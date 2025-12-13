'La hija del esquimal', una novela para sumergirse en el mundo de los inuits

Los Premios Lazarillo son unos premios españoles de literatura infantil y juvenil, con varias secciones: creación literaria, álbum ilustrado (hasta 2006 ilustración) y -hasta 1975- mejor labor editorial. La primera convocatoria fue el año 1958 y el ganador fue Dice de las florecillas de Alfonso Iniesta; en 1959 El niño, la golondrina y el gato de Miguel Buñuel Tallada; y en 1960 el maravilloso cuento Rastro de Dios de Montserrat del Amo. Desde esa fecha el Premio Lazarillo ha sido sinónimo de calidad.

Originalmente lo convocaba el Instituto Nacional del Libro Español (INLE); desde 1986 lo promueve la Organización Internacional para el Libro Juvenil y el Ministerio de Educación y Cultura. También tienen representación la Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GÁLIX), del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) y de Galtzagorri Elkartea, como secciones de OEPLI.

Su objetivo principal es potencial la producción de buenos libros, especialmente destinados al público infantil. Las obras se pueden presentar en cualquiera de las lenguas del Estado Español, dirigidas a niños y niñas menores de 11 años. La dotación económica no es muy elevada, son 6.000 euros. Los textos presentados pueden ser narrativa, poesía o teatro, inédito y sin ningún compromiso previo de publicación. En años pasado las editoriales competían para publicarlo, pero por desgracia en la actualidad muestran poco interés por los textos ganadores.

El Premio Lazarillo no debe perderse, por su antigüedad, es el primero; por su independencia, no pertenece a ninguna editorial o grupo empresarial; por su pluralidad con cuatro secciones territoriales, y de esta forma poder presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales españolas; y finalmente por su variedad ya que las obras se pueden presentar en cualquier género literario (narrativa, poesía, teatro).

La hija del esquimal

El Premio Lazarillo de este año es La hija del esquimal de Francisco Díaz Valladares. La protagonista es Taupek y el marco en el que se encuentra esta gran aventura es el desierto helado del Polo Norte, sobre las llanuras del mar helado de la isla Hendrik, en el mar de Lincoln al norte de Groelandia.

Taupek se dedica a sobrevivir cazando focas y pescando en este rudo lugar, al que ella ama con todas sus fuerzas. Pero nunca está sola ya que le acompaña la jauría de perros de su trineo capitaneados por Linduk, que es el macho alfa de la manada. Desde la primera página, del primer capítulo, nos lanzamos dentro de una gran aventura. El rugido de un oso rompe el día de caza de Taupek, ella ve como dos personas están siendo perseguidas por un oso enorme. Son la norteamericana Melania, que tiene una agencia de viajes turísticos al Polo Norte, y su hijo Steve, que ha sido gravemente herido por el oso polar.

Pero no penséis que el enemigo más peligroso para los protagonistas es la naturaleza salvaje, sino El enemigo más peligroso es, sino un grupo de hombres que tienen por objetivo asesinar a Melania y a su hijo.

Con la lectura de este libro a la vez de disfrutar de una gran aventura, nos da múltiple información de la cultura, geografía y gastronomía del lugar: ¿Sabes para qué le sirven los largos bigotes de las focas? Les sirven para localizar sus presas, es como si fuera un radar "pueden distinguir las vibraciones, e incluso se cree que consiguen averiguar de qué especie se trata". No debemos llamar esquimal a Taupek, ni a sus congéneres, porque esquimal significa "Comedores de carne cruda". Ellos prefieren inuits que significa en su idioma, inuktitut, "personas". ¿Sabes qué es una traílla? ¿Cómo se conduce? ¿Qué palabras se usan para que corran o se detengan?

También nos encontraremos con frases en la lengua de Taupek, como "¡Musher, musher! ¡Hops, hops!"

Es un libro muy apropiado para introducir a los lectores en las tradiciones y la cultura inuits; el respeto al medio ambiente. Es un buen material para la Educación moral y cívica, el respeto a culturas diferente a la nuestra. En esta novela de aventura también contemplaremos los primeros momentos del inicio del amor de los dos adolescentes: Taupek, que es una joven guapa de unos catorce años, con un gran dominio de la situación y Steve, adolescente americano con dieciséis años, que se encuentra herido, a merced de la hostil naturaleza, pero, aunque está imposibilitado sobre el trineo llama fácilmente la atención de la joven inuit. Ella se asombra de los ojos azules de Steve, su piel blanca, de sus cejas pobladas del color de la hierba seca, de su nariz recta y de sus labios amoratados. Es el comienzo del amor entre dos adolescentes.

Cuidado, en esta novela no podemos ni sudar ni llorar, porque en el Polo Norte, sudar y llorar te puede matar.

La crítica ha indicado que esta narración es una excelente investigación, con ritmo fresco y fluido. Es una novela de aventuras juvenil con la misma estructura de los grandes clásicos, destacando su protagonista femenina, con una gran personalidad, moderna, atractiva, valiente y a la vez con un trato dulce. El jurado aplaudió la labor de investigación que fundamenta la historia, aportando profundidad y credibilidad.

La hija del esquimal de Francisco Díaz Valladares. Editorial Edebé. Premio Lazarillo. Tapas blandas con solapa, tamaño 20,5 x 13 cm, con 208 páginas. Taupek, una joven inuit salva a Steve y a su madre del ataque de un gran oso polar de una muerte segura. Este hecho la involucra en una cacería muy distinta a la que ella practicaba. Madre e hijo son perseguidos por un grupo de hombres peligrosos que no se detendrían ante nada hasta que logren asesinarlos. Sin embargo, no contaban con la fortaleza de la chica esquimal que, fiel a su cultura y tradiciones, se interpondrá en sus malvados planes.

Francisco Díaz Valladares, en su casa con un ejemplar de 'La hija del esquimal'. / Erasmo Fenoy

¿Quieres conocer la cultura inuits? ¿Por qué quieren asesinar a Steve y su madre? ¿Quiénes son esos peligrosos hombres? ¿A qué han ido al Polo Norte? ¿Se han enamorado Taupek y Steve? ¿Cómo actúan los perros esquimales? ¿Por qué Linduk es el macho Alfa de la manada? Si quieres tener las respuestas de estas y otras preguntas, no dejes de leer esta aventura.

Los pequeños lectores recomiendan

Javier Rodríguez Vázquez, alumno de 3º de ESO: "Siempre he sido un mal lector, pero ahora leo no por obligación del Instituto, sino por gusto. Siempre busco novelas de aventuras, realistas o fantásticas, pero con mucha aventura. Con La hija del esquimal he disfrutado mucho. Y el final ha sido sorprendente, no me imaginaba nada de lo que encontraron en medio del Polo Norte. Si quieres saberlo tendrás que leer esta novela. También me ha gustado la aventura amorosa".

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Qué conoces del Polo Norte? ¿Cómo piensa que es la vida de un esquimal?

Durante la lectura: ¿Qué piensa que están buscando en medio del Polo Norte? ¿Cómo es físicamente Linduk?

Finalizado el libro: El final del libro es abierto, ¿por qué no escribes un capítulo más en otro lugar que no sea el Polo Norte?

Sobre Francisco Díaz Valladares

Francisco Díaz Valladares (Villamanrique de la Condesa, Sevilla). Autor especializado en literatura infantil y juvenil, aunque también ha escrito novelas para adultos, afincado en La Línea. Viajero empedernido, sus viajes han servido como inspiración para sus obras. Comenzó a escribir de forma online junto a Rosa María González. Su primer libro en solitario, La barca del pan, que luego reescribió en tono juvenil como A orillas del mal. Además de escribir Díaz Valladares colabora con el proyecto El placer de leer de la Diputación de Sevilla, una iniciativa de fomento de la lectura, así como en el circuito Andaluz de las Letras Infantil y Juvenil de la Junta de Andalucía. Asimismo, ha dirigido el Aula de Letras Gabriel Baldrich y el grupo de teatro Barlovento, siendo también colaborador de programas de debate radiofónicos y televisivos.

Son múltiples los premios que ha conseguido, entre ellos los mejores premios de literatura juvenil:

• Finalista en el premio Edebé de Literatura Juvenil por su obra El secreto de Pulau Karang.

• Finalista en el premio Edebé de Literatura Juvenil por su obra La hija del tuareg.

• Premio Alandar por su obra Antares. Edelvives.

• Finalista en el premio Edebé de Literatura Juvenil por su obra El vuelo del Blue Shadow.

• Premio CCEI por su obra La colina. Edelvives. Comisión Católica Española de la Infancia

• Finalista en el premio Edebé de Literatura Infantil por su obra Truhanes.

• Número uno en la lista de honor de la CCEI por su novela A orillas del mal. Bruño.

• Finalista del premio Jaén de novela por su obra El último hacker. Bruño.

• XXV Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, en el apartado de Literatura Juvenil, por su obra Tras la sombra del brujo.

• Premio Frei Martín Sarmiento en lengua gallega a la novela Tras a sombra do bruxo.

• Su obra El regreso del Brujo, considerada una de las mejores novelas de Literatura Juvenil.

• Y finalmente el Premio Lazarillo por su obra La hija del esquimal.