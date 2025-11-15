'Cuenta Cuentos bilingüe': para contribuir a la valoración de la diversidad cultural

La LOMLOE mantiene las siete competencias clave de la ley anterior: lingüística, matemática y científico–tecnológica, digital, personal y social, ciudadana, emprendedora y cultural; además añade una más: la competencia plurilingüe, con el objetivo de que debe tener protagonismo propio separada de la competencia en comunicación lingüística.

Tal como nos indica la ley, la competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

La inclusión social siempre ha sido un objetivo educativo, además en la sociedad actual es una necesidad. El mundo actual parece como si hubiese tenido un centrifugado rápido y haya encogido. Las distancias se han acortado y en nuestros centros convive alumnado muy diferente, por todo ello se plantea que el plurilingüismo sea una competencia propia. La lectura de libros bilingües se convierte en una necesidad para que el aprendizaje del vocabulario y la gramática de ese idioma no sea de una forma únicamente memorística, como le ocurrió a mi generación, que estudiamos, aunque no aprendimos.

Son muchas las editoriales que están presentando libros bilingües que se pueden convertir en herramienta de apoyo para el aprendizaje de una nueva lengua. La semana pasada entre los libros sobre el flamenco teníamos Tengo un amigo llamado flamenco que estaba narrado tanto en castellano como en inglés.

La editorial S.M. tuvo una colección de libros auténticamente bilingües, ya que no era un mismo texto con su traducción, sino que la historia transcurría en los dos idiomas. Se publicaron una veintena de libros en cinco niveles de dificultad idiomática. Sus autores son de lo mejor en la literatura infantil como Begoña Oro con Un asunto Top Secret, Paloma Sánchez Ibarzábal, con Help! Mi escoba no funciona o María Menéndez-Ponte, con Si yo soy zanahoria, tú eres Nuts.

La Editorial Babidi-Bú nos ha presentado unos ejemplares interesantes para iniciar a los más pequeños a un segundo idioma, al inglés, con unos textos muy apropiados para los primeros lectores.

Haciendo Olas - Making Waves. Sus autoras son Nana y Nina, que son hermanas gemelas, de Puerto Rico, sus verdaderos nombres son Joanne López Ponzio y Caroll López Beltrán. Tapas duras, tamaño 23x23 cm, con 36 páginas. Un bello álbum ilustrado para trabajar la inteligencia emocional en los más pequeños, la empatía, el amor propio, que comprendan que se van a encontrar con problemas, pero que los tienen que superar; son desafíos de la vida que los ponen a prueba para alcanzar su meta. Son rimas sencillas que pueden aprenderlas con facilidad tanto en castellano como en inglés.

Max, el niño de invierno/ Max, the winter boy, de Isa Martín Castillo e ilustraciones de Laura Díez. Editorial Babidi-Bú. Tapas duras, tamaño 17x24 cm y con 40 páginas. Un bebé nuevo viene de camino y toda la familia se prepara para su llegada. Recomendado a partir de los 7 años.

El grupo Vaughan, especializado en cursos de Inglés ha publicado una colección de álbumes de cuentos clásicos en edición bilingüe como: El Gato Con Botas - Puss In Boots o Alicia en el país de las maravillas – Alice in wonderland.

Lectura infantil bilingüe.

Y, por último destacamos, los libros publicados por Signo Editores. La colección está compuesta por doce volúmenes, con más de 1.400 páginas y 36 cuentos clásicos en castellano y en inglés.

Caperucita roja. La Bella y la Bestia. El gato con botas. Cenicienta. El príncipe rana. Barba azul. La bella durmiente. Pulgarcito. La caja de Yesca. Hansel y Gretel. Juan sin miedo. El nuevo traje del emperador. Blancanieves y los siete enanitos. Jack y las habichuelas mágicas. Aladino y la lámpara maravillosa. Ali Baba y los 40 ladrones. El sastrecillo valiente. Piel de asno. El soldadito de plomo. El patito feo. Los tres cerditos y el lobo. Aventuras de Simbad el marino. Alicia en el país de las maravillas. Pinocho. El libro de la selva. La leyenda del Rey Arturo. La sirenita. La tortuga y la liebre. El mago de Oz. La reina de las abejas. La leyenda de Robin Hood. La cigarra y la hormiga. Los viajes de Gulliver. Peter Pan. La gallina de los huevos de oro. El flautista de Hamelín.

Cuenta Cuentos bilingüe. En cada volumen se incluyen cuatro adaptaciones de cuentos clásicos de la literatura infantil. Las ilustraciones son parte fundamental. Los textos están editados en paralelo, primero el castellano y después el de inglés. Nosotros recomendamos la lectura de modo inverso, es decir, en un primer momento leer la página en inglés y después en castellano para completar las palabras no conocidas o las oraciones no comprendidas. Al final del libro tenemos un apartado, únicamente en castellano, que nos da información de la obra original. Tapa dura acolchada. Tamaño 30x23 cm, con 145 páginas.

Resumiendo, en la mayoría de los casos son adaptaciones sencillas para iniciarse en la lectura de textos en Inglés, la oferta más interesante es la colección Tusbooks de la Editorial S.M., pero que por desgracia muchos de sus títulos se encuentran agotados. Sería una buena idea reeditarlos.

Los pequeños lectores recomiendan

Ismael González Millán, alumno de 3º del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas: “Tuve la suerte que desde muy pequeño empecé a estudiar inglés en serio, porque ahora para cualquier título universitario en necesario. Tengo muy buenos recuerdo de la colección Tusbooks aunque los he perdido todos ellos. Mi favorito era El demonio de Maxwell becomes a teacher de Gabriela Rubio. Puede ser interesante realizar más adelante a otros libros en inglés pero que en realidad son adaptaciones de clásicos más cortas y especialmente realizadas para estudiantes de lengua materna española”.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. Con un cuento clásico como El Gato con Botas ¿Conoces este cuento? ¿Y a sus personajes? ¿Sabes lo que ocurre? Pues atrévete a leerlo en inglés.

Durante la lectura: ¿Qué dificultades vas encontrando? Nos realizamos a nivel personal una relación de palabras o de expresiones que no conocemos.

Finalizado el libro: De la comprensión lectora pasamos ahora a la entonación, al ritmo en voz alta y empezamos a leerlo con público, ya sea en clase o en casa.