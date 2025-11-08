'Tengo un amigo y se llama Flamenco': para acercarnos a la gran cultura del flamenco

El 16 de noviembre (este año se adelanta al 14) celebramos en todos los centros educativos de Andalucía el Día del Flamenco para conmemorar que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Mejor dicho “se debe celebrar”; sin embargo, por desgracia, en muchos de nuestros centros con acento andaluz, se usan más tiempo, recursos, espacios y profesionales para celebrar Halloween que para acercar el Flamenco al alumnado. La identidad de Andalucía está fuertemente unida al flamenco, (para lectores: quitarle el flamenco a Andalucía es como separar a un niño de su daimonion).

Con mi alumnado me gusta iniciar los temas con preguntas: ¿Conocemos el valor cultural, artístico e histórico del flamenco? ¿Lo reconocemos como símbolo de Andalucía y del pueblo gitano? El primer paso para el aprendizaje es buscar respuestas y reconocer nuestra ignorancia o desconocimiento.

El artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía, que trata sobre las competencias de la protección del patrimonio cultural, recuerda que es “la Comunidad Autónoma la que tiene la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz.”

El artículo 40 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, establece que el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados respetados como patrimonio propio en el marco de la cultura española y universal.

Por otro lado, la Ley 4/2023, Andaluza del Flamenco, presta una especial atención, en su título IV, a la enseñanza del flamenco en el sistema educativo andaluz, mediante la inclusión de contenidos curriculares y el desarrollo de actividades, en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria, relacionados con el flamenco, así como un plan de formación anual del profesorado en esta materia. El artículo 23 “Presencia del flamenco en el sistema educativo andaluz” indica: La Administración educativa incluirá el aprendizaje y el conocimiento del flamenco en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria, mediante la inclusión de saberes básicos y el desarrollo de situaciones de aprendizaje relacionadas con el flamenco ya sea dentro del horario lectivo o bien como actividades complementarias y extraescolares, contando para estas últimas con artistas y profesionales del sector del flamenco.

Hoy en La Estantería pretendemos presentar recursos que se puedan usar en todos los niveles educativos. El flamenco es un arte poliédrico, con una gran variedad y son muchos los que se han acercado a él.

Blas Infante escribió los tratados sobre el cante flamenco: “Orígenes de lo flamenco y Secreto del cante jondo”. Para introducirnos en la historia de Flamenco tenemos: “Historia del Flamenco” de José Luis Ortiz Nuevo, nos muestra la evolución del flamenco desde sus orígenes hasta la actualidad; y “La Gran Historia del Flamenco” de Manuel Ríos Ruiz con los diferentes periodos y estilos del flamenco.

Para iniciarnos en los centros escolares tenemos: “Introducción al flamenco en el curriculum escolar” de Miguel López Castro de la Editorial Akal, pero sobre todo recomiendo la Unidad Didáctica “Salvador Rueda y el Flamenco” de Miguel López Castro, publicado por la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, con múltiples actividades. Es un material muy interesante dirigido al profesorado y alumnado de los centros escolares y conservatorios.

Nos centramos en cuatro libros para trabajar en los distintos niveles educativos:

Para 4º de Secundaria y Bachillerato: “Cantes flamencos y cantares” de Antonio Machado y Álvarez. Es un texto en defensa de todos esos grandes poetas anónimos que han existido en Andalucía y le han dado alma a la cultura flamenca. Antonio Machado Álvarez fue un escritor, antropólogo y folclorista español de la Generación del 68. El Instituto Andaluz del Flamenco, que es coeditor de este libro afirma que es "un acercamiento menos técnico y más popular a esta obra estrictamente flamenca, a la primera antología de esta expresión poética". La obra trata el origen de los distintos cantes flamencos y recopila 772 letras de soleares, seguiriyas gitanas, coplas, serranas y cantares. Su primera edición es de 1887. En las librerías tenemos distintas ediciones como la publicada por EDICIONES ALFAR, SEVILLA. Tapas duras, tamaño 21 x 12, con 190 páginas. A partir de los 16 años.

A partir de 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y por supuesto para todos: “Poema del cante jondo” de Federico García Lorca. Esta obra sigue en auténtica actualidad; el último montaje de Miguel Poveda es una reflexión y musicalización de estos textos. Es un poemario donde el gitano vive la tradición, pero va dando paso a la modernidad, con el amor y la muerte de fondo con la tragedia y la pena como hilo conductor. Junto a Manuel de Falla, Lorca promueve en 1922 el Primer Concurso de Cante Jondo. El propio Lorca indica en “Juego y teoría”: No es raro que cualquier cosa que maraville los sentidos en España sea recibida con un “¡Ole!” seguido de un comentario como “¡Eso tiene duende!”. Las seguidillas, las soleás, las peteneras y las saetas, son cantes jondos con fuertes sentimientos trágicos y “casualmente” son la columna vertebral del presente poemario.

El libro se inicia con “Baladilla de los tres ríos”, introduciéndonos en la geografía Andaluza, con sus tres culturas, la gitana, mora y judía, para inmediatamente pasearnos por una seguiriya gitana. Los poemas se leen con sonoridad y se escuchan como un cantar. Su letra tiene imagen, pero envuelta en música.

Tenemos múltiples ediciones de este libro. La edición de Miguel García -Posada dentro del tomo de las obras completas de la Editorial Galaxia Gutenberg es muy cuidada y precisa. La Editorial Reino de Cordelia S.L. nos presenta una bella edición ilustrada por Raúl Arias, con tapas duras, tamaño 22 x 17 cm, con 168 páginas.

Para Primaria: “Tengo un amigo y se llama Flamenco” de Mª Patricia Torres Echevarría con ilustraciones de Marta Cordón Castillo. Editado por Torres Editores. Tapas duras, tamaño 22 x 22 cm y con 48 páginas. Nos narra la historia de Lucía, una niña que tan solo tiene 5 años, pero tiene un amigo que tiene cientos de años y que se llama Flamenco. Lucía va realizando un paseo por Andalucía y a la vez nos va mostrando su cultura y por supuesto los distintos “Palos del Flamenco”. Al final de la historia descubrimos que Lucía es maestra. El libro cuenta con material para trabajar la comprensión lectora, sopa de letras, vocabulario flamenco y mapas con los palos flamencos y los monumentos más relevantes. También debemos destacar que es bilingüe, con textos en castellano e inglés, y que contiene y códigos QR con los audios de la historia. Recomendado a partir de 6 años.

Y para los más pequeños de Educación Infantil: “Bailar Flamenco” de Fran Nuño e ilustraciones de Roser Calafell. Editorial La Galera. Tapas blandas, tamaño 24 x 24 cm y con 24 páginas. Los gemelos Curro y Macarena desde la academia de baile, donde van para disfrutar con el flamenco nos va mostrando su duende. En este libro resaltamos las páginas con el vocabulario flamenco.

Los pequeños lectores recomiendan

Manuela Heredia Díaz, alumna de 1º Bachillerato: “Es curioso, me gusta el flamenco, pero nunca había leído un libro centrado en este arte. “Cantares flamencos y cantares” es para no olvidar la historia. “Poema del cante jondo” me ha sorprendido y tengo que volver a leerlo y a la vez escucharé las versiones musicalizadas que se han realizado de sus poemas como han hecho Ana Belén, Miguel Poveda y Enrique Morente entre otros. De “Bailar Flamenco” me ha encantado el vocabulario, pero el que más me ha embrujado ha sido “Tengo un amigo y se llama Flamenco”. La pequeña Lucía nos presenta el Flamenco como un pequeño duende que es muy viejo y que tiene múltiples raíces: andaluza, musulmana y mozárabe. A la vez es un recorrido por Andalucía. Lucía cuando se hace mayor estudia Magisterio, lo mismo que me gustaría a mí. Deseo que estos libros ayuden a celebrar el día del Flamenco en los colegios.”

Valeria Becerra Maza, alumna de 5º de primaria: “El libro “Bailar Flamenco” me ha gustado mucho porque habla de una niña que quiere aprender a bailar flamenco y se esfuerza para hacerlo cada vez mejor. Ella descubre que el flamenco no es solo mover los pies, también es mostrar los sentimientos con el cuerpo y con la música. En el libro enseña cosas importantes como tener confianza en uno mismo, no rendirte cuando algo es difícil y trabajar en equipo. Creo que este libro puede ayudar a mis compañeros porque a veces pensamos que no podemos lograr algo, pero si practicamos, al final si se puede. También nos enseña a respetar a otras culturas y a expresar nuestras emociones.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. Tenemos dos personajes en la portada ¿Quiénes piensas que son? ¿Qué sabes del Flamenco? ¿Qué música te gusta?

Durante la lectura: Vamos construyendo un diccionario de palabras flamencas.

Finalizado el libro: Con el mapa de los distintos palos del flamenco vamos buscando en internet y los vamos escuchando. Tras la escucha marcamos a los que preferimos.

Autoría

Mª Patricia Torres Echevarría. Maestra. Licenciada de Psicología Clínica, por la Facultad de Psicología de Málaga. Diplomada en Filología Inglesa, por la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga. Título del GESE 11 Trinity correspondiente al niel C1.2 y Master Universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y estrategias de intervención. También tiene publicado “El tesoro de mi jardín”.