'La verdad según Carlos Perro'. Un relato emotivo con las aventuras de un perro vagabundo

El realismo mágico de la literatura de Sergio Gómez nos envuelve en una aventura canina. Los años sesenta y setenta fueron el boom de los escritores latinoamericanos, pero el realismo mágico se pasea con naturalidad en muchos de los nuevos libros, incluso en las lecturas infantiles.

En La verdad según Carlos Perro la realidad y la ficción entretejen la narración de este libro, es decir, la vida de Carlos Perro. ¿Es el perro el mejor amigo del hombre? Seguramente sí lo sea, nos ha acompañado desde la prehistoria. Esos primeros canes ayudaban en las batidas de caza, buscaban las presas, defendían los poblados, guardaban y protegían los rebaños y, sobre todo, daban compañía. Él siempre fue fiel a su dueño, aunque en muchos casos el animal salvaje fue el hombre con su fiel compañero.

Tenemos en nuestras librerías buenos libros donde los perros son los protagonistas: Hoy, además de La verdad según Carlos Perro, presentamos para los más pequeños un libro con pop-ups, un álbum ilustrado y un gran clásico de la literatura juvenil.

El perro López de Nick Denchfield, el mismo autor de El pollo Pepe. Ilustraciones de Ant Parker. Editorial SM, tapas duras, tamaño 20 x 20 cm, con 10 páginas. Libro con pop-ups. El perro López era muy tranquilo y limpio, pero ha cambiado un poco... A partir de 2 años.

Un cuento de perro texto e ilustraciones de Jan Fearnley. Álbum ilustrado de la editorial Astronave. Tapas duras, tamaño 26 x 26 cm, con 32 páginas. Harry es un niño lector, pero se pone muy nervioso cuando tiene que leer en público. Tres tardes a la semana acompaña a su madre a una protectora y allí conoce a Cal, un perro del refugio, y todo cambia. Una aventura emocionante e inspiradora, perfecta para niños a quienes les cuesta leer en voz alta. A partir de 6 años.

Nórdica ha reeditado La llamada de lo salvaje de Jack London con ilustraciones de Javier Olivares y traducción de Héctor Arnau. Tapas rústicas, tamaño 13 x 19 cm, con 176 páginas. Buck es un perro mal criado, cruce de Collie y San Bernardo, que disfruta de la vida en la finca del juez Miller, pero un día es robado por el jardinero del juez que lo vende para pagar una deuda de juego. En ese momento desaparece su cómoda vida y tiene que sacar todo su talento perruno para sobrevivir. A partir de los 10 años.

La verdad según Carlos Perro nos introduce en la dura vida de los perros callejeros, el desprecio, la soledad, el frío y sobre todo el hambre. La historia se inicia siendo un cachorro dentro de una caja en un basurero. Los días no son buenos, pero peor son las noches, rodeado de ratas, sin nada que comer y los gritos de vehículos que corren por el camino vecinal. El hambre le anima a abandonar ese lugar y explorar el camino. Camina durante horas y llega hasta una parcela. Al fondo, en el horizonte, se ven los Andes. Allí permanece observando varios días hasta que se decide a entrar. En esa casa vive un hombre viejo. También está Feliciano, un perro viejo y casi ciego que se pasa el día gruñendo. Y la señora Rivas, encargada de limpiar y de dar la comida a los animales. A Carlos Perro poco a poco le van admitiendo en la casa, incluso le ponen un cajón en el rincón más cálido de la cocina. Pero un día todo cambia, cuando el hombre viejo enferma y se lo llevan en una camilla. La característica principal del perro es su nobleza, incluso en los peores momentos.

Los pequeños lectores recomiendan

Sofía Gil Romero, alumna de 5º de primaria: “Carlos Perro era un perro que vivía en un basurero. Él siempre iba paseando por las calles buscando comida, pero un día encontró una parcela donde había un perro llamado Feliciano. Carlos Perro quería estar con el hombre dueño de Feliciano, pero le daba miedo acercarse. Un día vio a Feliciano jugando con el hombre, al cabo de un rato el hombre lo vio y le dijo que pasara. Un día, en el invierno, Feliciano murió, el hombre se lo llevo una ambulancia y todos los animales se fueron, y por supuesto él también. Llegó a un mercado donde le dieron comida, pero otros perros le mordieron y le hicieron daño. Un niño lo encontró y se lo llevó a su casa, pero a su madre no le gustaban los perros, y el jardinero se lo llevó. Este libro me ha encantado ya que me encantan los perros. Es un poco triste pero muy bonito. Se lo recomiendo a mis amigas que les gustan los animales, especialmente los perros.”

“La verdad según Carlos Perro” con texto de Sergio Gómez e ilustraciones de Agustín Comotto. Editorial Anaya. Tapa blanda, tamaño 12,5 x 13 cm con 96 páginas. El libro también consta de un glosario con el significado de palabras chilenas usadas en la narración; una pequeña entrevista al autor y al dibujante. De la editorial os podéis bajar un cuaderno de trabajo con actividades en distintos niveles. También tiene editada una versión más infantil con 32 páginas y un mayor tamaño, 20 x 21 cm.

Si te gustan los libros donde los animales son los protagonistas, este es el tuyo.

Con él podremos trabajar el amor, la amistad, la lealtad, la solidaridad, el compañerismo, la generosidad, la autoestima y la valentía.

A lo largo de la lectura vamos recorriendo las etapas de la vida del protagonista, de Carlos Perro (niñez, juventud, vejez...) y asistimos a momentos dramáticos como la muerte, la lucha por la supervivencia, el dolor, el hambre y la enfermedad. Pero también están presentes la felicidad y la alegría.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: lluvia de opiniones sobre cómo viven los animales de la calle

Durante la lectura: ¿Cómo es Carlos Perro? Podemos realizar un dibujo del protagonista.

Finalizado el libro: Nos fijamos en los valores que nos transmite Carlos Perro: Amor y Fidelidad, esperando la vuelta del hombre viejo; La Libertad, su deseo de explorar; La Curiosidad, su deseo de descubrir nuevas zonas, de conocer, de explorar; La Valentía ante las dificultades; El Respeto; nunca es agresivo.

Autoría:

Sergio Gómez Temuco (Chile). Columnista, editor y escritor chileno. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Concepción, y fue profesor en la última especialidad. Fue creador del suplemento Zona de Contacto, del diario El Mercurio, y desde mediados de los años noventa se ha dedicado principalmente a la escritura. Debe su fama principalmente a las novelas juveniles que ha escrito, en particular, la serie del detective adolescente Quique Hache.

Agustín Comotto Buenos Aires (Argentina). Ilustrador e historietista. Comenzó a publicar en la revista argentina Fierro a finales de los 80. Estudió dibujo con Alberto Breccia y Leopoldo Durañona y, después de publicar en diversos medios argentinos, se traslada a vivir a Barcelona a comienzos del 99. Combinando su trabajo como ilustrador y autor en el área infantil, publica libros de su autoría en diferentes países. En el año 2001 gana el premio A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica de México por el libro Siete millones de escarabajos que, al año siguiente, fue mención White Raven de la Biblioteca de Múnich (Alemania). Ilustra para la editorial Nórdica diversos clásicos de la literatura como “20000 Leguas de viaje submarino” y “De la tierra a la luna” de Jules Verne, “La muerte de Iván Illich” de Lev Tolsói,” Cosas aparentemente intrascendentes” de Pere Calders o “La Caída de la casa Usher” de Edgar Allan Poe.