'La Invasión de las noticias falsas': tres libros sobre las 'fake news'

Hoy presentamos tres libros sobre el mismo tema: cómo aprender a detectar las noticias falsas. Para los más pequeños La Invasión de las noticias falsas; también es apropiado para los jóvenes y sus familias Fake News, la verdad sobre las noticias falsas. Con los dos te divertirás, pero lo más importante, te darás cuenta de que nos engañan constantemente. Para los docentes recomendamos: Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, que es un manual para mejorar la alfabetización digital en entornos educativos.

¿Una noticia falsa es desinformación o es un bulo que roza el delito? El drama radiofónico de la Guerra de los Mundos dirigido y narrado por el gran Orson Welles fue una magnífica adaptación de la obra de Herbert George Wells. No fue ningún bulo, tampoco fue ningún engaño y mucho menos una conspiración judeo-soviética para crear pánico en la población norteamericana. La Guerra de los Mundos tampoco fue el primer programa radiofónico de Orson Welles. Anteriormente, en la misma emisora y en el mismo programa el guionista Howard Koch adaptó textos de obras como Drácula, La Isla del Tesoro, Julio César o El Conde de Montecristo y eran interpretadas por Orson Welles. Pero… a veces se engaña al que está predispuesto a ser engañado, por muchos galones que tengan políticos, sindicalistas o académicos.

Proclamamos que estamos en un mundo con las mayores fuentes de información, rápidas y plurales, tenemos toda la información deseada en nuestra mano, en nuestro teléfono. Pero también reconocemos que cada día estamos recibiendo múltiples noticias falsas. Y no hablo de los típicos comentarios del vecino del visillo, del compañero de pasillo, de charlas de padres en la puerta del colegio o de Hermanos Mayores tras finalizar un pleno. Incluso el Papa Francisco lleva más de una década denunciando las falsas noticias, las narrativas desinformadoras construidas a partir de bulos y teorías de la conspiración para atacarle a él y a la Iglesia Católica. En diciembre de 2016 en una entrevista al semanario católico belga Tertio declaró: "Los medios de comunicación y los periodistas que difunden Fake News corren el riesgo de caer presos de la coprofilia (atracción fetichista por los excrementos) y sus lectores, a su vez, corren el riesgo de coprofagia (hecho de comer excrementos, de alimentarse de heces)".

Todos conocemos a medios de comunicación, programas televisivos y prensa con un claro carácter político, que defienden a un determinado partido y atacan a otros. Dentro de un estado libre y plural, no solo es normal que ocurra, sino que es bueno. Pero esto no les da licencia para desinformar e incluso crear bulos. Mentir a sabiendas no es informar.

Los ciudadanos de a pie tenemos como el mayor enemigo de las buenas noticias las prisas. Ante nuestra duda, es preferible contrastar con varios medios antes de darle al clic, al me gusta. Peor aún es la dictadura del compartir, el querer tener en nuestro muro la noticia antes que nadie, el enviarla a nuestros amigos y seguidores aumentando el bulo, la mentira. Cuidadito con las prisas y la dictadura del clic...

Tenemos que buscar el Rigor del medio de comunicación, televisión, radio y sobre todo en el periodismo. Llevamos años matando al periódico en papel y él es el que tiene más rigor, el que no entra en la dictadura del clic, ni en la competencia de la inmediatez.

El gobierno de Pedro Sánchez, acertadamente, quiere obligar por ley a los influencers a rectificar noticias falsas. Esta medida se encuentra dentro de su estrategia para regenerar la democracia española.

Fake News, la verdad sobre las noticias falsas

Autor Marc Amorós e introducción de Jordi Évole. Editorial Plataforma. Tapa blanda, tamaño 22 x 14, con 194 páginas. Nos recuerda que las fake news no se crean por diversión, sino para obtener un beneficio. Y este puede que sea económico, político o ideológico. El libro se inicia preguntándonos: si las Fake News son mentiras: ¿Por qué las adquirimos en Internet?; ¿Por qué nos las creemos?; ¿Por qué las compartimos?; ¿Por qué preferimos una noticia falsa a que la verdad nos estropee la realidad?; ¿Por qué existen?; ¿Quiénes las fabrican?; ¿Quiénes las difunden?; ¿Quiénes las viralizan?; ¿Quién sale ganando con ellas?; ¿Por qué son peligrosas?; ¿Dónde está el periodismo ante una noticia falsa?; ¿Cuál es la verdad de las noticias falsas?Nos va indicando casos concretos de falsas noticias creídas por muchos y a la vez nos plantean preguntas para hacernos reflexionar, incluso grandes bulos lanzados por periódicos como New York Times o la Repubblica. Recomendado a partir de los 15 años.Tiempo de lectura 3 horas y 25 minutos. Dostoievski ya nos indicaba en su obra Los hermanos Karamazov: "Quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni en él, ni alrededor de él".

La Invasión de las Noticias Falsas

Texto e ilustraciones de Elise Gravel. Editorial S.M. Tapas duras, tamaño 24,1 x 19,2, con 104 páginas. Ideal para que los más pequeños estén atentos y no se dejen engañar. Elise Gravel, a través de unos simpáticos personajes, le explica a los más pequeños qué es la desinformación, por qué se difunde tan rápidamente y cómo diferenciar las noticias verdaderas de las falsas.Tiene 6 capítulos que parten de una gran pregunta: 1º ¿Qué son las noticias falsas?; 2º ¿Por qué la gente inventa noticias?; 3º ¿Qué tiene de malo la desinformación?; 4º ¿Qué pasa si compartimos una noticia falsa?; 5º ¿Por qué nos creemos las noticias falsas?; y 6º ¿Cómo detectar las noticias falsas? Con un lenguaje sencillo y ameno nos indica con qué facilidad se puede viralizar un bulo, cómo somos parte de las noticias falsas, por qué no deseamos que los hechos reales contradigan nuestras creencias. Anima a los más pequeños a pensar con criterio; a verificar la fuente; a elegir fuentes fiables; a diferenciar hecho de opinión; a diferenciar columnistas, comentaristas y periodistas; a distinguir una broma de un hecho real; a no quedarse solo con el titular; a controlar las emociones; y sobre todo a tener en cuenta a quién beneficia esa creación engañosa. Recomendadoado a partir de los 6 años. Tiempo de lectura 45 minutos.

Para los docentes

Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. Manual para mejorar la alfabetización digital en entornos educativos. Autora Laura Martínez Otón. Editorial PPC. Tapa blanda. Tamaño 24 x 17, con 176 páginas. Prólogo, de Isidro Catela. Con un planteamiento realista y crítico, nos invita a quedarnos con lo bueno que la tecnología nos pone a nuestro servicio, a nuestra tarea educativa. Este es un camino que no tiene marcha atrás. La supervivencia en el futuro más próximo, tanto personal como profesional, va a consistir en saber integrar equilibradamente las ventajas que proporciona el mundo hiperconectado.Se centra en las noticias falsas, el papel que en todo ello juegan los medios, en general, y las redes sociales, en particular, y sobre todo ofrece pautas muy sugerentes para detectar y combatir las Fake News, y con ejemplos concretos acerca de cómo utilizar el podcast en el aula. Es un manual práctico con el deseo de ser un instrumento para poder moverse con solvencia en las redes sociales.Recomendado especialmente para los docentes de todos los niveles, desde Educación Infantil al universitario. Entre el material que nos presenta destacamos:

Recursos digitales para trabajar en el aula;

Cómo llevar el pódcast a la docencia: a) Planificación; b) Organización; c) Grabación d) Distribución y difusión;

Necesidades técnicas;

Práctica guiada de Proyectos educativos: podcast y fake news.** Tiempo de lectura 4 horas y 30 minutos. Los pequeños lectores recomiendan: María Teresa Rodríguez Prado, alumna 2º Bach: Me centro en el libro más infantil que es superdivertido. Me encantan sus ilustraciones, y aunque es recomendado para los más pequeños del colegio, también nos da mucha información a nosotros, los mayores, a los que miramos más a la Universidad que al Instituto. Es cierto que muchas veces nos quedamos con el titular y no leemos la noticia, como ejemplo ¡Mujer asesinada por sus bragas! Nos reímos un montón cuando leímos este capítulo. Lo dicho, si quieres aprender como defenderte de las noticias falsas y a la vez quieres tener una lectura muy divertida, no te pierdas el libro La invasión de las noticias Falsas.*

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

*Antes de empezar a leer: ¿A qué os suena Bulo?, ¿ Y Desinformación?, ¿Qué es Viralizar una mentira,? ¿y Fake News?

Durante la lectura: ¿Habéis sido partícipe de un bulo? ¿Los bulos, las mentiras, siempre hacen daño a alguien? ¿Cómo impedir que se produzcan?

Finalizado el libro: Realizamos una encuesta sobre las noticias falsas que hemos escuchado o leído en este mes. Después confeccionamos un gráfico de estas para tenerlas presentes y no volver a caer en ellas. También debemos indicar quiénes las propagan.*

Autoría:Elise Gravel Montreal (Canadá). Ilustradora y escritora. Estudió diseño gráfico en CEGEP, donde descubrió que quería dedicarse a la ilustración. Sus libros y las novelas gráficas se centran en contenido loco y, a menudo, irreverente y descarado. En 2012, ganó un Premio del Gobernador General por la Ilustración Infantil en francés por su libro La clé à molette. Gravel