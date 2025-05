'Biblioteca Pública'. Leer no es encerrarte en ti mismo, es un acto comunitario que nos abre a la vida

Una biblioteca es mucho más que un local donde se encuentran ordenados, clasificados y cuidados un gran número de libros. Las bibliotecas deben acercar el libro a la ciudadanía, dar accesibilidad al libro y por ello a la cultura. La Red de Bibliotecas Públicas también debe organizar actividades culturales.

¿Y en los centros educativos? Nuestras aulas se han abierto, por suerte, a los medios informáticos, pero no pueden cerrarse a los libros, el pilar de la enseñanza es la lectura. No me cansaré de decir que en las primeras edades de nuestra vida aprendemos a leer, para que el resto de ella aprendamos leyendo. Cuando contemplamos un cuadro, una imagen, incluso una película, asumimos la creación de otros, pero cuando leemos creamos tanto como el autor de ese texto. El texto escrito nos da una libertad que no pueden darnos otras artes, esto ocurre incluso en los niños y niñas con edad más corta. La literatura se transforma en imágenes, sensaciones, olores, etc. El texto escrito se metamorfosea en vida.

Nuevamente tenemos en La Estantería un libro de Ali Smith. Es un conjunto de relatos que se han publicado con anterioridad por separado a lo largo de varios años y en distintas revistas, pero cada uno de ellos tiene un relato inicial que es original para esta obra. En este pasaje introductorio, Ali Smith, realiza una defensa de la importancia de las Bibliotecas Públicas en nuestra cultura, en nuestra sociedad, basándose en testimonios reales de amigos. Es normal que cualquier escritor demuestre su aprecio por los libros, y en este volumen Ali Smith manifiesta su amor por la literatura. Pero no penséis que todos los relatos se centran en los libros.

Podemos resumir que Biblioteca Pública es un canto, una oda, una alabanza a las Bibliotecas Públicas. Frases como “Un carnet de biblioteca es tu democracia” la coloca en cumbre de la necesidad, pero a la vez otras como “Bibliotecas de la comunidad, un eufemismo para decir gestionadas y financiadas por voluntarios” marca un trasfondo reivindicativo. Las Bibliotecas no son simples lugares de almacenamiento de libros, es un espacio social: “el único lugar donde puedes presentarte sin más, un lugar gratuito y democrático donde puede entrar cualquiera y estar allí sin necesidad de dinero” y donde existe una riqueza incluso intergeneracional: “Con personas de todas las edades”. Las reflexiones de Ali Smith no se quedan únicamente en el papel escrito, sino que también realiza reflexiones sobre el habla, la voz, la entonación, la palabra hablada. Ali Smith convierte magistralmente la vida ordinaria en palabra escrita, ¿o es al contrario? ¿su escritura es vida real y presente?

Ali Smith nos sumerge en una prosa rica y realista, pero a la vez envuelta en una narrativa muy cercana al mundo real, casi periodístico. Es crónica del presente sin olvidar el pasado, y todo ello con una pizca de humor, con gran ironía, pero nunca hiriente sino optimista. Nuestros errores son los mismos que han ocurrido en el pasado, y hemos sobrevividos, y los libros, la literatura ha sido uno de los grandes antídotos. Son 12 relatos que, partiendo del poder de la palabra, que asentadas en los textos escritos, es usada para reivindicar las Bibliotecas como un espacio democrático que eleva el nivel cultural de la sociedad. Recordemos que este libro recién editado por Nórdica apareció inicialmente en el año 2015 como respuesta contestaria a la política austera del gobierno británico que cerró casi 1000 bibliotecas públicas.

¿Cuál es la situación actual de las Bibliotecas en España? ¿Cuántos libros adquieren los Ayuntamientos para sus Bibliotecas? ¿Cuánto dinero se gastan los centros educativos en sus bibliotecas escolares? ¿Qué Ayuntamiento mantiene una red de Bibliotecas por barriadas? ¿Qué centros educativos plantean el uso de su Biblioteca más allá de sus programaciones? ¿Qué centros educativos tienen abiertas sus bibliotecas tras la jornada escolar? Es de aplaudir la iniciativa que ha tenido la FLAVI (Federación Linense de Asociaciones Vecinales Inmaculada) de La Línea de la Concepción, de crear una biblioteca popular en su nuevo local.

Ali Smith es de nuestras escritoras favoritas. En Fragua nos sentimos como uno más de sus protagonistas. Y con Otoño vivimos una clase de historia, pero Presente, de la que se está viviendo en este momento con la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea.

Los pequeños lectores recomiendan: Ana Herrera Rodríguez, alumna de 2º de Ingeniería Química: “Me gusta leer, pero con el poco tiempo que tengo con los estudios, prefiero los relatos ágiles y actuales. Los libros de Ali Smith se amoldan perfectamente, ella es una maestra del relato corto que es lo que busco en estos días. Con anterioridad leí Fragua y el Cuarteto Estacional. Biblioteca Pública me ha encantado, sobre todo como usuaria de bibliotecas. Tenemos que recordar que las bibliotecas también son centros de trabajo para los estudiantes. Haciendo una reflexión sobre los servicios de una biblioteca universitaria cabe destacar su funcionalidad. Su principal uso es como sala de estudio, donde se pretende encontrar un espacio de concentración que ofrezca amplitud, enchufes, conexión WIFI y luminosidad. Como fuente bibliográfica es un gran apoyo si quieres completar más tus apuntes de clase o si simplemente te ha interesado más allá algún tema. Ofrecen herramientas cada vez más digitalizadas que acercan al estudiante al uso de ella. En mi facultad, por ejemplo, se han enlazado bibliografías de cada asignatura con la plataforma virtual de manera que en cada una encuentras enlaces, o a las ubicaciones de los libros en la misma biblioteca o a los que puedan estar digitalmente.”.

Biblioteca Pública. texto de Ali Smith, traducción de Magdalena Palmer. Editorial Nórdica. Tapa blanda, con 203 páginas, tamaño 22 x 14 cm. Nórdica cuida impecablemente sus ediciones, calidad del papel, tipo de letras, márgenes, etc. Recomendado a partir de 16 años.

Tiempo de lectura: 5 horas y 10 minutos.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Conoces la Biblioteca de tu ciudad? ¿y la de tu centro educativo? ¿La usas, para qué?

Durante la lectura: ¿Recuerda cuando visitaste por primera vez una Biblioteca Pública? Vamos a intentar mejorar su uso, por ello realizamos un decálogo con mejoras.

Finalizado el libro: Nos convertimos en creadores, siguiendo la línea de Ali Smith vamos a crear un nuevo relato, basándonos en nuestros recuerdos, escribimos como fue nuestra primera visita a una Biblioteca, da igual que sea la municipal, que la escolar o incluso a una privada. Qué recuerdos nos ha quedado de ese primer encuentro.

Autoría:

Ali Smith Inverness, Reino Unido. Escritora, novelista, dramaturga, académica y periodista británica. Comendadora de la Orden del Imperio Británico y miembro de la Royal Society of Literature. Licenciada en lengua y literatura inglesas en la Universidad de Aberdeen. Premio Bobby Aitken Memorial de la Universidad. Asistió al Newnham College, de Cambridge, para obtener el doctorado en modernismo estadounidense e irlandés, pero no lo terminó ya que se dedicó en ese tiempo a escribir obras de teatro que se presentaron en el Festival Fringe de Edimburgo y en el Cambridge Footlights. Ha trabajado como profesora de literatura escocesa, inglesa y estadounidense en la Universidad de Strathclyde. Articulista de The Guardian, The Scotsman, New Statesman y el Times Literary Supplemen. Sus libros comenzaron a publicarse en 1995, entre ellos destacamos: Amor libre, Hotel World, Fragua, Chico conoce a chica, La historia universal, y sobre todo el Cuarteto estacional, conformado por: Otoño, Invierno, Primavera y Verano.