'Fragua'. ¿Periodismo, revista informativa, columna de opinión?

En la Estantería pretendemos crear placer por la lectura a todo el alumnado y los que tienen más dificultad son los de Bachillerato ya que son dos años que, por desgracia, se plantean con la vista puesta en un examen. Ellos son los que menos leen y lo que leen lo hacen por obligación. Es curioso, la LOMLOE plantea la obligatoriedad y programación de lectura en Primaria y Secundaria, pero para el Bachillerato da la callada por respuesta.

Especialmente para ellos presento Fragua, la novela que nos ha llegado este año de Ali Smith de la que ya recomendamos Otoño.

Fragua claro que puede parecer una crónica periodística, una información de lo que está transcurriendo en una localidad, y todo desde un punto de vista personal, como una columna de opinión. Pero es mucho más, es una crónica de la vida inmediata, en la que nos sentimos como uno más de sus protagonistas. Todo ello narrado con una gran sencillez que a la vez le da grandeza, de lo más pequeño a lo Universal, de lo local a lo cosmopolita.

La metafísica, la mitología, la política, la historia, el sexismo, el racismo, el dominio gramatical, el arte, el juego poético de las palabras, los problemas personales de la protagonista, todo al servicio de una historia simple. El marco en el que transcurre la historia es Inglaterra post brexit, con el virus de la COVID paseándose por calles y plazas. Las mascarillas y el aislamiento ayudan a que cada uno solo vaya a los suyo, donde el yo es más importante que el nosotros. Pero donde existe la necesidad de encontrar compañía, en un fragmento de huesecillo sea de santo o de pollo, en una canción, en Alexa…

La protagonista es Sandy Gray, a la que no le gustan los animales, debe cuidar la perra de su padre ya que se encuentra hospitalizado por problemas cardiacos, pero es en el centro sanitario donde puede infectarse del virus. Sandy recibe durante la madrugada la llamada de una antigua compañera de la universidad, Martina Pelf. En realidad, no habían sido grandes amigas, sino simples compañeras. Martina, con doble nacionalidad, razón que irrita a los aduaneros, termina encerrada durante siete horas y medias en una habitación inhumana. ¿Cuáles son las razones de este hecho? Aparte de la poca profesionalidad de estos funcionarios policiales, la justificación es el objeto que transporta para el museo en el que trabaja: “la llave Brothby”. Durante todo este tiempo escuchó una voz extraña al otro lado de la pared que decía: “¿Zarapito o cubrefuego? Tú eliges”. Zarapito es un pájaro y cubrefuego es un galicismo que nos señala la prohibición de salir, el toque de queda.

Ali Smith contrapone la aparente libertad de la vida de un pájaro con el tiempo de nuestras vidas, que intentamos controlar, pero se nos escapa de las manos como gotas de agua. Entre ellas se inicia una especie de Prueba de control psicológico ¿O acaso no nos lo realizan a nosotros los lectores? En la literatura de Ali Smith pasado y presente juegan a una divertida rayuela (tenemos que releer a Cortázar).

Ali Smith en su narración critica sin ambages los “inequívocos valores británicos”, el “parque temático carcelario” con los refugiados o la educación. Pasa con una gran naturalidad, con frases cortas, casi de palabras sueltas que “salpican caprichosamente”, a párrafos donde transmiten su opinión. Pero a la vez es un texto optimista, el padre de Sandy tiene 80 años, pero muchas ganas de vivir, incluso con esa edad desea mudarse, tener un jardín más grande. O la doctora que lo atiende, que, aunque esté pálida de tanto trabajar, siempre es amable.

Los libros deben tener sonidos, música, y no me refiero únicamente a los textos poéticos también usados por Ali Smith, sobre todo en los títulos de los textos de “Zarapito”, sino en la banda sonora. Fragua tiene una gran banda sonora, de ella destaco Wings at the Speed of Sound que es el séptimo álbum de Paul McCartney tras abandonar The Beatles. No dejes de leer este libro y ponte de fondo este gran disco.

Los pequeños lectores recomiendan: Alicia Paz Montes, alumna de 1º de Bachillerato: “Me gusta mucho leer, mejor dicho: me gustaba, porque ahora con las obligaciones, cada día leo menos. Fagua me lo he leído en un fin de semana y para navidades quiero empezar El Cuarteto Estacional. Sus frases son cortas, pero con un gran mensaje, algunas he tenido que leerlas varias veces para enterarme. Solo os contaré que es un gran canto, una oda a los libros. Coincido con ella que una habitación llena de libros es algo emocionante. Ese espacio no está desperdiciado, todo lo contrario, son ventanas de sabiduría. Subrayo su frase, que parece un trabalenguas: los libros son un placer, una de las formas en que podemos imaginarnos de otra forma”.

Los libros no son cargas escolares; es ocio, disfrute, posibilidad de desconectar o de relajarte. Los educadores y las familias debemos estudiar estrategias para que esto ocurra.

Fragua podemos plantearla como la quinta parte de El Cuarteto Estacional, pero si no has leído ninguno de ellos no importa, empiezas por Fragua y seguro que no será la última novela que leas de Ali. Es un libro de 216 páginas editado con el esmero y el cuidado que le dedica la Editorial Nórdica a todas sus publicaciones. La ilustración de la portada es de Alberto Gamón. Es una narración llena de pensamiento más que una novela lineal. Está dividido en tres bloques, pero no en capítulos.

Actividades con su lectura: Tras la lectura del libro y su puesta en común, queremos plantear que cuenten sus vivencias durante la pandemia, el aislamiento que vivimos, como se comunicaban con sus amistades, con la familia. La segunda actividad es que escriban un cuento sobre esos momentos, pero que sea tan imaginativo como Ali Smith, donde se cruce presente-pasado-futuro en un mismo lugar, donde estén acompañados con una mascota como Shep la perra. Y con un toque de humor como el esqueleto que Ali Smith traslada de copiloto a la ventana del salón. Pues a pensar, hablar y después escribir. Pero recordad, como nos sugiere Ali, trabajar una narración es como faenar en una Fragua: aplanar y alisar, quitar la escoria, trabajar la frase hasta que resplandezca, afilar y limpiar…

Autora

Ali Smith. Inverness, Reino Unido. Periodista, dramaturga y escritora. Licenciada en literatura Inglesa Por la Universidad de Aberdeen. Fue profesora en la Universidad Strathclyde pero en la actualidad se dedica en la totalidad a la escritura. Sus columnas periodísticas son publicadas por The Guardian, The Scotsman y el Times Library Supplement.