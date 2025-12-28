El Campo de Gibraltar afronta los últimos días de 2025 entre lluvia y nubes, con mejora a partir del miércoles

El Campo de Gibraltar se encamina hacia el final de 2025 bajo una atmósfera marcada por la inestabilidad, con lluvias protagonistas al inicio de la semana y una mejoría progresiva a partir del martes 30, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca. El lunes 29 será la jornada más desapacible, antes de un respiro que se prolongará hasta el viernes, aunque el fin de semana volverá a traer nubosidad y posibles precipitaciones.

Lunes 29, el día más lluvioso de la semana

El lunes será, con diferencia, el día más complicado desde el punto de vista meteorológico. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% tanto en horario vespertino como nocturno, con precipitaciones persistentes que dejarán una jornada gris y húmeda en toda la comarca. Las temperaturas se moverán en valores suaves, con máximas en torno a los 13 grados y mínimas de 12, mientras que los vientos soplarán flojos de poniente y nordeste, favoreciendo la entrada de aire cargado de humedad.

Martes 30 y miércoles 31 sin lluvias

A partir del martes 30 de diciembre, la lluvia dará una tregua. Aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, la probabilidad de lluvia será nula, lo que permitirá una jornada más estable. Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas cercanas a los 15 grados y mínimas en torno a los 10, y vientos débiles de componente noroeste.

El miércoles 31, coincidiendo con la Nochevieja, se presenta como el día más favorable de la semana. La probabilidad de precipitaciones se situará entre el 10 y el 20%, con temperaturas suaves —entre 9 y 17 grados— y vientos flojos del sur y suroeste. Un escenario propicio para las celebraciones al aire libre, sin frío intenso ni lluvias, aunque con abundante nubosidad.

Jueves 1 de enero: estabilidad para comenzar 2026

El primer día de 2026 mantendrá la tónica estable, con apenas un 10% de probabilidad de lluvia, temperaturas agradables (entre 8 y 16 grados) y vientos débiles. El cielo seguirá mayoritariamente cubierto, pero sin precipitaciones relevantes, en una jornada tranquila para cerrar las fiestas.

Viernes y fin de semana: vuelve la inestabilidad

La estabilidad no será completa. El viernes 2 de enero aumentará de nuevo la probabilidad de lluvia, hasta el 30-40%, mientras que el sábado 3 podría ser una jornada claramente más lluviosa, con hasta un 85% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán templadas, entre 13 y 17 grados, aunque el ambiente volverá a ser húmedo.