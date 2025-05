'Una clase muy revoltosa'. El colegio, la clase, es la primera comunidad que nos enseña la vida

Ahora que han finalizado las vacaciones de Semana Santa, traemos varios libros sobre la vida laboral de maestros y maestras. En estos días hemos escuchado muchas veces: "¡Qué bien viven los maestros! ¡Otra vez de vacaciones!". Curiosamente, ya que estamos dentro de la Comunidad Europea, los maestros tenemos el mismo número de jornadas con el alumnado que en países como Francia, Alemania o Italia. Después, cada Estado, comunidad y localidad va eligiendo las fechas, pero el número de días lectivos es el mismo. Como todo el mundo sabe, los días trabajados, las horas, no son las mismas que las del alumnado. Pero que vivimos muy bien no lo negamos: nos gusta nuestra profesión y tiene muchos momentos únicos que no existen en otras. Pero si no te gusta el magisterio, no seas maestro, porque si no llevarás una vida horrible.

Para reírte de la jornada laboral del magisterio, para hacerte pensar y, en algún momento, tirarte un pequeño pellizco en el corazón, te traemos a La Estantería historias de maestras y maestros. Nadiel, Amalia, Gabriela e incluso Luchi son maestras con un objetivo claro y una mirada amorosa a su alumnado:

La divertida vida de los profes, de James Campbell, con ilustraciones de Rob Jones y traducción de Adolfo Muñoz García. Editorial Anaya, tapas blandas, tamaño 16 x 19,5 cm, con 208 páginas. Nada más empezar la lectura nos advierten: "A los profes esto NO les va a molar. Cualquier cosa que creas que podrías aprender en este libro podría no resultar muy exacta, así que este libro no debería usarse para trabajos de clase ni para hacer los deberes. A menos, claro, que estés hecho de polvo cósmico y seas tan valiente como la luz". Es un libro muy divertido sobre el hábitat del cole, una magnífica sátira repleta de dibujos. Recomendado para todo el mundo, a partir de los 8 años, menos para los profes.

Tiempo de lectura: 2 horas y 15 minutos.

La biomaestra, de Pepe Maestro, con ilustraciones de David Guirao. Editorial Edelvives, tapas blandas, tamaño 13 x 20 cm, con 112 páginas. Blas, alumno de 5º de primaria, nos cuenta esta historia sobre Nadiel, la nueva maestra, que es muy distinta a los profesores que ha tenido anteriormente. Es un libro ideal para trabajar los problemas medioambientales como el consumo energético desmedido o el reciclaje, la alimentación saludable y la reivindicación de la vida en el ámbito rural. Tiene Guía de Lectura y Cuaderno de Actividades. Recomendado a partir de los 10 años.

Tiempo de lectura: 2 horas y 10 minutos.

La profesora que hacía faltas de hortografía, de Cuca Canals, con ilustraciones de José Castro. Editorial EDEBÉ, tapas blandas, tamaño 13 x 19,5 cm, con 176 páginas. ¿Conoces a algún maestro o maestra con faltas de ortografía? Todos cometemos algunas, pero Amalia las usa como método educativo. "La profesora Amalia Zapatero empezó su nueva vida en Gastón con mal pie...". Ella estaba cerca de los sesenta y no muy bien de salud, pero detestaba jubilarse; su única familia eran sus alumnos. Recordaba con nostalgia a sus exalumnos: Matías Pradera, tan inteligente como hablador; Fernando Movido, que no paraba quieto; y Carlota Jiranda, más conocida como Carlota Jirafa por lo alta que era. Con este libro podemos trabajar valores como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, y el valor de la educación en la sociedad. Recomendado a partir de los 11 años.

Tiempo de lectura: 3 horas y 20 minutos.

Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. Editorial Alfaguara, tapas blandas, tamaño 24 x 15 cm, con 240 páginas. Inicialmente editado en 1992 por Anagrama, vuelve a nuestras librerías con un gran prólogo de Lara Moreno. La protagonista es Gabriela López Pardo, maestra. Es una historia ficticia, pero el marco histórico es auténtico y verídico. Ella ejerce en la República y también en Guinea Ecuatorial. Su objetivo es llegar donde no hay nada para cuidar, transmitir, educar desde el respeto, la empatía y la libertad. Recomendado a partir de los 16 años y muy apropiado para estudiantes de magisterio.

Tiempo de lectura: 5 horas y 15 minutos.

Y por último llegamos a Una clase muy revoltosa. En este cuento todo es muy peculiar. La maestra en realidad es Luchi, una niña imaginativa y soñadora. Nada más llegar a casa y, después de merendar, Luchi entró en su cuarto y comenzó a preparar la clase... Pero, ¿quiénes son sus alumnos? ¿Cómo se portan en clase? ¿Atienden a su maestra? Si quieres conocer a Susana García con sus tres pelos, al mono Aurelio, a Carlitos el duende bebé y a Clotildo, no dejes de leer este divertido cuento.

Los pequeños lectores recomiendan: Adriana Castro Pérez, alumna de 4º de primaria: A mí me gusta mucho leer y la historia de esta clase me encantó... Le recomiendo este libro a mi hermana Carlota, porque tiene muchos juguetes y le gusta jugar a las profesoras.

Una clase muy revoltosa, de Rafael Salmerón, con ilustraciones de Isabel Caruncho. Editorial Almuzara, tapas blandas, tamaño 20 x 15 cm, con 48 páginas. Consta de muchas ilustraciones que amenizan la lectura a los primeros lectores y, a la vez, sirve de acompañamiento a quienes se están iniciando en el mundo de los libros. El libro incluye juegos de comprensión lectora, adivinanzas y actividades creativas. Recomendado a partir de los 2 años y primeros lectores.

Tiempo de lectura: 20 minutos.

Actividades con su lectura: Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer : Título y portada. ¿Cómo piensas que es esta clase? ¿Cómo es tu clase? ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos en ella?

: Título y portada. ¿Cómo piensas que es esta clase? ¿Cómo es tu clase? ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos en ella? Durante la lectura : ¿La clase que nos presenta este cuento es una fábula del mundo de la educación? ¿Tiene algún parecido con la realidad? ¿Las situaciones son reales o exageradas?

: ¿La clase que nos presenta este cuento es una fábula del mundo de la educación? ¿Tiene algún parecido con la realidad? ¿Las situaciones son reales o exageradas? Después de leer: Vamos a crear un nuevo personaje para la clase de Luchi y una situación divertida. También debemos ilustrar a nuestro personaje, ya que en esta historia las ilustraciones son muy importantes.

Autoría:

Rafael Salmerón (Madrid): Estudio Ilustración y Diseño en la Escuela de Artes Nº10 y en el Instituto Europeo di Design y Ciencias de la Educación (Grado en Educación Primaria) en la facultad de La Salle. En un primer momento se dedicó a la ilustración infantil, y desde 2001, dedica la mayor parte de su tiempo a escribir sus propias historias. Historias emocionantes, duras, divertidas, tristes, alegres. Historias de aventura, de amor, de guerra, de conflicto, de amistad, de denuncia y, sobre todo, de esperanza. Con anterioridad hemos traído a estas páginas su novela juvenil Solos (13-18). En las librerías tenemos casi treinta títulos publicados, entre los que se hallan Un balón por una bala, La cometa de Noah, Tinka, Paula y el amuleto perdido, El príncipe perdido o La rama seca del cerezo, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Isabel Caruncho (Barcelona): Licenciada en Biología y Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Pintora e ilustradora de literatura infantil y de naturaleza. Ha trabajado tanto en ilustración científica como infantil, con títulos como Las historias de Alex. Al agua pato y El gorrión que quería darse un atracón.