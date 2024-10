'Solos 13-18' ¿Te gustaría quedarte solo?

Algunos preadolescentes y adolescentes soñarán con un mundo sin adultos controladores y, sobre todo, sin pesados niños, sin sus latosos hermanos pequeños. ¿Sería un mundo perfecto? Hoy traemos un libro que nos presenta a jóvenes, adolescentes, solos, con la necesidad de autogobernarse y de sobrevivir en un mundo nuevo que, de repente, ha quedado sin adultos dominantes y sin niños cargantes.

Podemos compararla con el gran clásico El Señor de las moscas de William Golding y la nueva novela juvenil de Rafael Salmerón Solos 13-18 y rápidamente disfrutamos de dos libros muy distintos. William Golding, premio nobel de literatura de 1983 con El Señor de las moscas nos sumergió en una aventura donde la sociedad estaba compuesta por un grupo de chavales, aunque no conocemos exactamente su número ni sus edades. Nos presenta diferentes perfiles psicológicos: el liderazgo, la supervivencia, la valentía, la sabiduría, la maldad. A la vez es una clara crítica a la sociedad y expresamente al proceso educativo, todo ello dentro de una isla desierta. Las bellas descripciones de la isla se mezclan con la brutalidad de los jóvenes. Es una narración con pinceladas poéticas, donde la metáfora tiene gran fuerza, lo mismo que los usos simbólicos como el de la caracola para llamar a todos los chavales para convocar una asamblea “democrática y parlamentaria”. Es un gran clásico que si aún no lo has leído tienes que enmendar este error lo antes posible. Los críticos la señalan como: “una fábula moral acerca de la condición humana. Urdida en torno a la situación límite de una treintena de muchachos en soledad”. Os recomiendo la última edición que nos ha presentado la Editorial Libros del Zorro Rojo, con traducción de Martín Schifino, epílogo de Ian McEwan, e ilustraciones de Jorge González.

El Señor de las moscas es un clásico que ha recorrido multitud de manos y pupitres desde el año 1954. Y ahora traemos Solos 13-18 que acaba de llegar, en 2024, a nuestras librerías. El inicio de la novela es una autentica catarata, nos introduce directamente en la acción: “Corre. Lo más rápido que puedas. Corre sin parar. No te detengas. Aunque sientas que no tienes aire en los pulmones. Aunque sientas que el corazón te va a estallar en el pecho. Como si te fuera la vida en ellos”. Los diálogos internos del protagonista nos relatarán más adelante todo lo ocurrido.

La historia es contada en primera persona por Sam. Es un adolescente con diecisiete años. Vive con sus padres y su hermano pequeño. Esta terminando el Instituto y sus pensamientos planean su futuro universitario. Es un chico de ciudad, de Chicago, pero se han mudado a Asheville, junto a las montañas de Carolina del Norte. El inicio en su nuevo centro educativo no ha sido muy agradable, pero todo pasa a un segundo plano cuando los niños empiezan a enfermar y en pocos días se van quedando dormidos y mueren. Sí, todos mueren. Todo comenzó la noche del 5 de septiembre, en Nueva Zelanda, tras ellos los niños de Australia y los japoneses. El mundo va avanzando, la noche va llegando con el sueño de los pequeños, pero a la mañana siguiente no despiertan, aunque fueran zarandeados por sus padres. A todos le fue llegando su turno. Su insoportable hermano, y a la vez el ser que más quiere, también muere.

Pero no son solo los pequeños. Tras ellos los adultos, los mayores de 18 años abandonan todo apego a la vida y se van dejando morir. Solos quedan los jóvenes entre 13 y 18 años. La civilización va cayendo. La red eléctrica deja de funcionar, sin televisión ni internet, tampoco las conexiones de agua potable. Estamos en Estados Unidos y si hay algo en abundancia son las armas, incluso la madre de Sam tenía un revolver. Las normas sociales han desaparecido, es la ley del más fuerte, la propiedad es del que lo coge primero. Las calles se llenan de bandas y del terror que van imponiendo.

En esta aventura San no está solo, le acompaña el único amigo que tiene de su nuevo colegio, Bobby. Los conocimientos académicos poco valen en este nuevo mundo, pero Bobby, un pueblerino, tiene una gran riqueza de vida y lo primero que decide es que abandonen la ciudad y busquen refugio en el campo. A ellos se van uniendo otros adolescentes, como Madeline con solo 13 años. Pero también tienen encuentros violentos con otras pandillas.

Portada de 'Solos 13-18'.

El autor deja muchos hilos sueltos para que el lector llegue a sus propias conclusiones. No sabemos cual es la causa de la muerte de los adultos, me recuerda a El incidente (The Happening, 2008) de M. Nigh Shyamalan donde contemplamos la histeria colectiva con suicidios en masa que se va extiendo como una plaga debido a un germen procedente de las plantas.

¿Qué le ha ocurrido al mundo? ¿Es una plaga? ¿La naturaleza se revela contra el hombre? ¿Podrán sobrevivir con tanta violencia? ¿Sin el mantenimiento de los adultos qué pasará con las centrales nucleares, con la electricidad, con internet, con el agua potable? ¿Se adaptarán a esta nueva situación donde ha desaparecido todas las comodidades de la civilización? ¿Es una nueva oportunidad para la humanidad que vivan los adolescentes? Todas estas preguntas solo podrás responderlas si lees esta apasionante aventura.

Rafael Salmerón, flamante premio nacional de Literatura infantil y juvenil nos trae este año esta novela con el deseo de llegar a los chavales de Secundaria que mayoritariamente abandonan la lectura. Es una distopía juvenil, género que le gusta a muchos adolescentes, como ejemplos Divergente, Los juegos del Hambre o Los Dioses del Norte.

Los pequeños lectores recomiendan

Alicia Paz Montes, alumna de 1º de bachillerato es quien nos presenta este libro: “En el club de la lectura se ha nombrado varias veces a Rafael Salmerón y varias de sus novelas, pero yo no había leído nada de él, por eso elegí este libro, y eso que no me gustaba nada la portada. Es una gran aventura que nos hace pensar en la lenta destrucción que los humanos hacemos del mundo. El personaje que más me gusta es el anciano que señala la pérdida de valores de las personas, pero a la vez llena de esperanza, el futuro. Me ha gustado mucho cuando el autor plantea “la familia” entre los integrantes de esa nueva sociedad. Con este libro se pueden trabajar muchos temas en clase, destaco el machismo que por desgracia sigue presente entre muchos de mis compañeros.”

Solos 13-18 tiene 320 páginas. Tamaño 21,5 x 14. El alumnado de Secundaria y de Bachillerato tienen de 13 a 18 años, y esa es la franja de edad que nos plantea Rafael Salmerón. Las casualidades no existen, sino que el deseo es que los jóvenes lectores se identifiquen con los personajes del libro. La forma de hablar es muy parecida con frases cortas, inacabadas y sin adjetivar. Los personajes de esta novela saben que ya no son niños, sino hubiesen muerto, pero si llegan a la adultez ¿morirán? Son muchos los temas que plantea su lectura: la adolescencia; las pandillas y los vínculos de amistad, la rivalidad entre ellos; el primer amor; los conflictos familiares, escolares y sociales, la necesidad de la convivencia, de la cooperación, del trabajo en equipo; la crítica social, el consumismo, el no respeto a la naturaleza, el desaprovechamiento de los recursos naturales y su destrucción; el crecimiento personal, el paso de la infancia a la madurez, el miedo a convertirse en adulto; la Justicia, la libertad personal y del grupo, con el respeto al otro, empatía, los valores humanos; etc..

Es una novela claramente juvenil, pero con la que disfrutará cualquier adulto.

Tiempo de lectura: 4 horas y media.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: fijándonos en el título “SOLOS 13 - 18” ¿Nos gustaría vivir SOLOS? Sin padres, sin profesores, sin controladores, supervisores de nuestras vidas…. Podemos realizar una tabla de datos con doble columna: Ventajas e Inconvenientes.

Durante la lectura: En grupos vamos indicando características de los personajes, su forma de hablar, su comportamiento en el Instituto, en las fiestas, en el deporte, los acosos y como se van convirtiendo en salvajes. Después en el gran grupo comparamos estas características con las propias de la clase, y teniendo como punto central el “machismo” que está patente.

Finalizada la novela: Nos convertimos en creadores literarios. Continuamos la historia, escribimos un capítulo más, con un desarrollo acorde a “El anciano”.

Autoría

Rafael Salmerón, Madrid. Estudió ilustración en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios. Escritor e Ilustrador. Sus inicios fueron como ilustrador de libros infantiles y juveniles, pero, desde 2001, se centra en la creación literaria con historias emocionantes, duras, divertidas, tristes, alegres, historias de aventura, de amor, de guerra, de conflicto, de amistad, de denuncia y sobre todo, de esperanza.

Ha ganado el Premio Lazarillo de Creación Literaria en 2017 y ha sido incluido en la Lista de Honor del IBBY en 2020; y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por “La rama seca del cerezo”, que también fue Premio Anaya y que muy pronto traeremos a estas páginas.