Vox arremete contra los enterramientos islámicos en Algeciras y desata un cruce de acusaciones con la comunidad musulmana

Algeciras/Un cementerio convertido en campo de batalla política. La reciente cesión de una zona del cementerio municipal de Algeciras para enterramientos islámicos, tras una sentencia judicial pionera, ha desencadenado un duro enfrentamiento entre el partido Vox y representantes de la comunidad musulmana de la ciudad. A las puertas del camposanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha ofrecido este viernes unas declaraciones que han encendido todas las alarmas por su tono incendiario: “No es de recibo que en nuestra tierra cada vez haya menos símbolos cristianos que nos defienden y nos amparan a todos, mientras cada vez hay más mezquitas”, ha afirmado.

Gavira ha arremetido contra la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a permitir enterramientos conforme al rito islámico y ha denunciado lo que él considera un “proceso de islamización” de Algeciras y del conjunto de España. Para ilustrar sus palabras, se ha referido a unas declaraciones previas de un portavoz musulmán —que hablaba simbólicamente de “reconquistar Algeciras”— como ejemplo de una supuesta amenaza para la identidad española.

“El problema no es solo la cesión del cementerio”, dijo Gavira. “Es la intención de construir una mezquita con minarete incluido, es el programa educativo en el que se imparten clases de cultura árabe y lengua marroquí en colegios públicos. Todo esto es consecuencia directa de la política de puertas abiertas del PP y el PSOE”, ha concluido, acusando a los principales partidos de “tirar cruces cristianas mientras los moros quieren construir mezquitas”. Palabras que no han tardado en recibir una contundente respuesta.

Respuesta desde la comunidad islámica

Dris Mohamed, uno de los portavoces de la comunidad musulmana en Algeciras y líder del recién fundado Partido Andalusí, no ha tardado en replicar a Vox. A través de un comunicado, ha denunciado que las declaraciones de Gavira buscan “devolver a España a la época de la persecución y expulsión de los musulmanes, en la más rancia tradición de la Inquisición”.

Mohamed ha defendido el derecho de los musulmanes españoles a practicar su religión con libertad y en condiciones de dignidad, amparados por la Constitución. Y ha recordado que la comunidad islámica ha demostrado ser parte activa e integradora de la sociedad andaluza: “Su aportación al desarrollo económico, laboral y cultural de esta tierra es innegable”, señaló.

Respecto a la cesión en el cementerio, Dris Mohamed ha subrayado que la decisión judicial viene a corregir una "carencia histórica" y responde a una necesidad real: “El derecho reconocido por la histórica sentencia judicial es una prueba clara de ello. La actitud de Vox para impedirlo es contraria a la ley y al sentido común”. Ha acusado además al partido de extrema derecha de difundir “odio y miedo mediante bulos, mentiras y noticias falsas”.

Una sentencia judicial inédita y ambigua

La resolución judicial que ha desencadenado el conflicto fue dictada el pasado 24 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras. En ella se ordena al Ayuntamiento que proceda a la “concesión de una zona con suficientes parcelas en el cementerio” para enterramientos islámicos, aunque el fallo ha sido criticado por su falta de concreción.

No se establece plazo alguno para su cumplimiento, ni se aclara si la medida afecta al cementerio antiguo, al nuevo o a ambos. Tampoco se especifican criterios técnicos, metros cuadrados, cerramientos ni titularidad de la gestión. El uso del término “concesión” —sin mayor precisión— ha provocado dudas jurídicas y administrativas.

Hay quienes temen que esta medida suponga una involución hacia prácticas ya superadas. “Enterramientos singulares, sí; muros divisorios, no”, ha advertido José Ángel Cadelo, colaborador de Europa Sur. “Porque si ni siquiera somos capaces de estar juntos en la muerte, ¿qué mensaje lanzamos sobre la convivencia en vida?”, señala este especialista en cultura islámica.

La Ley 49/1978 abolió cualquier tipo de discriminación religiosa en los cementerios públicos. El artículo 1º establece que “los Ayuntamientos están obligados a que los enterramientos se realicen sin discriminación alguna por razones de religión”. En un país plural y aconfesional como España, el derecho a dar sepultura a los fallecidos según sus creencias religiosas está garantizado, siempre que se respeten las normas sanitarias. El Decreto andaluz 95/2001, por ejemplo, permite incluso eximir del uso de féretro en casos confesionales si así lo autoriza el Ayuntamiento.

Aunque el epicentro de la polémica se sitúa en el Campo de Gibraltar, el eco de este enfrentamiento resuena en toda Andalucía.