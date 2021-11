'Los Dioses del Norte: La leyenda del bosque'. Dos universos paralelos comunicados por un portal mágico

Teo, Emma y Ada, primos, tendrán unas aburridas vacaciones en el valle de Baztán con su abuela. Son días de libertad, de corretear por tierras navarras en contacto directo con la naturaleza, pero también de discusiones entre ellos. Pero un mundo mágico, con brujos y seres extraños como los galxagorris y los gentiles, les romperá el aburrimiento.

Una noche de luna llena, Teo y Emma, buscando a su pequeña prima Ada, atraviesan el portal mágico. Allí descubren que son brujos "novatos", por ello deben quedarse en el Instituto Ipurtargiak (luciérnagas) y descubrir sus poderes. El Reino de la Luz está habitado por los humanos donde la magia no es posible. Gaua es el mundo de la magia, pero está condenado a vivir en tiniebla. Los descendientes de los brujos pueden usar el portal, pero solo hasta los quince años; después tienen que decidir en qué mundo vivir.

En ese mundo paralelo existen cuatro linajes:

· Los elementales que dominan los cinco elementos básicos: la tierra, el fuego, el aire, el agua y el rayo.

· Los empáticos que tienen el poder mental.

· Los sensitivos que están en conexión con el bosque y dominan los sentidos.

En realidad, todos los linajes son hijos de la misma madre y poseen la misma magia con distintas manifestaciones. Y ¿dónde se encuentra el cuarto linaje? ¿Está oculto? ¿Ha desaparecido?

El equilibrio entre la noche y el día, la luz y la oscuridad, se rompió cuando los humanos dominaron la electricidad. Los humanos desafían la oscuridad, la magia, con ciencia y tecnología. Pero Gaueko, dios de la oscuridad, tiene un plan para instaurar el Reino de la Eterna Tiniebla.

Los pequeños lectores recomiendan. Ignacio Rodríguez, alumno de 5º, me ha recomendado este libro. "Es un libro lleno de aventuras que transcurre en un mundo de una dimensión paralela a la nuestra. Los protagonistas son unos niños de nuestra edad, pero también tenemos seres fantásticos. Los menores de quince años sí pueden pasar de un mundo al otro y convertirse en magos. Me gusta mucho la manera en la que presenta a los personajes, los va introduciendo capítulo a capítulo. En el momento que descubrí el mundo paralelo de Gaua me enganchó la historia, le doy un diez. La recomiendo desde los nueve a los 70 años".

Con esta novela Jara Santamaría transforma la leyenda vasca en una aventura de tres preadolescentes. Nació en Zaragoza, estudió periodismo y le gusta escribir desde pequeña. Fue Premio de la Fundación Jordi Sierra i Fabra por su novela Te comerás el mundo con 17 años y su segunda novela, Londres después de ti, fue galardonada con el premio literario La Caixa /Plataforma. Jara ha envuelto esta novela con la banda sonora de Imagine Dragons: Demons.