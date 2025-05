'Los consejos de Frida': todo el mundo quiere darnos consejos, pero los de Frida son los más perrunos de nuestras librerías

El curso se está terminando y en estas fechas son muchos los que quieren darnos consejos, consejos para conseguir buenas notas, para llevarnos bien con nuestros amigos y con la familia, para soportar a nuestros maestros, para tener unas buenas vacaciones, y por ello aquí os traemos diferentes libros con los te divertirás y aprenderás. Los abuelos son expertos en aconsejarnos, los padres con la frasecita de que "es por nuestro bien", nos los tatúan en el pensamiento, y los maestros y maestras tampoco se quedan atrás. Y entre tanto consejeros hoy traemos Los Consejos de Frida.

Pero no penséis que Frida es una abuela experta en dar consejos envueltos en besos sonoros, o una madre con los brazos en jarra que envuelve los consejos con algún castigo escondido, ni tan siquiera es una maestra malvada disfrazada de bondadosa, o una profesora de Historia del Arte que es gran admiradora de Frida Kahlo. Frida es un perro, mejor dicho, una perra muy sabia que tuvo una vida dura en la calle. Esa dureza le dio una gran sabiduría. El subtítulo de esta obra es Una caja de herramientas para aprender lo importante de la vida.

Cada página es una pequeña historia que orienta a los más pequeños: La responsabilidad de la adopción; la importancia del juego tanto en los pequeños humanos como en los animales; la limpieza corporal pero sin malgastar agua; bailar con alegría varias canciones al día; respiración y para ello nada mejor que el Mindfulness; la igualdad; la alimentación equilibrada (no valen chuches, tampoco refrescos, eso es para un día, el resto alimentos); la lectura ("lee hasta el infinito y no te arrepentirás, porque leer también es un modo de jugar"); las enfermedades; el transmitir las preocupaciones a los padres; los malos comportamientos; el ordenar tu cuarto (Si no quieres peleas, no tengas el cuarto como una leonera); los miedos nocturnos; los novios son para los mayores; la buena conducta; el dar las gracias; el respeto a los demás y especialmente a los amigos; el quererte mucho…

Todas sus páginas son útiles para mayores y especialmente para los más pequeños. Es un libro escrito con mucho cariño con un objetivo claro de trabajar los valores. Pertenece a la colección Cuentos para alargar la vida y de ella también os recomiendo:

Aarón y Naia en la naturaleza. Texto de Arita Aronaigo e ilustraciones de Diego Alejandro Bartolomé. Tapas duras, tamaño 15 x 21, con 54 páginas. Aarón y Naia, dos hermanos aventureros, nos invitan a explorar el mundo exterior a través de sus ojos. Descubrimos con ellos la magia de la naturaleza y la importancia de la colaboración y preparación antes de cada aventura. Desde preparar la mochila hasta cuidar el entorno, nos enseñan la alegría de descubrir y aprender juntos, fomentando la curiosidad y el respeto por el medio ambiente. Recomendado a partir de los 7 años.

Tiempo de lectura 50 minutos.

Vacaciones en Monteverde, texto de Mercedes Ponce de León e Ilustraciones de Rebeca Rodrigo. Tapas duras, tamaño 14 x 20, con 81 páginas. En las vacaciones de verano, unos amigos van a Monteverde, un campamento en plena naturaleza. Lo pasan muy bien jugando en sus estupendas instalaciones y aprendiendo cosas nuevas en las actividades que tienen diariamente. En la biblioteca encuentran un libro muy interesante… ¿Es mágico? Tendrás que averiguarlo. Recomendado a partir de los 8 años.

Tiempo de lectura 1 hora y 45 minutos.

Mi Viaje a la Ciudad de las Nubes texto de Jamie Buchanan Rivera e Ilustraciones de Cecilia Merino Rivera. Tapas duras, tamaño 21 x 27, con 40 páginas. Laya, una niña limeña de doce años, emprende un viaje junto a su familia a la hacienda Achamaqui, ubicada en Amazonas. Esta aventura se convierte en una experiencia mágica de conexión con la naturaleza y sus cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Guiada por la enigmática Alya, Laya descubre secretos familiares y se reconecta con sus ancestros. A través de estas vivencias, aprende a escuchar su voz interior, valorando su entorno y su propia esencia. Recomendado a partir de los 10 años.

Tiempo de lectura 45 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan: Marina García Mata y Helena Domínguez Moreno, alumnas de 4º de primaria son las que nos han presentado este libro: A nosotras nos ha gustado este libro porque enseña consejos muy buenos que nos pueden ayudar en la vida cotidiana. Nos recuerda que la familia es única, porque siempre ellos están con nosotros, nos ayudan, nos cuidan, nos protegen. Frida es una perra que también tiene su familia, un padre y una madre humana, pero también son parte de esa familia un conejo viejo y un gato mandón. El hermano de Frida es Nikko, un perrito. A esta familia también pertenece un gallo cantor. Su lectura nos transmite alegría, pero también nos creaba curiosidad por saber qué podíamos hacer con sus consejos, incluso algo de intriga.

Los consejos de Frida, de Noemi Martín González e Ilustraciones de Sarita. Editado por BABIDI-BÚ. Tapa dura, tamaño 17 x 24 con 40 páginas. Es un texto con mucho ritmo, acompañado de ilustraciones, escrito en prosa poética, que con sus rimas aborda cuestiones tan importantes como el miedo, la diversidad, el amor a la familia y a los animales, el agradecimiento, el no rotundo a la violencia o la autoestima. Un compendio para niños, pero también para los mayores que quieran recordar los temas importantes de la vida. Recomendado a partir de los 6 años.

Tiempo de lectura 35 minutos.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

• Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Te gustan los consejos? ¿Quién te da los mejores consejos de tu vida? ¿En el colegio te dan consejos?

• Durante la lectura: En nuestra aula podemos realizar el decálogo con los 10 mejores consejos para nuestra clase.

• Finalizado el libro: Nos convertimos en ilustradores. Vamos a realizar un comic sobre la vida de Frida cuando era una perra abandonada y como ha cambiado con su familia.

Autoría:

Noemi Martín González. Tenerife. Licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad de la Laguna, y trabaja en el Cabildo de Tenerife como técnica jurídica. Además, es instructora de mindfulness por la UNED. Como periodista, ha colaborado en diversos blogs y medios de comunicación, como la Radio Pública de Canarias. Minimalista y defensora de la vida verde, es la autora de Los Consejos de Frida, que ha recibido el premio Cuentos para alargar la vida al mejor libro de cuentos. También ha sido finalista del I Certamen Literario Periplo dentro del Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Benito Pérez Galdós organizado por el Ayuntamiento de Madrid.

Sarita in the Clouds. Murcia. Ilustradora infantil autodidacta. Más bien conocida como Sarita in the Clouds en redes sociales. Utiliza principalmente herramientas digitales, aunque también produce en técnicas tradicionales como acuarela y gouache. Se inspira en la naturaleza, los animales (sobre todo gatos) y los cómics a la hora de realizar sus ilustraciones expresivas, coloridas y divertidas. Sus comienzos se remontan al día en el que descubrió los lápices de colores.