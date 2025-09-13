'¡Reciclones en acción!'. Para educar desde la infancia en la necesidad del reciclaje

Todos debemos tomar parte en la labor de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene la correcta separación de los envases en el hogar para contribuir al reciclaje y al cuidado del medio ambiente, y se debe realizar desde la más temprana edad en un trabajo paralelo tanto en el hogar como en el colegio.

Global Recycling Foundation nos recuerda las ventajas del reciclado. Ayuda a la conservación de los recursos naturales y reduce la sobreexplotación de materias primas, protegiendo el hábitat y economizando energía, ya que reduce el proceso de fabricación.

El aula es un lugar fácil en el que, de una forma práctica, el alumnado puede aprender a reciclar. La separación y reutilización de trabajos y materiales de forma asequible y su transformación de forma inmediata.

Y, por supuesto, la lectura no únicamente acompaña, sino que la introduce de una forma amena.

Capitán Verdemán: Superhéroe del reciclaje

Álbum ilustrado con texto de Ellie Bethel e ilustraciones de Alexandra Colombo. Traducción de Teresa Farran Vert. Editorial Juventud, S.A. Tapas duras, tamaño 26 x 26, con 32 páginas. Érase una vez una ciudad muy sucia en la que sus habitantes, que eran unos perezosos, tiraban la basura desde las ventanas y la dejaban allí incluso para que se pudriera. Esta localidad jamás tenía un aire fresco, todo lo contrario, su olor no era nada agradable; tampoco tenía una bonita imagen. Un día apareció en ella un Superhéroe con capa verde. Si quieres saber qué ocurrió debes leer este libro. Recomendado a partir de los 3 años.

Tiempo de lectura: 15 minutos.

Basura y más basura

Texto e ilustraciones de Lucía Serrano. Editorial Anaya. Tapas blandas, tamaño 22 x 22 cm, con 32 páginas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si nadie se llevara la basura? Este libro pertenece a la colección Misión Planeta, que está dedicada a los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible. En este libro se trabaja el objetivo nº 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Recomendado a partir de los 5 años.

Tiempo de lectura: 20 minutos.

Nosotros somos el cambio

Texto de Catalina González Vilar e ilustraciones de Molstudio. Editorial S.M. Tapas blandas, tamaño 30,2 x 22,5 cm, con 184 páginas. Vivimos en un planeta extraordinario, lleno de vida y de una asombrosa belleza, pero el cambio climático pone en peligro nuestro mundo. Frenar y revertir esta situación es un reto de proporciones inmensas. En este libro recorrerás el planeta para conocer historias de chicos y chicas que han actuado en defensa del medio ambiente. Viajarás a sus colegios, aldeas, granjas y ciudades. Conocerás un poco más sobre la realidad que afrontan y cómo sus problemas nos afectan a todos. También encontrarás retos, actividades y proyectos que pueden inspirarte a pasar a la acción. Recomendado a partir de los 10 años.

Tiempo de lectura: 3 horas y 15 minutos.

¡Reciclones en acción!

Este libro tiene una buena guía de lectura, con 18 páginas, para trabajarla en casa o en el colegio. Entre los puntos que aplica destacamos: Lectura y reflexión crítica; Creatividad literaria; Retos de ingenio por equipos; Desafío lógico: problema matemático; Adivinanzas; Crucigramas; Creación artística y musical; y Proyecto solidario: mercadillo de segunda mano. La protagonista de esta historia es Berta y su grupo de amigos. Es sábado y por ello están en el parque de Los Tilos jugando, lanzándole la pelota a Rufo. Por este lugar pasa una mujer muy rara, a la que llaman Ada la Chiflada. Ada sin h, porque no hace magia, le gusta hablar sola, y casi siempre lleva un largo gancho con el que recoge objetos abandonados. Hoy lleva una radio antigua descuajeringada. Ada despierta la curiosidad de la pandilla. Este libro combina misterio, humor y conciencia social en formato novela juvenil.

Los pequeños lectores recomiendan: Eduardo Manuel Veras, alumno de 2º ESO, nos ha presentado este libro: "Me gustan muchos los libros de Doña Problemas y este va en esa línea de lectura de aventura, pero a la vez de un aprendizaje social, cultural y solidario. Además, es muy realista, los trabajos en el colegio de Berta también los podemos realizar nosotros. Berta, Aitor, Guille, Ana y el perro Rufo, es la pandilla escolar protagonista. Tampoco nos podemos olvidar de Ada, que tiene un aspecto descuidado, pobre y algo sucio, y a través de ella el autor señala nuestros prejuicios, no debemos sacar conclusiones rápidas porque las apariencias nos engañan. Me encantan las dedicatorias, sobre todo la que realiza a los Traperos"

Reciclones en acción. Texto de Hervé Alústiza e ilustrado por Julia Cejas. Editorial Edelvives. Tapas blandas, tamaño 20 x 13,5 cm, con 106 páginas. Su lectura nos hace reflexionar sobre muchas cosas: la diferencia entre las relaciones escolares y las que se tienen en la calle, las tareas educativas, la empatía, la solidaridad, los prejuicios, las personas migrantes, los sin techo, la inclusión, la creatividad, el arte. Pero, sobre todo, como nos indica el título, es el reciclaje, la creación de conciencia ecológica en los más jóvenes. Pero el reciclaje desde el corazón, de dar valor a lo que otros desechan, de construir en lugar de destruir. Recomendado a partir de los 12 años.

Tiempo de lectura: 2 horas y 30 minutos.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Cuál es el tema central de este libro? ¿Quiénes crees que son los chavales de la portada? ¿Conoces el símbolo de la camiseta de la niña? ¿No te recuerda a Diverciencia? ¿Qué piensas que representa la sombra del fondo? ¿Será la villana de la historia?

Durante la lectura: En nuestra aula podemos realizar el decálogo del reciclado de nuestra aula.

Finalizado el libro: Nos convertimos en autores, preparamos otros posibles finales del libro, con alguna experiencia concreta de creación artística con materiales reciclados que podamos llevar a Diverciencia.

Los chavales del Club de lectura La Estantería le han realizado una pequeña entrevista a Hervé Alústiza:

¿Por qué es importante que los chavales se conviertan en “Reciclones”?

El reciclaje y la creatividad forman un tándem y pedalean juntos. El término reciclaje va más allá de lo que hoy tanto aparece en los medios. La idea es aprovechar todo lo que tenemos y sacar provecho de ello. El primer reciclaje, el más importante y más a nuestra mano, por ejemplo, es no malgastar comida, adquirir lo que necesitamos y aprender a cocinar creativamente con sobras. Si queremos cuidar el planeta este es el primer escalón: valorar la suerte de tener techo y comida. Después, aprender que respetar la naturaleza empieza por cuidar con todo el cariño del mundo a las personas.

¿Qué te animó a escribir este libro?

Fue una idea que me vino desde hace tiempo, hace años, y hay varios motivos: me estremece cómo asumimos que se venda tecnología con fecha de caducidad programada, lo que obliga a consumir constantemente dispositivos, generando un montón de desechos que forman montañas de basura enviadas a África. Por otra parte, me encanta el resurgir de mercados de segunda mano. Me gusta especialmente la labor de Los Traperos de Emaús, que tienen una nave gigante cerca de mi casa. Allí llevamos lo que no necesitamos y venden todo aquello que han recogido, seleccionándolo primero o arreglándolo para venderlo a un precio muy asequible. Solamente mirando y paseando por allí ya se disfruta.

¿Nace de tu propia experiencia?

Este libro viene de años atrás. El reciclaje es un tema cada vez más candente. Además de ese rastro del que he hablado, tengo un amigo que ha hecho varias obras de arte con guitarras recogidas de contenedores: las he usado en muchas actuaciones y son preciosas. También tengo grabada en la memoria la historia de un hombre que solía encontrarme: hablaba solo y cada vez llevaba distintos tipos de gorros que creaba con un pañuelo. Era un tipo extraño y quizás por eso podía asustar, pero lo que estaba claro es que aquel hombre estaba abandonado. También es frecuente ver personas que van en bici con un gancho para atrapar lo que pueden de los contenedores. No quiero acostumbrarme a ver a mi alrededor a gente que malvive así y que sufre, especialmente porque se convierten en invisibles para los demás. En definitiva, lo que me fascina es que lo que para unos es basura para otros es un tesoro. Supongo que estas realidades me llevaron a dar con la figura clave de la historia, después vino el juego de palabras de una pandilla amiga, a la que llamé Reciclones.

¿Son importantes los centros educativos en la educación del respeto al medio ambiente?

Por supuesto. Pero ya digo que el respeto comienza desde la persona. Para ello debemos cuidar el medio en el que vivimos, cuidar nuestra naturaleza. Contemplar, pasear, gozar de ella. Por otra parte, la escuela es un momento en el que vivir aventuras con los amigos que recuerdas toda tu vida. Crecer implica, además, aprender a respetar tu entorno, empezando por las personas. En las aventuras que viven en la escuela y fuera de ella se ve la repercusión que tienen en los demás nuestras acciones y gestos. En esta historia tiene un peso grande también el maestro, un hombre mayor que puede parecer desfasado, pero que conoce y quiere a sus alumnos y sabe sintonizar con ellos y reconducir sus travesuras. Por todo esto, me pareció importante trabajar a fondo una ficha didáctica transversal, que abarcara distintas asignaturas y ayudara a que el alumnado reflexione a la vez que hace actividades y dinámicas divertidas.

A continuación, dejo el enlace para descargarla:

https://www.edelvives.com/sites/default/files/media-document/217639_Reciclones_guia.pdf

Los reciclones deben tener una vida más larga. ¿Es este el primer libro de una saga?

En principio ha surgido esta primera historia, pero podría ser. Es una aventura constante que no viene de ahora y podría haber nuevos protagonistas. Recordemos auténticos reciclones como zapateros remendones, herreros, carpinteros, modistas, oficios de toda la vida.

Muchas gracias por tus respuestas. Seguiremos en contacto.

Autoría

Hervé Alústiza. Navarro (Pamplona). Artista polifacético. Como ilustrador ha elaborado carteles, portadas, logos, carátulas de CDs, trabajos para libros didácticos y humor gráfico. Es cantautor y creador de Pepe Melodías, personaje con el que trabajó como guionista, presentador de un programa infantil para TV y animador en eventos. Desarrolla actividades multimedia para promover la lectura, musicando clásicos con buena acogida en redes sociales y a través de un canal con vídeo-recomendaciones de libros con marionetas. Colabora semanalmente con El rincón de Éufrases: una viñeta de humor reflexivo en Diario Siglo XXI. Es poeta a domicilio en recitales públicos y privados. Ha participado en proyectos benéficos y solidarios con un disco familiar. Ha publicado los libros infantiles El vuelo del moscarDRÓN (Alexia Editorial). Anteriormente, en La Estantería hemos presentado sus libros: La Pastorcilla despistada y El niño que se convirtió en paje.

Julia Cejas. Nació en La Plata, Argentina, criada en Murcia y vive en Valencia desde el año 2000. Estudios de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (AKV St. Joost) en 's-Hertogenbosch, Países Bajos, con una beca Erasmus. Sus técnicas favoritas son la tinta y la ilustración digital. Su estilo es fluido y directo, buscando siempre trazos y líneas muy expresivos, y personajes aún más expresivos. Su trabajo se centra en la ilustración juvenil y editorial, aunque cuenta con varios trabajos en otros campos. Premio Nacional en el concurso Valencia Crea 2009; fue becaria (compartida con Salvador Espín) en Generación, un programa diseñado para impulsar jóvenes talentos creativos; Primer premio en Creajoven 2007; Primer premio y Mención Honorífica en el concurso Viñetas de un futuro verosímil, Vicerrectorado de Cultura, Universidad Politécnica de Valencia (2007); Mención Honorífica en Creajoven 2006; Primer Premio Mejor Dibujo en MurciaJoven 05. Nominación al Premio Miguel Gallardo a mejor Autora Revelación en Cómic Barcelona 2023. Recibió la beca Generación, con la que pudo vivir en Japón 6 meses y conocer de cerca la cultura y el arte de ese país que siempre le había atraído. Este viaje es el tema de su primer cómic, Hanami: Tú, yo, 19m2 y Japón.