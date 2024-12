'Cartas de Papá Noel' de Tolkien: ¿Existe el género literario de Navidad?

Por estas fechas, la publicidad ha cambiado. Nos sigue lanzando mensajes consumistas, pero envueltos en aromas fraternos. La Lotería centra su contenido en la importancia del compartir. Las radios nos arropan con sones navideños y no hablan únicamente del circo político, sino que llegan a nuestros oídos All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey o Bisbal con Todo es Posible en Navidad. Prefiero a los payasos de la televisión, con Miliki a la cabeza con su Llega la Navidad: Navidad con paz, con sabor de mazapán, de turrón y hasta con un sorbito de champán. Los cines y, por supuesto, las plataformas nos presentan un gran número de películas con sabores variopintos pero todos ellos navideños. Hace pocas fechas tuvo lugar el XXVI Concurso Andaluz de villancicos Ciudad de Algeciras. En La Línea de la Concepción tuvo lugar la 3ª Muestra de Coros y Rondallas José Moreno Martín, el Perikene, y en esa misma fecha, Farrucos y Fernández en San Roque nos enamoró con su espectáculo Navidad en Familia. Por la calle, la multitud continúa con la misma prisa, pero bajo las luces de Navidad reducen sus carreras para felicitar con un simple “Feliz Navidad”. Pocas palabras, pero un gran mensaje.

Ante este ambiente, como todos los años, yo me pregunto: ¿La Navidad es un género literario? Las vacaciones de Navidad nos invitan a los encuentros familiares, a pasear un poco más por nuestras calles y plazas, pero también nos incitan a estar en casa, al calor del hogar y, por supuesto, con un buen libro. El avaro señor Scrooge parece como si viniera envuelto en papel de polvorones. La lectura es mágica. Desde nuestro confortable sillón, abrigaditos, podemos trasladarnos a cualquier lugar y meternos en la piel de cualquier personaje. La mejor técnica de relajación, de mindfulness, es un novelón.

La pastorcita despistada de Hervé Alústiza era el primer recomendado de la pasada Navidad. También señalamos Cuentos de Navidad de la colección Alma Clásicos Ilustrados. Es una selección de once cuentos que presentan la Navidad desde distintos ángulos. Y por supuesto Cuentos de Navidad de Charles Dickens, clásico que continúa en plena vigencia.

Este año nuestra recomendación es para Cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien. Pero en primer lugar nos paseamos por las librerías para descubrir variados libros para todas las edades:

Para los más pequeños: El niño que se convirtió en paje de Hervé Alústiza. Editorial PPC. 48 página, tamaño 27,5 x 22,5. La cabalgata de Reyes se ha estropeado por culpa de una profunda niebla, pero un niño ha podido combatirla gracias a sus cantos y su alegría. Si quieres conocer esta aventura tendrás que leer este álbum ilustrado. El álbum ilustrado Historia de los Reyes Magos. Texto e ilustraciones de Tina Walls. Ediciones Palabras. 60 páginas, tamaño 27 x 27. El Pequeño Robin Y La Navidad de Jan Fearnley tanto las ilustraciones como el texto., editado por Gribaudo . 32 páginas, tamaño 29 x 25. Robin es un ave muy generosa y como estamos en invierno ha ido regalando todos sus chalecos, pero el frío va aumentando ¿qué podrá hacer?

A partir de los 6 años: La fabulosa Navidad de Pablo Diablo de Francesca Simón e Ilustraciones de Tony Ross. Editorial S.M. 96 páginas, 19 x 12. Se acerca la Navidad, un tiempo de paz y alegría. Pero, con Pablo Diablo de por medio, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Sabrá comprender el espíritu navideño? “Marcela en Navidad” de Ana García Castellano e ilustrado por Ximena Maier. Editorial Anaya. 88 páginas, 20 x 13. Marcela disfruta de la Navidad, de estos días de vacaciones, Se disfraza de pastorcilla, le enseña el belén a sus primos, celebra la Nochebuena en familia… Pero ¿qué ocurrirá cuando Marcela se pierda en medio de la ciudad?

A partir de los 9 años: El planeta de los árboles de Navidad de Gianni Rodari con ilustraciones de Fran Collado. Editorial S.M. 184 páginas, 19 x 12. Marco recibe por su cumpleaños un caballo balancín. Cuando se monta en él, se pone a viajar en el espacio hasta aterrizar en El planeta de los árboles de Navidad. Allí las cosas son muy distintas a la Tierra.

Adolescente: La increíble historia de la abuelita que salvó la navidad de Ali Mcnamara, Editado por Newton Compton Editores. 352 páginas, 21 x 14. Cuando la nieve empieza a caer algo mágico sucede. Una ancianita entrañable busca a alguien que escriba la historia de una casa antigua y de la familia que habitaba en ella. A cambio, el autor recibirá alojamiento comida y una generosa recompensa. Y por supuesto Mujercitas de Louisa May Alcott, de este libro tenemos muchas buenas ediciones en castellano, pero sin dudas mi preferida es la de la Editorial Edelvives con el texto integro e ilustrada por Antonio Lorente, en dos tomos, 1º con 297 páginas y el segundo 312.

Y por último, Cartas de Papá Noel. Seguramente Tolkien no pensó en ningún momento editar estas cartas como libro, se escribieron para el consumo interno de la familia. Tolkien nos introduce en un juego literario ya que se hace pasar por el Papá Noel real y les manda cartas a sus hijos. Esta aventura se inicia el 22 de diciembre de 1920 y la última tiene lugar en la Navidad de 1943. La nueva edición que nos trae la Editorial Minotauro además de los cuidados textos traducidos por Martín Simonson, copias fotográficas de los textos manuscritos de las cartas que Tolkien le realizó a sus hijos, los sobres y los dibujos. Son más de 20 años, y los estados emocionales se notan incluso en la temblorosa escritura de Papá Noel.

La primera carta va dirigida a John, su primogénito. Es corta y sencilla. Pero en el transcurrir de los años la familia va aumentando con Michael, Christopher y Priscilla, de la misma forma se va ampliando las cartas en contenido, temática y personajes. Ya no son simples saludos de Navidad, sino que se convierten en pequeñas historias de aventuras de Papá Noel y su mundo fantástico, que llegan también en octubre y noviembre. Aventuras y desventuras que sacaron y seguirán sacando múltiples sonrisas.

También participa en la escritura de las cartas El oso polar del norte, aunque tiene faltas de ortografía. Aunque es muy patoso, intenta colaborar en el trabajo de Papá Noel, y lo mismo ocurre con sus sobrinos. El oso polar tiene una letra grande y el elfo Ilbereth escribe con un trazo fino. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje que vamos aprendiendo a lo largo de las cartas. También es importante el uso de colores y la decoración de títulos y márgenes. En las últimas cartas se nota la presencia de la guerra que afecta a todo, incluso a los regalos de Papá Noél.

Que suerte hemos tenido de que los hijos de Tolkien guardaran como un gran tesoro las cartas recibidas, ahora podemos leérsela a nuestros hijos o nietos.

¿Quieres conocer a Paksa y Valkotukka, los sobrinos del oso polar? ¿Por qué Papá Noel tuvo que mudarse a la Casa del Acantilado? En estas historias también tenemos a unos villanos que son un molesto grupo de Trasgos. Si quieres conocer a Papá Noel con historias escritas de su puño y letra, no dejes de leer este libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Sandra Díaz González, alumna de 6º de primaria: "Este libro son las cartas que le va mandando a su hijo mayor, que tenía tres años, haciéndose pasar por Papá Noel. Conforme pasaba el tiempo Tolkien creaba más personajes en las cartas. Al principio solo era Papá Noel y el oso polar, pero después aparece el elfo de nieve, el gnomo rojo, etc. Para que sus hijos no reconociesen su letra, Tolkien crea un tipo de letra para cada personaje, por ejemplo la letra de Papá Noel se caracterizaba por ser temblorosa. Tolkien le daba mucha importancia a la magia de Papá Noel y deseaba que sus hijos continuaran creyendo en este mundo mágico. Estas cartas llegaron a su casa desde 1920 a 1943. En la última se despidió de su hija pequeña diciéndole adiós y mandándole un abrazo de su querido Papá Noel. En clase hemos hecho una actividad parecida, era una carta enviada a nuestros padres por los Reyes Magos. No hacíamos pasar por los Reyes Magos y teníamos que hablar sobre nosotros, como nos habíamos portado y que habíamos pedido para que nos trajeran. También contábamos las experiencias que los Reyes habían tenido con nosotros y que pensaban ellos de nosotros".

Cartas de Papá Noel, con texto e ilustraciones de J.R.R. Tolkien. Tapa dura, con 192 páginas, tamaño 20 x 13 cm. Buena calidad de papel, de la encuadernación y de las tintas utilizadas para ser lo más fiel posible a las originales cartas. Contiene también una introducción de Baillie Tolkien.

Recomendado para todas las edades, en un primer momento como lectura por parte de los padres a sus hijos, pero también como lectura independiente de niños a partir de los 8 años.

Tiempo de lectura 4 horas y 15 minutos. Y muchas horas de lecturas con la familia.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título, ilustración de portada y autor. ¿Sabéis quién es Papá Noel? ¿Conocéis al autor? Es curioso, un gran número de mi alumnado conocen las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit, pero muy pocos conocían a su autor.

Tras la lectura de unas 50 páginas creamos personajes nuevos para este mundo fantástico de Papá Noel.

A la finalización del libro jugamos con la creación literaria. Cada chaval se mete en la piel de su Rey Mago favorito y le escribe una carta a sus padres hablándole de su mundo mágico, y lo más importante, sobre su hijo.

Sandra Díaz ha indicado su experiencia personal con estas actividades. En La Estantería reseñamos experiencias concretas que hemos usado y nos han dado un buen resultado. Con estas cartas el propio alumnado ha sido crítico con muchas de sus conductas y ese es el primer paso para crecer y mejorar.

Autoría:

J.R.R. Tolkien. Nació en el Estado Libre de Orange, actual Sudáfrica. Escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario. Amigo del escritor C. S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, y ambos eran miembros de un informal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Sus principales obras son El Señor de los Anillos y El Hobitt. Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en las amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion y Los hijos de Húrin. Tolkien hace resurgir la literatura moderna de Fantasía.