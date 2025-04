(Casi) 100 años con la Stupenda

Para el centenario de la soprano australiana Joan Sutherland (1926-2010), Decca, su casa discográfica de toda la vida, ha previsto la reedición completa de su fonografía, 138 cedés en total, que se agruparán en tres cajas, previstas para estar completamente publicadas a finales de este año. Ya ha salido la primera, 37 discos de recitales (operísticos o de otro tipo), oratorios y otras obras, como el Réquiem de Verdi (con Solti, 1967) o la 9ª de Beethoven, de la que se incluyen dos grabaciones diferentes (con Ernest Ansermet en 1959 y con Hans Schmidt-Isserstedt en 1965). También hay dos Mesías (con Boult en 1961 y con su marido, Richard Bonynge, en 1970), la famosa y tardía Athalia con Christopher Hogwood (1986, metiendo la cabeza en las interpretaciones históricas) y algunas rarezas (una cantata de Arthur Bliss, otra de Bach, un CD titulado Talking Pictures, con música de películas, otro con musicales y uno más que con el título de Darwin - Song for a City, grabado en vivo en Covent Garden en 1975, se publica por primera vez con carácter internacional). Al lado figuran por supuesto sus más exitosos y conocidos recitales: The Art of the Prima Donna (1960), Command Performance (1962), The Age of Bel Canto (1964) y Romantic French Arias (1969), en los que recorre muchos de sus míticos papeles, desde Arne y Haendel hasta Verdi y Offenbach, pasando por Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Auber o Thomas. Otros famosos recitales son Joy to the World (1965), con música navideña, un Operatic Duets (1976) junto a Pavarotti y dos álbumes relativamente tardíos (1978, la diva tenía 52 años): Joan Sutherland sings Mozart y Joan Sutherland sings Wagner, el segundo de los cuales puede sorprender a más de uno.

La carrera de Sutherland, conocida como La Stupenda, documenta unos años cruciales de la ópera, los del revival del belcanto, que ella si no lideró (estaba ya Callas) impulsó con su voz lírica, ágil y brillante, que se movía con asombrosa facilidad en el registro sobreagudo, con sus trinos embelesadores, sus etéreas coloraturas y su personalísimo timbre.

Joan Sutherland. Complete Decca Recordings.