'La Pastorcilla despistada, ¿llegará hasta Belén?'. Junto a los turrones y polvorones pon tus cuentos de Navidad

Cualquier fecha es buena para acercar a los más pequeños a los libros, pero en Navidad es un momento especial. Estamos de vacaciones, con reencuentros familiares y de amigos, en el que no pesa estar con los más pequeños, jugar con ellos, y por supuesto leerles un buen libro. Leer es una alternativa al ocio, pero cuando un adulto le lee a un pequeño crea un lazo especial entre ellos, además de potenciar la concentración, la percepción, su imaginación y su creatividad. Cuando introducimos a los pequeños en un mundo imaginario los invitamos a conocer nuevos personajes, situaciones, aventuras en las que ellos son parte de la acción y de la resolución.

Nuestras librerías se llenan de novedades para todas las edades, pero por su tamaño, estructura, nos llaman la atención los ofertados para los más pequeños de la casa.Entre las novedades destacamos diez títulos:

Canción de Navidad de Katie Cotton e ilustraciones de Amy Adele. Editorial Timun Más Infantil. Con un formato 31 x 25.7 cm. Es la historia de una familia de ratones en Navidad. Incluye 8 melodías navideñas: O Christmas Tree • We Wish You a Merry Christmas • Jingle Bells • Deck the Halls • O Holy Night • Silent Night • Rudolph the Red-Nosed Reindeer • Joy to the World.

El Ratón que comía cuentos de José Carlos Andrés e ilustraciones de Katharina Sieg. Editorial Nubeocho Ediciones. El protagonista de esta historia es Simenón, un ratón chiquitito, orejón, chato y bigotón, que siempre está hambriento. Nada lo deja satisfecho, pero un día llega a una librería y después de probar las deliciosas páginas de los libros se siente satisfecho. La librera y el ratón llegan a un acuerdo, ¿sabes cuál es? Lee este libro y descubrirás los sabrosos que son los libros, comerlos, olerlos y sobre todo leerlos.

Una habitación muy ruidosa de Alicia Acosta e ilustraciones de Lucía Serrano. Editorial Flamboyant. A Pepino le gusta la tranquilidad, él tiene un oído muy fino y cualquier ruido le molesta, por ello ha decidido mudarse al campo. Pero las zonas agrícolas también tienen sus propios sonidos. Es un libro lleno de humor con el que disfrutará toda la familia.

Filipo y Leo, Misterio en la Navidad autoría e ilustraciones de Adolfo Serra del Corral y Ester García Cortés. Editorial Edelvives. Clo, la abuela de Leo lo ha visitado por Navidad, está preparando la casa para la fiesta y ha hecho unas deliciosas galletas para compartirla con Filipo el gran amigo de su nieto Leo, pero la abuela ha desaparecido. En su búsqueda, Filipo y Leo nos van a presentar a los habitantes del bosque y también a los de la Navidad. Libro con juegos y actividades.

Un, dos, tres, Navidad es de Nadia Budde. Editorial Kalandraka. En la línea de los cuentos encadenados de Nadia Budde, es una propuesta para aprender con versos y frases rimadas, los protagonistas son los personajes de la Navidad: Los Reyes Magos, Papa Noel, el cascanueces, abetos, renos, elfos, muñecos de mazapán…

La Navidad de Lulu de Camilla Reid. Ilustraciones de Ailie Busby. Editorial S.M. Libro interactivo. A Lulu le encanta la Navidad y no lo demuestra con juegos interactivos.

Arbolitos de Navidad de Jessica Greenweld e ilustraciones de Lucy Barnard. Editorial Usborne Publishing. Libro para jugar, conocer la magia de la Navidad y pegar un montón de pegatinas.

Canción de Navidad de Gerónimo Stilton Editorial Destino dentro de la colección Grandes Historias. Es el clásico de Charles Dickens, pero adaptado por Geronimo Stilton. Predomina el humor, con un lenguaje directo, con mucho diálogo y muy fácil de leer. Con muchas ilustraciones.

Cuentos de Nochebuena. Editorial Gribaudo. Ilustraciones de Elena Larussi. Variados cuentos para leer y relatar en estos días de Navidad.

Y la perla de estos diez libros es La pastorcilla despistada… ¿llegará hasta Belén?. La pastorcita vive en una granja junto a su abuelo y a un gran número de animales a los que cuida y quiere, especialmente a su cerdito Perico. Como todos los pequeños, ella es muy curiosa y pregunta por todo lo que ocurre a su alrededor. Una noche, mientras todos en la granja roncaban, junto con su amigo Perico salen en busca de una gran aventura. Recorren caminos, sendas llenas de piedras y campos con multitud de yerbajos. Dieron tumbos por todos lados y al final acabaron todo pringados en un charco. Es el lugar ideal para Perico, pero no es el más apropiado para una niña pastorcilla. Por esos caminos nuestra protagonista se va encontrando con otros personajes, con otros pastores, con ángeles anunciadores, con tres hombres que van a toda mecha sobre camellos, pero si quieres saber más, ya sabes, ponte a leer este divertido libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Manuela Salas González, alumna de 5º de primaria: “Me encanta los cuentos de Navidad, y sobre todo leérselo a mi hermano. La Pastorcilla despistada es un cuento divertido, en el que aparecen muchos personajes, y el mejor de todos ellos es el cerdito Perico. Del libro me gusta hasta el olor”“La pastorcilla despistada” es un Álbum ilustrado con 48 páginas. Tapas duras con tamaño 23x28 y papel de buen gramaje. Texto poético. A partir de 3 años, pero de agradable lectura para toda la familia.

Actividades con su lectura: En este tiempo de vacaciones queremos proponer una actividad para la casa. Es tradición poner una mesa con turrones, polvorones y otros dulces típicos, pues pongamos también en esta mesa libros de Navidad, libros infantiles, para que los lean los pequeños que estén de visitas, o para que los adultos se los lean a ellos. El regalo de esta Navidad es leerle un buen cuento.Feliz Navidad.

Autoría: Hervé Alústiza. Navarro. Escritor, guionista y programador de programas infantiles. Poeta, cantautor e ilustrador. Sus textos son poéticos y llenos de valores, y sazonados con mucho humor. “La pastora despistada” es el último libro que ha publicado, que completa a los tres anteriores que también transcurren en la Nochebuena: “Y corrieron hacia Belén”, “El niño que se convirtió en paje” y “Un ángel que va de ala”. Gema García Ingelmo. Ilustradora. Ella ha ilustrado los cuatro libros indicados de Hervé.