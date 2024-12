Novela gráfica: 'El Señor de las Moscas'. ¿Son niños educados o salvajes con instinto asesino?

Esta semana he escuchado criticar al sistema educativo en España a la periodista de Onda Cero Elena Gijón: "Hemos asumido con total naturalidad que estar a la cola en educación es nuestro lugar natural". Yo no vivo con naturalidad la pérdida de nivel educativo por parte de nuestro alumnado. Para mí no es algo normal. Si soy maestro es porque pienso que la educación es el mejor instrumento para cambiar, mejorar y hacer crecer a nuestra sociedad. Por supuesto que tenemos muchos componentes en contra. Realizando un símil deportivo, le digo a mi alumnado que es fácil acortar el campo de juego, hacer la portería más grande para que todos marquen el gol del aprobado, sin esfuerzo, sin estudio, con la familia muy contenta por ese logro ficticio. Pero sería engañarnos. Pensar, creer que la sociedad es un abrazo continuo, fuerte como los Teletubbies, es mentir al alumnado, a sus familias y a la sociedad en general. Por desgracia son más los padres preocupados por la nota que por el aprendizaje, y da la impresión de que tienen esta misma línea de pensamiento los políticos que dirigen nuestro sistema educativo.

Al inicio de este curso, el 7 de septiembre, recomendé 7 libros de fácil lectura. Estos libros son distintos, pero todos ellos de rápida y fácil lectura. Además, tenía una petición, un ruego, que el profesorado llegase a clase con un libro bajo el brazo, con el libro que estaba leyendo en ese momento. Todos los componentes de la Estantería, que se encuentran en distintos centros educativos, me comentan que ninguno de sus profesores del Área de Lengua llegó con un libro bajo el brazo. Con suerte será que no leen esta columna, lo malo sería que los libros no se encontraran entre sus aficiones.

En los centros educativos se tiene que dar el paso de “aprender a leer” a “aprender leyendo”. Crear afición por la lectura es crear el marco más ideal e importante de la Educación, con él llegará el conocimiento y el dominio de las distintas áreas. Pero eso se tiene que realizar de una forma natural y disfrutando.

En estas fechas cercanas a la Navidad, las novedades literarias ya se dan codazos sobre las mesas expositivas y luchan a dentelladas por instalarse en el mejor lugar del escaparate de las librerías. Lo mismo está ocurriendo con los anuncios publicitarios y entre ellos señalo una nueva colección de Disney donde Mickey y Donald se convierten en personajes de los clásicos literarios: Los tres mosqueteros, 20.000 lenguas de viajes submarinos, La isla del tesoro, Drácula, Los Miserables, La Divina Comedia, etc. La intención es buena, pero aún no sé cómo será el resultado, ya que, en mis manos, mejor dicho, en las manos de mi alumnado solo está el primer tomo: Mickey y los caballeros de la mesa redonda.

Soy partidario de las adaptaciones infantiles y juveniles de los clásicos, y de esta forma den un paso hacia ellas. Un ejemplo claro de ello fue la colección de Clásicos Ilustrados de Bruguera. Desde las 36 páginas de las joyas literarias Juveniles, que constaban de 300 ilustraciones, con los años busqué, compré y leí los textos originales.

Hoy traemos la novela gráfica del Señor de las moscas. La edición del texto original que ha realizado la editorial Libros del zorro rojo la presentamos al finalizar el curso anterior. Esta novela gráfica es una adaptación completa a color del texto de William Golding y con ella se desea celebrar el 70 aniversario de su publicación. El centro argumental es la lucha de la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Las conversaciones de los personajes son frases originales del libro. El texto de Golding es duro, y en la novela gráfica se suaviza, lo mismo ocurre con las escenas de violencia, seguramente es para llegar a un público adolescente, e incluso del final de la infancia.

La contraportada indica: “Antes de Battle Royale y Los Juegos del Hambre, antes de El Juego del Calamar, estaba El Señor de las moscas”. Todos los nombrados son de sobra conocidos y aplaudidos por un gran número de adolescentes.

El Señor de las moscas se ha adaptado al cine dos veces y en la actualidad está en fase de producción una serie. La primera vez fue en 1963 por Peter Brook y sus protagonistas los entonces jóvenes James Aubrey, Tom Chapin y Hugh Edwards, en blanco y negro y con marcado simbolismo y de crítica al sistema educativo. Peter Brook prefirió no contar con guión y ceñirse casi estrictamente a la novela de Golding. Es famosa su frase: “Todo lo que quería era una pequeña suma de dinero, sin guión; solo niños, una cámara y una playa”. Los niños, que no eran actores, se les explicaba en el rodaje lo qué debían hacer y se improvisaba. La mayoría de los diálogos eran del texto de Golding. Esta película tiene sabor de documental. Está llena de miradas, de gestos, de planos cortos que te trasmiten tanto como el propio texto.

La segunda en 1990, dirigida por Harry Hook y protagonizada por Balthazar Getty, Chris Furrh y Danuel Pipoly, es una super producción a color, teniendo más un perfil de aventura violenta, que de crítica social o educativa.

La novela gráfica se inicia con cuatro páginas sin texto que nos sumerge visualmente en los dos protagonistas: La isla, con su gran belleza en medio de un inmenso océano y el niño, infante inocente dentro de un mundo salvaje.

Los pequeños lectores recomiendan

Alicia Paz Montes, alumna de 2º de Bachillerato: “El curso pasado presenté la novela de Golding y me han pedido que haga lo mismo con la novela gráfica. Creo que es un buen acercamiento al texto original. No tiene la dureza del texto y sus dibujos son adaptados a los lectores más jóvenes. Me encanta las páginas 238 a la 244, el final del capítulo ocho, donde se establece un diálogo entre el niño y el Señor de las moscas. La recomiendo para todo el que le guste los mangas que son más violentos que el Señor de las moscas y para los profesores de Ciudadanía de 6º que todavía no se atreven al texto original”.

Novela gráfica El Señor de las moscas, con texto e ilustraciones de Aimée de Jongth sobre el texto original de William Golding. Tapa dura, con 352 páginas, tamaño 18,5 x 23,5 cm. Buena calidad de papel, de la encuadernación y de las tintas utilizada para el coloreado. Finalizada la novela tenemos una nota de la autora a los lectores; los bocetos de los personajes; el primer desarrollo de escenas; y una biografía tanto de William Golding como de Aimée de Jongh.

Recomendado a partir de los 12 años, y para el profesorado de ética, ciudadanía y filosofía.

Tiempo de lectura: 3 horas y 15 minutos y muchas horas de coloquio sobre si vale la pena la educación.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Novela gráfica sobre un clásico de la literatura? ¿Novela gráfica sobre un premio Nobel de Literatura? ¿Es un acercamiento al texto original o solo se realiza por un planteamiento mercantilista?

Durante la lectura: ¿Qué símbolos has descubierto durante la lectura? ¿Una simple caracola puede dar forma a la democracia?

Finalizado el libro: Esos niños, en la soledad, crean una sociedad de poder basada en la fuerza, en la violencia. ¿Merece la pena la educación que estamos recibiendo? En pocos días esos educados niños se han transformado en bárbaros y salvajes, ¿qué le ocurriría a nuestra clase?

Autoría

Aimée De Jongh Waalwijk (Países Bajos). Novelista, Ilustradora y animadora gráfica. En su adolescencia creó un manga, inspirada en pequeños cómics de prensa con el colectivo holandés Cheesecake. A los 17 años, publicó su primer cómic, Aimée TV.

Su primera novela gráfica es De Terugkeer van de Wespendief (The Return of the Honey Buzzard), que ganó el Prix Saint-Michel y se adaptó a una película de acción en vivo de Stanley Kolk. Su éxito internacional llegó con la novela gráfica Jours de Sable (Days of Sand). El libro Eisner sobre el American Dust Bowl ganó numerosos premios en Japón, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Francia. Aimée colaboró con la autora francesa Ingrid Chabbert en Soixante Printemps en Hiver (Sixty Years in Winter) para la Colección Aire Libre y fue nominada a un premio Eisner. En septiembre de 2024 llego a nuestras librerías su esperada adaptación gráfica de William Golding 's clásico Lord of the Flies.