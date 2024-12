'Nadie quiere jugar conmigo'. Una divertida fábula para toda la familia

En España, la educación es un derecho, pero también una obligación, como indica el artículo 27 de la Constitución. Los centros educativos no tienen por objetivos únicamente la adquisición de conocimientos, también es muy importante la socialización. Piaget trata el concepto de egocentrismo como uno de los aspectos fundamentales de la naturaleza humana, el cual a través del mecanismo de la socialización se va controlando gradualmente. Entre los niños, el sentirse valorado, querido, el tener amigos es el primer escalón de esa gran escalera comunitaria. En el cole tenemos un gran número de alumnos y alumnas que no tienen problemas para establecer vínculos sociales y consiguen con facilidad amigos, con un trato igualitario. Los líderes es un tema diferente porque en algunos casos se convierten en manipuladores del grupo. Por otro lado, también subsisten unos pocos que no han desarrollado la habilidad social necesaria para dar ese paso. Ellos necesitan un entrenamiento con el que puedan poner en práctica esas habilidades sociales específicas que les ayuden a adquirir relaciones satisfactorias con sus compañeros.

El protagonista es el castor Pocosmimos. En realidad, este nombre se lo ha puesto él, ya que está convencido de que nadie lo quiere, que nadie cuenta con él, que nadie quiere ir a su casa, que nadie desea compartir el tiempo con él, ni tan siquiera en una fiesta.

Pocosmimos es organizado, tiene una bella casa-cueva, muy bien construida y limpia, y lo más importante, es generoso. Ha organizado diferentes fiestas para agradar a sus futuros amigos. Pero en todas ellas siempre ocurre algo y lo dejan solito, lo abandonan, y ni tan siquiera se comen los ricos manjares que ha preparado. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué son tan antipáticos con él? Él lo pone todo de su parte, pero la respuesta es siempre la misma.

Tal vez Pocosmimos esté equivocado y sus conclusiones sean erróneas. Los errores y las equivocaciones son buenos, y parte del aprendizaje. Muy apropiadamente la autora nos ha introducido en la narración para que sea el propio castor el que descubra sus errores y salga de ese círculo cerrado. El primer paso es la escucha de los otros, el conocer los intereses del grupo y no solo los suyos propios. Por desgracia en muchos casos nos encontramos a padres, madres, abuelos o abuelas de “Pocosmimos” defendiendo sus fiestas y echándole la culpa a todos los demás.

Nadie quiere jugar conmigo es un buen texto para trabajar la socialización. Con él podemos trabajar la soledad infantil; la superación personal; las relaciones entre iguales; el egoísmo, la escucha y las relaciones interpersonales. Se habla, se escucha, se analiza y se dan respuestas ante los acosadores, pero también hay que trabajar con los niños aislados, los que están solos, los que no juegan con los demás. Se tienen que analizar también las técnicas de acercamiento de estos niños, porque pueden que no sean las apropiadas, incluso puede ser la causa de su aislamiento. En muchos casos el aislamiento alimenta unos intereses egoístas que a su vez aumenta el rechazo de los compañeros.

Los pequeños lectores recomiendan

Miguel González, alumno de 5º de Primaria: “Esta es la historia de un castor chiquito que tenía una gran soledad. Lo único que hacía en su vida es hacer fiestas, fiestas y más fiestas. ¿Para qué? Pues para conseguir amigos. Un día invitó a los patos a una fiesta en el árbol, a los osos en una fiesta en una cueva… pero todo le salía mal, incluso intentó una fiesta en una inmensa madriguera invitando a todos los conejos que conocía, pero ninguno quiso ir. Se lo recomiendo a mi hermano que siempre llora porque no quiero jugar con él. Con su lectura he sentido mucha tristeza al ver cómo Pocosmimos se esforzaba por tener amigos y no lo conseguía. Al final alegría porque por fin conseguía hacer amigos”

Nadie quiere jugar conmigo, de Gabriela Keselman e ilustrado por Miguel Ordóñez. Tapa blanda, con 67 páginas, tamaño 14 x 21 cm. Aunque no es un álbum ilustrado, como todos los de la colección del Barco de Vapor Blanca, tiene muchísimas ilustraciones. Lo podemos incluir en las Competencias Educativas: Sociales y Cívicas; y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Recomendado a partir de los 8 años. Pero por su temática podemos y debemos usarlo con niños de toda la Primaria.

Tiempo de lectura 35 minutos y muchas horas para llevarlo a la práctica en el cole.

Este libro puede ser una buena herramienta para trabajar con niños TDA/TDAH u otros déficits de habilidades sociales, con dificultades sociales y que no saben como integrarse en su grupo de compañeros; también para ayudarles en su conocimiento y el que los rodea; y también para aumentar su autoestima.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Conocemos a alguien que se encuentre en esta situación? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Cómo resolverla?

Durante la lectura: Hemos conocido las distintas fiestas, ahora podemos jugar con ellas realizando pequeños teatros. En un primer momento las representamos tal como nos la presenta la autora y después con un toque personal para que todos los miembros estén cómodos, a gusto, y no dejen solo a Pocosmimos.

Finalizada la novela: Vemos como la falta de entendimiento, de escucha, es la causa de la soledad del protagonista, y por ello no tiene amigos. ¿Qué hemos aprendido para nuestras propias relaciones?

Autoría

Gabriela Keselman. Buenos Aires, Argentina. En la actualidad tiene nacionalidad española. Ha trabajado como docente en el área de creatividad infantil y ha coordinado diversos talleres. También ha colaborado como redactora en varias revistas, especialmente en Ser padres hoy, en la que permaneció once años y fue jefa de la sección Así crecen, y en la que reseñó libros, entrevistó a otros autores y escribió sobre literatura infantil y juvenil. En la actualidad tiene más de noventa libros publicados.

Entre los premios recibidos tiene: Premio de la Generalitat de Cataluña al Mejor Libro Infantil Ilustrado por El regalo, obra ilustrada por Pep Montserrat. Este mismo libro fue seleccionado para la lista 100 obras de literatura infantil española del siglo XX de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Su versión en inglés fue elegida como uno de los Mejores Libros por la revista norteamericana Child Magazine, y fue premiada por la National Association of Parenting Publications (NAPPA) y la organización Parent's Guide to Children Media. Figuró en la Lista de Honor de la CCEI por su libro No quiero ir al castillo (Ediciones SM) y ganó el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM por su álbum ¡Él empezó!

Miguel Ordóñez. Madrid. Estudió ilustración en la Escuela de Arte nº 10 de Madrid y Diseño Gráfico en la Central Saint Martins Collage of art and design de Londres. Ha trabajado y colaborado en distintos estudios y agencias entre las que cabe destacar el estudio Mariscal de Barcelona, la agencia de ilustradores Zegma para España y Francia, la agencia Artist Partners ltd de Londres o el departamento de ilustración de la editorial Santillana en Madrid. Como ilustrador ha trabajado en el ámbito editorial, publicitario y periodístico a nivel internacional, destacando sus colaboraciones con Herald Tribune Internacional (Reino Unido), ESA (European Space Agency), Elle magazine (Francia), Harcout Brace (USA) y Danone (Francia). En el terreno nacional mantiene una fructífera colaboración con el sector editorial (Santillana, RBA, SM, Edelvives, Edebé…) y una serie de trabajos para el formato televisivo (Antena 3 y Barcelona TV).