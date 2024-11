'Magic Animals, el poder del amuleto'. Mitad niño, mitad animal, una aventura para conocer y respetar la naturaleza

Esta historia comienza en medio de un bosque, concretamente en lo alto de un árbol. Abi se ha caído de su rama favorita; ella era un ave y ahora es un ser muy extraño, no tiene plumas. Cuando ve su rostro reflejado en el agua se asusta, ya que se ha convertido en una niña, por eso tenía frio. Abi mira con nostalgia la rama vacía. Era su lugar favorito, antes del cambio. Era un animalito adorable, con pico, plumas y alas, que volaba y piaba desde el amanecer hasta el anochecer.

¿Cómo ocurrió esta desgracia? Una noche mientras dormía plácidamente se cayó del nido, con lo raro que es que un pájaro se caiga. Pero lo más preocupante es que cuando intentó volar ya no podía. Abi recibe la ayuda de de Éric y Cloe y poco a poco comprende lo que ha ocurrido.

Abi Bird no es la única, otros animales del bosque también se han transformado en humanos: Éric, Cloe, Yuna, Nico y la misteriosa Hela Crow, que antes eran un oso, una loba, una gata, una salamandra y un cuervo. También tenemos el lado oscuro, el villano es el malvado mago Otto y su ayudante Hela Crow , la niña cuervo.

Los Magic Animals forman un gran equipo, con poderes diferentes y se complementan. Pero para poder adquirir sus capacidades deben localizar el amuleto que las activa. En esta primera aventura se forma el grupo y también tienen que encontrar su amuleto personal para poder controlar el gran poder que tienen en su interior. Los Magic Animals lucharán para salvar la salud de nuestro planeta. Su enemigo es el mago Otto, un ser perverso, muy ambicioso y con mucho poder, por ello la victoria no es cosa fácil.

Si quieres conocer La noche del Trueno Eterno, El Lago de Cristal, Las intenciones del mago Otto tendrás que leer este libro. Aventura, misterio y mucho humor para aprender a respetar a la naturaleza de una forma divertida.

Los pequeños lectores recomiendan

Jimena Álvarez Aragón, alumna de 5º de primaria: “En un misterioso valle llamado Blim, viven seres mágicos, capaces de convertirse en niños y en animales. Abi, un pájaro acostumbrado a dormir en ramas ¡¡Pumm!! De repente, se convierte en niña y parece que no es la única. Éric, Cloe, Yuna, Nica y una niña extraña llamada Hela Crow, eran unos simpáticos animales que vivían en el bosque, pero un día se convirtieron en niños y niñas. Ahora son seres fantásticos que deben hacer una misión: detener los planes de un malvado mago. Es un libro en el que podrás vivir muchas emociones, la valentía, con mucho misterio, y que en algunos momentos puedes pasar hasta un poquito de miedo. Os lo recomiendo a todos los que os guste los libros de misterios”.

Magics Animals, el poder del amuleto de Susanna Isern e ilustrado por Carle Dalmau. Rústica sin solapas, con 128 páginas, tamaño 14 x 20 cm. Aunque no es un álbum ilustrado tiene muchísimas ilustraciones, además de páginas en formato cómic. El primer tomo tiene 11 capítulos. Sus frases son cortas, directas y de fácil comprensión para los más pequeños. Recomendado a partir de los 8 años. Tiempo de lectura: 2 horas y 15 minutos.

Está colección ha llegado en la actualidad a los 8 tomos que son los siguientes:

1) El poder del amuleto.

2) La Invasión de las ranas gigantes.

3) La ardilla vampira.

4) El monstruo de los hielos.

5) La hechicera de los gatos.

6) Misterio en el hotel del lago.

7) El secreto de la Isla.

8) Una trampa carnívora.

Actividades con su lectura

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. Tenemos que dar nuestra opinión e indicar que aventuras nos encontraremos con su lectura. Esta primera actividad con los cursos de Primaria es muy importante ya que creamos expectativas y ganas de leer, como el tráiler cinematográfico.

Durante la lectura: Dibujamos el animal que nos gustaría ser y en el ser fantástico que nos convertiríamos.

Finalizada la novela: ¿Cómo podemos derrotar al mago Otto? Lluvia de ideas pero que sean divertidas y nada sangrientas. Debemos usar la imaginación y no las armas.

Autoría: Susanna Isern (La Seu d'Urgell) Escritora y psicóloga. Dirige el gabinete médico Aula Dédalo de Santander y es profesora de psicología del aprendizaje en la Universidad Europea del Atlántico. Su primera obra fue ¡Pilú, Pilú!, y en la actualidad ha publicado más de un centenar de obras infantiles. Su primer libro para público adulto es: Mapa para educar niños felices, destinado a la crianza de los hijos e hijas. Entre sus libros destacan El Emocionómetro del Inspector Drilo llevado a los escenarios por la compañía de teatro Acuario Teatro y por la compañía italiana Giù di Su per Giù. Olivia y las plumas, adaptada al teatro por la compañía cántabra La Machina. Algo pasa en la casa del lobo, premio internacional de álbum ilustrado Ciudad de Fuengirola. La música del mar, medalla de oro en la categoría de libros escritos en español. Cartas en el bosque, medalla de plata en la categoría picture book - 4-8 years old en los Moonbeam Children's Book Awards. El momento perfecto, finalista en el premio Libro Kiriko . What are you scared of, Little Mouse? (¿De qué tienes miedo, Ratoncito?) premiado con la Medalla de Plata en los Moonbeam Children's Books Award de EEUU en la categoría picture book - preschool. Y The Magic Ball of Woo" (El Ovillo Mágico), premiado con la Medalla de Plata en la categoría de mejor álbum ilustrado de 4 a 8 años en los Moonbeam Children´s Book Awards 2013 de EEUU.

Carles Dalmau. Tossa de Mar (Girona). Ilustrador y dibujante de cómic. Una vez acabada la carrera de Audiovisuales y Multimedia empezó a dibujar con la intención de poder dedicarse a la ilustración en un futuro. Su primer manga, Mi ángel de la guarda, publicado en la revista Planeta Manga se llevó el segundo premio en el premio internacional de manga de Webtoon con Lucid Lucy. Ha trabajado como artista conceptual para el videojuego Cult of the Lamb (Massive Monster Studios/Developer Digital) y en otros proyectos relacionados con videojuegos como Monster Camp, The Binding of Isaac, Wildfrost y Ankora: Lost Days, entre otros. También ha trabajado con Netflix en la serie animada Maya y los tres, y realizó el cartel oficial para la 27 edición de Manga Barcelona. Ha colaborado con empresas como Clipstudio Paint y Wacom impartiendo clases y tutoriales online. Tiene medio millón de seguidores en redes sociales y ha trabajado en numerosos proyectos relacionados con la ilustración; desde comic y webcomic a arte para videojuegos y dibujos animados, entre otros. Es uno de los jóvenes artistas con más talento y mayor proyección del panorama artístico nacional actualmente.