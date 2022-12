'Cuentos de Navidad'. Once cuentos que presentan la Navidad desde distintos ángulos

¿Existe el género literario de Navidad? No lo tengo claro, pero sí podemos afirmar que este momento del calendario de fe religiosa, de convencionalismos sociales, ha inspirado grandes narraciones. Un clásico de la literatura es Canción de Navidad de Charles Dickens.

Hoy han sido distintos alumnos de 5º y 6º de primaria los que han elegido este tomo recopilatorio de distintas historias de Navidad de la Editorial Alma.

La colección Clásicos Ilustrados de la Editorial Alma nos presenta unos volúmenes que recopilan historias y novelas breves de distintos autores dentro de un mismo género. En el especial Halloween recomendábamos Relatos de fantasmas que es una selección de 18 cuentos cortos de Poe, Edith Wharton, Blasco Ibáñez, Plinio el joven, entre otros, e ilustrados por Fernando Falcone.

Cuentos de Navidad se compone de las siguientes historias: Canción de Navidad de Charles Dickens, La niña de las cerillas de Hans Christian Andersen, Un juego extraño de Navidad de Charlotte Riddell, dos historias de Loisa May Alcott Un sueño Navideño y cómo se hizo realidad y Una Navidad en el campo, Nochebuena de Guy de Maupassant, La aventura del carbunclo Azul de A. C. Doyle, tres historias de Saki La fiesta Navideña de Reginald, La Nochebuena de Bertie y La fiesta de Némesis y, para finalizar, de Emilia Pardo Bazán La Estrella Blanca. Las historias están centradas en la Navidad, pero los temas que tratan los podemos leer en cualquier fecha del año.

Los pequeños lectores recomiendan

Guillermo García nos presenta Canción de Navidad de Charles Dickens y traducción de Francisco Torres Oliver con un lenguaje puesto al día para los más pequeños: “es el cuento que más me ha gustado del libro, tiene intriga, fantasmas, pero no da miedo sino todo lo contrario, es gracioso y te hace pensar en el auténtico espíritu de la Navidad”

Gonzalo Benítez elige La niña de las cerillas del danés Hans Christian Andersen, relato corto que quiere tocar nuestro corazón para la práctica de la caridad: “Me ha gustado mucho esta historia que, aunque es muy triste, también nos da Esperanza. Es una niña que vendía cerillas en Nochebuena, pero nadie le compraba, incluso perdió los zapatos. La noche va pasando y tiene cada vez más frio…”

Un juego extraño de Navidad de Charlotte Riddell, es una historia de misterio, cercana al terror, en Navidad se comparte amor y unión, pero en familia, tras la comida cuando no existía la televisión, en la época victoriana, estaban muy de moda estas historias góticas. “Los hermanos John y Clare Lester han heredado la finca de Martingdale, de un pariente lejano al que no habían visto nunca. Es una mansión campestre, lóbrega y desolada, además se comenta que esta casa está encantada. Se oían pasos, improperios, golpes de muebles, incluso las puertas se cerraban de golpes. Esta historia se inició una Nochebuena.”

La escritora Louisa May Alcott, conocida especialmente por Mujercita, tiene dos historias dentro de esta antología: Un sueño Navideño y cómo se hizo realidad es el que nos presenta Manuela Blanco Vargas. En este relato tenemos un homenaje a Scrooge y a Canción de Navidad: “La protagonista es Effie, una niña a la que no le gusta la Navidad. Me ha gustado mucho este libro por la fantasía que tiene, su magia, la chispa con la que está contado, que te mete tanto interés que no puedes soltarlo. Effie era rica y no creía en la Navidad, no comprendo por qué si es el momento más bello del año. En esta historia se escucha las campanas y se huelen los árboles de Navidad. La autora nos enseña la grandeza de la humildad.”

La segunda historia de Louisa May Alcott es Una Navidad en el campo. ¿La posición social es la única razón para tener en cuenta un compromiso matrimonial? Nos la recomienda Ricardo Román: “Si te gustan las cartas, este es tu libro de Navidad. La historia empieza con la carta que recibe Emily de su amiga Sophie Vaughan para pasar las vacaciones y decidir si se casa o no con un señor muy rico. Salir del ajetreo de la Navidad de la ciudad para conocer la tranquila Navidad campestre. Aunque había palabras que no entendía la historia es muy entretenida y nos enseña que no debemos destrozar a las personas, sino que debemos cuidarlas. Me gusta mucho el personaje de la tía Ruth, es una mujer muy agradable y bondadosa.”

Paloma Casas nos presenta el cuento Nochebuena del poeta y novelista francés Guy de Maupassant figura muy importante entre los escritores naturalistas. Es un cuento sencillo, directo y sin artificios, una fotografía del momento y del lugar. “Es un cuento que empieza triste porque era una Navidad muy fría, pero después es divertido. Es un hombre que le encantaba la Nochebuena. Quiere organizar una buena Nochebuena para que fuera el día más bonito de una mujer. Recorre la ciudad buscando a esa mujer, unas eran feas, otras delgadas y a el le gusta las llenitas. No cuento más, pero es muy divertido. Este cuento nos enseña que debemos respetar a cada uno tal como es.”

A. C. Doyle nos trae una aventura de Sherlock Holmes en plena Navidad, La aventura del carbunclo Azul. Alejandro Conde es quien nos la presenta: “Nuestro detective investiga la procedencia de un sombrero y un ganso. Para colmo el ganso en cuestión tenía en el buche una piedra preciosa robada.”

Saki, Hector Hugh Munro, escritor, novelista y dramaturgo británico, tiene tres cuentos en esta antología: La fiesta Navideña de Reginald en el que nos narra una cena de Nochebuena y los juegos que tiene esa familia derribando copas. La Nochebuena de Bertie como la mayoría de sus cuentos recrea la sociedad Victoriana y a la vez la ridiculiza, y por último La Fiesta de Némesis, recordemos que Némesis es la diosa de la venganza, es un cuento con mucha ironía.

La Estrella blanca de Emilia Pardo Bazán, es la aportación española a esta antología de Navidad. En este relato nos presenta la adoración de los Reyes de Oriente.

Cada relato es distinto, unos más cortos y otros más largos. En todos ellos se cuida los personajes, la ambientación y las descripciones. Fueron escritos entre 1880 y el 1920. Dirigido unos para niños y otros para adolescente o adultos, por ello podemos decir que es un libro completo, para toda la familia. Cada día podemos elegir uno y comentarlo en familia, que nos ha enseñado de otras Navidades, de otras culturas, de otras épocas. El clásico de Canción de Navidad, como siempre, es imprescindible para estas fechas, pero si me tengo que quedar con uno, con permiso de la gran Emilia Pardo Bazán, es Un Sueño Navideño y cómo se hizo realidad de Louisa May Alcott.

Todas las ilustraciones son de Giselfust, que es el seudónimo de Gisela Navarro Fuster. Licenciada en Bellas Artes y especializada en imagen, en dirección documental por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Giselfust combina su trabajo más personal con la ilustración editorial de libros infantiles y de adultos.