Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 22 de agosto

El viernes 22 de agosto llega al Campo de Gibraltar con propuestas para todos los públicos. Desde la mañana, las bibliotecas y ferias ofrecen actividades culturales, mientras que la tarde y la noche se llenan de mercados, espectáculos y fiestas junto al mar.

Algeciras

La jornada comienza en Algeciras a las 10:30 en el Centro Documental José Luis Cano con Veranea en tu Biblioteca, el programa de lectura, juegos y manualidades que acerca a los más pequeños al mundo de los libros (requiere inscripción).

Por la tarde, a las 19:00, la Plaza Feliciano Molina, en San José Artesano, acoge un mercado de artesanía con música y espectáculos en directo.

A la misma hora, la Playa de Getares se convierte en escenario de la Noche Ibicenca, que arranca con fiesta de la espuma, sigue a las 20:30 con animaciones, showman y fiesta holi, y culmina a las 22:30 con una gran fiesta ibicenca a ritmo de DJ y actuaciones.

La noche musical ofrece varias opciones: a las 21:30, el Hotel Alborán organiza una barbacoa con música en directo a cargo de Olga Iglesias y Miguel; a las 22:00, la Plaza de Toros Las Palomas recibe a Rosario Flores en un esperado concierto, pues el programado a principios de mes tuvo que ser pospuesto; y también a las 22:00, el Senda Antrocafé se llena de rock clásico con la actuación de Los Fósiles.

San Roque

La feria de la Estación de San Roque dedica la jornada al Día de la Mujer, con una actuación musical en la Caseta Municipal a las 13:00. Por la noche, a las 23:00, la caseta volverá a abrir sus puertas con otra actuación, y a la 1:00 será el turno de Marina García, que pondrá el broche a una jornada de fiesta y convivencia.

La Línea

La Plaza Fariñas de La Línea vuelve a llenarse de vida a las 19:00 con la segunda edición del Mercado Pirata, donde no faltarán artesanías, pasacalles y espectáculos de fuego que transportan a vecinos y visitantes a un ambiente temático y festivo. Habrá talleres infantiles, nuevas representaciones de Bufón Rojo, animación musical y el espectáculo Fuego Pirata pasada la medianoche.

Los Barrios

La agenda infantil tiene cita a las 22:30 en el Paseo de la Constitución de Los Barrios, con el musical Toy Story. La Fiesta de Woody, una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Mientras, Palmones celebra su Noche en Blanco con un mercado artesanal desde las 19:00 y música en directo. La velada alcanza su punto álgido a las 22:30 en la Plaza del Mar, con la actuación de Pepe Marqueses.