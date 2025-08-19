De Tarifa a La Línea, restaurantes donde el marisco es el gran protagonista

El Campo de Gibraltar es tierra y mar. Y si de su costa hay algo que conquista tanto a locales como a visitantes, es el marisco fresco que se sirve en sus restaurantes. Tarifa, Algeciras, Palmones y La Línea, la costa de la comarca, ofrecen verdaderos templos culinarios donde el género llega directo de la lonja a la mesa, acompañado de un servicio cercano y un ambiente auténtico.

En Tarifa, el Restaurante El Cocedero (4.4 estrellas, Avenida Fuerzas Armadas) es uno de los más aclamados. Sus clientes lo describen como un “lugar imprescindible” donde brilla la frescura del producto. “Comimos unas almejas, gambas, ostras y ensaladilla de langostinos. Todo exquisito”, comenta un visitante, que asegura que todos los platos “tenían muy buena pinta”. Las zamburiñas, el tataki de atún o las croquetas de gambas al pil pil también figuran entre los imprescindibles.

En Algeciras, el Restaurante La Esquina (4.5 estrellas, Carretera Rinconcillo) ofrece pescado y marisco fresquísimo, en un ambiente familiar y acogedor. “Todo está delicioso, fenomenal preparado y servido con mucho cariño”, apunta un comensal, que destaca las recomendaciones del dueño y la calidad de la materia prima. Su carta depende del mar del día, lo que asegura variedad y autenticidad en cada visita.

Casa Mané, en Palmones (Los Barrios) (4.5 estrellas, Calle la Almadraba), es otro de los referentes culinarios de la comarca. Con vistas al mar y un servicio atento, destaca por su carta generosa en mariscos y pescados de la zona. “Tomamos un centollo y un bogavante a la Formentera… ambos platos excelentes”, recuerdan unos clientes. Otros recomiendan probar el atún en manteca o la urta a la roteña, siempre acompañados de buen vino y raciones abundantes.

Por último, en La Línea, la Marisquería La Perla del Sur (4.2 estrellas, Paseo del Mediterráneo) se ha ganado fama por su mariscada. “De 10, tanto la cocida como la plancha. Servicio de camarero excelente”, subraya un visitante. La carta incluye gambas fritas, almejas al ajillo, calamares y choco con patatas, siempre con una buena relación calidad-precio y un ambiente cercano.

Cuatro paradas imprescindibles que demuestran por qué el Campo de Gibraltar es un destino gastronómico de primer nivel, donde el marisco es la auténtica joya de la mesa.