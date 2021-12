'Cuentos de Navidad de Charles Dickens'. Un clásico en plena vigencia

En literatura tenemos muchos géneros, para todas las edades y todos los gustos. No sé si fue Charles Dickens quien creó el género de los "Cuentos de Navidad" pero los suyos han marcado estilo, han abierto puertas. En ellos se mezclan una dura realidad con un mundo fantástico lleno de seres increíbles pero que no aterran a los niños; todo lo contrario, son más agradables que muchos de los humanos de sus historias. Entre todos ellos el más famoso es Christmas Carol (Canción de Navidad) que vio la luz en 1843.

Esta obra es conocida por todos, sobre todo gracias al cine. Scrooge, or Marley’s ghost de Walter R. Booth, un corto de cinco minutos, en 1901 fue su presentación fílmica. La primera versión española de Manuel Tamayo se realizó en 1947. Disfruté en mi infancia con la adaptación musical de Ronald Neame con la que obtuvo 4 nominaciones a los Oscar (1970). Una Navidad con Mickey en 1983, y los Teleñecos en 1992, nos traen su mensaje lleno de humor. Son muchas las adaptaciones. La última que ha llegado a nuestras pantallas fue El hombre que inventó la Navidad de Bharat Nalluri (2017). Pero ¿hemos leído este relato? ¿Se lo hemos leído a nuestros hijos? ¿A los más pequeños? No podemos dejar pasar estas fechas para descubrirlo por primera vez o disfrutar con una de las nuevas ediciones.

Entre fantasmas y enseñanza moral, nos regocijaremos con las tradiciones navideñas: comidas en familia, brindis incluso por los tíos tacaños y huraños, el intercambio de regalos, las tarjetas navideñas, los adornos de la casa y por supuesto los villancicos. El libro que puede parecernos aterrador es una gran fiesta de Esperanza y Alegría. Su gran mensaje es que nuestro destino está en nuestras manos, podemos y debemos ser "buenos". Cualquiera de nosotros podemos ser el "Sr Scrooge".

Los pequeños lectores recomiendan. Alejandra Zarza Mendoza, de 6º, es quien nos ha presentado este libro: "¡Qué bonita es esta historia! He sentido muchos momentos distintos: tristeza, esperanza y alegría. Es bello ver cómo la gente puede cambiar y volverse bondadosa y buena. La visita del socio de Scrooge, que falleció hace 7 Navidades, me encanta. De los tres fantasmas el que más me ha gustado es el del pasado porque le ha hecho pensar. Se lo recomiendo a todos los que se creen que la Navidad no es una época especial. La Navidad es la mejor época del año".

En la visita a nuestra librería favorita seguro que nos encontramos con distintas publicaciones de esta obra, todas ellas compitiendo con cuidadas versiones: Editorial Alba con ilustraciones de Arthur Rackham; Editorial Nocturna con traducción de Miguel Ángel Pérez; Editorial Blume con ilustraciones de Robert Ingpen; o la adaptación que la editorial Anaya ha publicado para los más pequeños con texto de Lourdes Íñiguez e ilustraciones de Óscar T. Pérez; y otras muchas más. La edición de Edhasa es de sobresaliente tanto en traducción como ilustraciones. Se presenta en gran formato con un papel de calidad y en su volumen de casi 500 páginas encontramos 5 de los cuentos de Navidad de Charles Dickens: Canción de Navidad, Las Campanas, El grillo del Hogar, La batalla de la vida y El Hechizado o el trato que hizo el fantasma.