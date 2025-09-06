El año pasado iniciábamos el curso con recomendaciones para el profesorado, en concreto eran siete grandes libros, pero de pequeño formato: Bartleby, el escribiente de Herman Melville; Sumchi de Amos Oz; Algún amor que no mate de Dulce Chacón; El contrabajo de Patrick Süskind; Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda; Nueva guía del Museo del Prado de José Ovejero; y El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez y este septiembre repetimos con cinco pequeños libros que nos regalan grandes textos.

Vamos contracorriente. La moda actual es realizar nuevas ediciones, que son llamadas "ediciones limitadas", en cartoné, con firma digital de los autores, marcapáginas, postales, juego de cartas, algún capítulo especial (ampliado), convirtiéndose en libros para mostrar, no para leer, ya que han sido leídos con anterioridad. No se nos puede olvidar hacer referencia a los cantos pintados, algunos de ellos auténticas obras maestras. Cerca de las Navidades realizaremos un comentario y recomendaciones de estas obras de cara a los regalos de Reyes. Pero cuidado, que algunos de estos bellos libros son como la fruta del verano, muy bonitos por fuera, pero sin sabor por dentro.

Nuestra recomendación es para el profesorado, no solo el de Lengua, ya que todo el profesorado tiene la obligación de crear hábito lector en su alumnado y la mejor forma es con el ejemplo. Estos cinco libritos podemos encontrar en múltiples ediciones y todas ellas no tienen un gran coste.

'El Diablo cojuelo' de Luis Vélez Guevara

⏱️Tiempo de lectura 4 horas 15 minutos.

En primer lugar, tenemos una novela satírica: El Diablo cojuelo de Luis Vélez Guevara, con 192 páginas. Es un clásico de la literatura, su primera publicación fue en 1641. Los protagonistas son un estudiante y el Diablo Cojuelo que él ha liberado. En agradecimiento por su liberación, el diablo le va a mostrar al estudiante como es la moral de los habitantes. 'El Diablo Cojuelo', sin estropicio, levanta los techos de las viviendas para que se pueda contemplar la vida tal como es, sin disfraces, sin falsa moralidad, con sus vicios e incluso con crudeza. Recomendamos la edición de Cátedra.

Luis Vélez de Guevara nació en Écija en 1579. Cursó estudios mayores en la Universidad de Osuna, en la que se graduó como bachiller en Artes. Poeta dramático con más de cuatrocientas obras escritas. Con preferencia por temas históricos y heroicos, procedentes del romancero y de la tradición nacional y tratados satíricamente. El libro tiene diez capítulos llamados "Tranco" por los saltos que da el diablo para trasladarse. "Vámonos de aquí, no nos embarguen por alguna locura que nosotros ignoramos; porque en el mundo todos somos locos, los unos de los otros".

'El Túnel' de Ernesto Sabato

⏱️Tiempo de lectura 4 horas.

El Túnel de Ernesto Sabato, con 160 páginas. Novela breve, pero con una gran intensidad, contada en primera persona por un asesino que va justificando su acción, ¿por qué lo cuenta? ¿por vanidad? ¿por orgullo? El protagonista es el pintor Juan Pablo Castel, el cual nos va narrando el asesinato de María Iribarne, intentando encontrar un lector que justifique y comprenda esta acción. La conoció cuando observaba uno de sus cuadros en una exposición y desde ese instante se obsesionó con ella.

Tenemos buenas ediciones de Austral, Cátedra y Seix Barral. Publicado en 1948, consta de 32 capítulos cortos, que se leen con gran rapidez, y a la vez te invitan a no abandonar la lectura del siguiente. El protagonista ¿es un loco? ¿puede caernos bien? El texto es un thriller, un tratado de psicología, un libro de auto ayuda para conocernos mejor, es el arte del retorcimiento de las palabras. Es una obra única, que te atrapa con rapidez, pero cuidado, cuando me obligaron a leerla en BUP no me enteré de nada, me hice la mayor pregunta "¿Si ella es la única que lo comprende, por qué la mata? ¿El amor puede ser tóxico?" Sin embargo, ahora es una de mis narraciones favoritas a la que he vuelto varias veces.

Ernesto Sabato, Argentino. Estudió Física en la Universidad de la Plata (Buenos Aires). Escritor y pintor, como el protagonista del libro. En 1945 publica la colección de ensayos breves Uno y el Universo, su primera obra. En 1947 trabaja para la UNESCO y empieza a escribir su gran obra, El túnel (1948). Dirige el periódico El mundo argentino en 1955. Como novelista, las obras que le dan a conocer internacionalmente son Sobre héroes y tumbas (1962), Alexandra (1967) y Abaddón el exterminador (1974). Entre sus premios destacamos el Miguel de Cervantes de Literatura en 1984 y el Menéndez Pelayo en 1997.

'Los Soviets' de Andreu Nin

⏱️Tiempo de lectura 1 hora y 45 minutos.

Damos un salto muy amplio y nos vamos a la narración Los Soviets de Andreu Nin, con 78 páginas. Cuando vi en la televisión al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con las letras CCCP en su orgulloso pecho. Estas letras son las siglas en ruso de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, inmediatamente me puse a buscar el libro de Andreu Nin sobre los Soviets, libro muy recomendado para el profesorado de Sociales y Ciudadanía. Es un análisis del desarrollo de los soviets como consejeros de trabajadores, con una clara intención de defenderlos como órganos de poder obrero autónomo frente a la burocracia que estaba naciendo y al de los partidos: "En la URSS no existe el sufragio universal". Originariamente, se publicó en 1932.

Andreu Nin (1892-1937), político y sindicalista catalán. Secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), trotskista. Al estallar la Guerra Civil Española ocupó diversos cargos en el gobierno Catalán, incluyendo el de consejero de Justicia. Murió en 1937 posiblemente asesinado por agentes estalinistas en Alcalá de Henares.

'Una nueva imagen de Dios y del ser humano, conversación moderada por Laia Ahumada' de Teresa Forcades y Ángela Volpini

⏱️Tiempo de lectura 1 hora y 40 minutos.

El cuarto libro que presentamos es Una nueva imagen de Dios y del ser humano, conversación moderada por Laia Ahumada de Teresa Forcades y Ángela Volpini,. Editorial PPC, con 86 páginas. Es un libro que te transmite un gran optimismo de la humanidad, nos anima a avanzar en un cambio lleno de esperanza. Son múltiples las preguntas a las que se va dando respuestas, pero lo positivo es que de forma autómata el lector busca la respuesta ante de contrastarla con la dada por las autoras. ¿Es realmente necesario cambiar la imagen que tenemos de Dios? ¿Por qué a lo largo de los siglos se han empeñado en presentarnos a un Dios contrario al amor, casi un déspota? ¿Me necesita Dios? ¿Crea Dios al ser humano para completarse? ¿Por qué y para qué vivimos / morimos? Libro muy apropiado para los profesores de Filosofía, Ética, Historia y Religión.

Laia de Ahumada (Barcelona) es Doctora en Filología catalana por la Universidad de Barcelona. Compagina la investigación filológica con la escritura espiritual en prosa poética y poesía. Imparte cursos sobre escritura y espiritualidad. Es cofundadora del Centre Obert Heura para personas sin hogar.

'Mapa Mudo' de Jorge Díaz-Vélez

⏱️Tiempo de lectura 1 hora y 30 minutos.

Y por último un poemario: Mapa Mudo de Jorge Díaz-Vélez. Editorial Fundación José Manuel Lara, con 106 páginas. Este libro obtuvo el I Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado de la Fundación Caja Rural del Sur y el ICAS. Como los mapas mudos que usamos en los colegios, es necesario que el alumnado los complete. Consta de cuatro bloques: Extranjería, Sol Poniente, Cartas Portulanas y Archipiélago. El autor define Mapa mudo como una "cartografía emocional", un recorrido por enclaves que "como las ciudades de Italo Calvino se alejan en la memoria, pero siguen en la sensibilidad". Entre los distintos momentos que le han llenado de emociones están la caza de un ciervo por parte del padre, que le provoca terror; o la transformación de los espacios donde transcurre la infancia. "El murmullo rompe la liquidez del tiempo abstracto, el que deambula sin cesar a tientas por la noche de quien está despierto".

Jorge Valdés Díaz-Vélez nació en Torreón, Coahuila, México. Director del Centro Cultural de México en Costa Rica y del Instituto de México en España. Ha sido miembro de las embajadas de México en Cuba y en Argentina, y en el Consulado General de su país en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Además del Premio Iberoamericano, ha obtenido entre otros los Premios Latinoamericano Plural, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana.

Aquí tienes cinco libros, cortos, de rápida lectura, y con grandes diferencias entre ellos. Cinco libros para leer en una guardia en el instituto, para empezar a llenar la mesa vacía de la clase, para aprovechar un atardecer; recuerda que cuando llevas un libro no existe el tiempo muerto, ellos relajan, entretienen, educan y desaparece el estrés. Pero lo más importante, eres un ejemplo para tu alumnado, llevar un libro bajo el brazo debe ser una bonita costumbre, debe ser parte de nuestra indumentaria, convertirse en un apéndice de nuestro cuerpo. Empecemos el curso con un libro y si él se convierte en el inicio de una conversación mejor que mejor, será señal de un buen año y de un buen curso.