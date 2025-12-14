La mala noticia de la cancelación del programa de Tania Sarrias, la ex pareja de Sandra Barneda

Qué mala noticia fue que se cancelase Culturas 2. Aunque se tratase de la crónica de una muerte anunciada, por cuanto el espacio había sido maltratado desde hace tiempo. ¿O no es tener mala idea programarlo de lunes a jueves a las once de la mañana? Para más inri, incrustado como una hamburguesa entre dos documentales de garrafón. Como un trámite que hay que cumplir sin que su baja audiencia moleste demasiado en la cuota de pantalla global.

Esta cancelación también nos sirve para delatar a aquellos que defendían el programa sólo de boquilla. Cuántos culturetas de salón estaban convencidos de que Culturas 2 era un espacio que se emitía por las tardes, y así lo decían a boca llena cuando surgía en una tertulia o un corrillo. Claro que hablaban de oídas. No se habían enterado de que desde hacçia once meses yacía entre la indiferencia general como telonero del western matinal de La 2.

Me queda la satisfacción de haber visto todos los programas, del primero al último, por lo que puedo hablar con conocimiento de causa. Yo sí voy a echar de menos estas cuatro entregas semanales.

A Tània Sarrias y a todos sus colaboradores (ay, cómo añoraré a Desirée de Fez sentada en su butaca de cine cada jueves). Pero me quedo con la satisfacción de haber disfrutado en los últimos tres años de todas y cada una de las entrevistas realizadas en ese plató de los estudios de TVE en Sant Cugat del Vallés.

Puedo asegurar que, incluso las que no estaban protagonizadas por artistas ajenos a mi incumbencia, siempre me enriquecieron con sus aportaciones. Me guardo el recuerdo de Culturas 2 para siempre, como una de las mayores aportaciones de la televisión al ámbito cultural, aunque se diga que su hueco se cubrirá en enero con un formato similar, producido desde Prado del Rey.