'Don Quijote de la Mancha'. Un clásico del que todos hablan pero pocos leen

El Quijote es un clásico en estas fechas en las que celebramos el Día del Libro. El año pasado traíamos El Caballero don Quijote de la colección Ardaga de la editorial Edelvives junto con otros libros clásicos, adaptados para el alumnado de Secundaria. En el año 2023 presentamos diez ediciones distintas del Quijote para los más pequeños y en el año 2022 fueron seis ediciones diferentes para acercarlo a todos los públicos.

Hoy traemos la “polémica” edición-traducción-puesta al día de André Trapiello. El prólogo de Mario Vargas Llosa, titulado El Quijote, hoy, es una defensa del trabajo realizado por Trapiello: “La suya ha sido una obra de tesón y de amor inspirada en su conocida devoción por el gran clásico de nuestra lengua. A lo largo de catorce años, a medida que leía y releía El Quijote, ha ido también, de manera cuidadosa y reverente, buscando equivalentes contemporáneos de palabras y expresiones a las que, por haberse distanciado de nosotros en el tiempo y el uso, el lector contemporáneo común y corriente no tenía ya acceso. En la versión de Trapiello la obra de Cervantes se ha rejuvenecido y actualizado, como el Louvre o Notre Dame, sin dejar de ser ella misma, poniéndose al alcance de muchos lectores a los que el esfuerzo de consultar las eruditas notas a pie de página o los vocabularios antiguos disuadía de leer la novela de Cervantes de principio a fin. Ahora podrán hacerlo, disfrutar de ella y, acaso, sentirse incitados a enfrentarse, con mejores armas intelectuales, al texto original.”

El trabajo de Trapiello es valiente: “El Quijote es, como tantos clásicos, más un libro estudiado que leído, pero si queremos que vuelva a ser una historia leída como lo fue en su tiempo ("porque es tan clara que no hay nada en ella que resulte difícil: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran", dice el bachiller Sansón Carrasco), ha de tenerse muy en cuenta a quienes la han estudiado y editado concienzudamente.”

En la presente edición nos encontramos, página a página, la edición completa del Quijote, y en paralelo, la traducción integra de Andrés Trapiello. De esta forma no abandonamos los usos lingüísticos propios del clásico y a la vez podemos acercarlo a los más jóvenes de la misma forma que hacemos con las múltiples adaptaciones infantiles y juveniles. Pero puntualizo, el trabajo de Trapiello no es una adaptación, sino una puesta al día del texto integral, línea a línea, del siglo XVII al siglo XXI.

Ha sido un trabajo delicado y duro que ha durado catorce años. Sí eres un enamorado del Quijote debes de leer este libro, incluso si eres un amante de los clásicos con textos originales. Además, como indico en el título, son muchos los que hablan del Quijote, pero pocos los que lo han leído, por ello esta obra puede ser un impulso a su lectura.

La edición que recomiendo es la última (2025) con las páginas enfrentadas, es decir, a la izquierda el original de Cervantes y la página de la derecha la puesta al día de Trapiello.

Cuando apareció este libro de Trapiello, 2015, muchos críticos indicaban que era innecesario este trabajo, pero las ventas le han dado la razón a Andrés Trapiello ya que han sido más de doscientos mil lectores se han acercado a esta obra.

Los pequeños lectores recomiendan

Lucía García Gil, alumna de 2º Bachillerato: “El Quijote era uno de mis libros pendientes. Me aburría, no me enteraba, leía y leía, pero no lo dejaba. No pasaba de las cincuenta páginas. Sin embargo, con el apoyo de esta traducción al siglo XXI he finalizado la primera parte, el primer tomo. Y este verano me leeré el segundo”.

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes con traducción de Andrés Trapiello. Editorial Destino. Tapas duras, presentado en dos tomos dentro de un cajetín. Tamaño20,5 x 12,5, con un total de 2056 páginas. Recomendado a partir de los 16 años. Tiempo de lectura: 25 horas.

Actividades con su lectura

Antes de empezar a leer: Título y portada. ¿Conoces al Quijote? ¿Quién era su compañero? ¿Sabes cómo se llamaba su caballo y algún otro personaje del libro?

Título y portada. ¿Conoces al Quijote? ¿Quién era su compañero? ¿Sabes cómo se llamaba su caballo y algún otro personaje del libro? Durante la lectura : ¿Has comparado los dos textos, el original de Cervantes con el traducido al siglo XXI? ¿Qué te parece el trabajo? ¿Cuál prefieres para acercarte a este clásico? ¿Por qué?

: ¿Has comparado los dos textos, el original de Cervantes con el traducido al siglo XXI? ¿Qué te parece el trabajo? ¿Cuál prefieres para acercarte a este clásico? ¿Por qué? Finalizado el libro: El Quijote ha tenido magníficos ilustradores como Gustave Doré, Antonio Bergnes, González Rojas, Manuel Galiana y Antonio Mingote. Tras buscar sus dibujos, nos convertimos en creadores. Vamos a realizar un gran collage con dibujos inspirados en las historias que más nos han gustado, sobre el texto que nos haya llamado más la atención.

Autoría

Andrés Trapiello,Manzaneda de Torío, León. Es autor de un diario novelado Salón de pasos perdidos del que lleva publicados hasta la fecha veintidós volúmenes. Su traducción al castellano actual del Quijote se publicó el año 2015, y la última edición es con los textos enfrentado página a página.

Entre sus obras destacamos las novelas El buque fantasma (Premio Internacional de novela Plaza & Janés); Los amigos del crimen perfecto (Premio Nadal); su particular continuación de la inmortal obra de Cervantes Al morir don Quijote, (Premio Fundación Juan Manuel Lara a la mejor novela del año editada en español). También es autor de obra poética como Las tradiciones, en las que recopila sus primeros libros; Acaso una verdad (Premio de la Crítica) y Rama desnuda; y ensayos como Las armas y las letras. Literatura y Guerra Civil y Madrid.

Ficha literaria: “Don Quijote de la Mancha” autoría Miguel de Cervantes

Edición de Alberto Blecua

Puesta al castellano actual de Andrés Trapiello.

Prólogo de Mario Vargas Llosa.

Ediciones Destinos del Grupo Planeta. Barcelona.