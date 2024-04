'El Caballero don Quijote'. La colección Adarga para navegar entre clásicos en el día del libro

Estamos en una semana importante para el libro, el próximo martes 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Pensamos que la mejor forma de conmemorarlo es acercando los clásicos de la literatura castellana en magníficas adaptaciones y en esmeradas antologías.

La editorial Edelvives tiene la colección Adarga que reúne estas características. Libros muy bien editados con una gran calidad en su encuadernación, en el papel que usan, en la tipografía que utiliza en sus ilustraciones y sobre todo en sus adaptaciones. Todos ellos están trabajados con mucho esmero pensados en el alumnado del último ciclo de Primaria y Secundaria.

Son muchos los volúmenes que forman esta colección, entre ellos destacamos:

Por una gentil floresta Antología poética castellana del siglo XV. Selección y adaptación de Samuel Alonso Omeñaca e ilustraciones de Jacobo Muñiz. El criterio que ha seguido esta antología ha sido mostrar la variedad de temas y estrofas de la poesía medieval. Se inicia el volumen con la poesía popular, oral, musical y anónima que es el romancero, con las canciones que recitaban los juglares por plazas, fiestas y romerías. Continúa con la florida poesía de los cancioneros. Y concluye con la danza macabra, la danza en la que la muerte se ríe de todos, ricos y pobres, sabios o ignorantes.

Llama de amor viva Poesía ascética y Mística española. Selección de Jorge de Arco e ilustraciones de Jesús Cisneros. La poesía mística alcanzó su máximo esplendor durante el Siglo de Oro con Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, pero en esta antología también se cuenta con Sor Juana Inés de la Cruz que aparece un siglo más tarde. Todos ellos usan sus poemas para comunicarse con Dios, pero a la vez poseen un gran humanismo y con una gran carga emotiva. La poesía mística del siglo XVI oculta a la poesía profana y culta renacentista. “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero” sobre todo porque no leo.

A toda vela de José de Espronceda, selección de Ana María Navarrete Curbelo e ilustraciones de Miguel Tanco. Espronceda es el poeta del Romanticismo español más popular. Esta obra se centra exclusivamente en su obra lírica, poética. Su vida, su ideología y su pensamiento se resumen en su poema: “Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria la mar” Embárcate en la lectura de este libro y navega con la Canción del pirata.

Una sed de ilusiones infinita Antología de Rubén Darío. Selección de Luis Muñoz e ilustraciones de Mariona Cabassa. Recogen textos de las siguientes obras: “De Azul”, “De prosas profanas y otros poemas, “ “De Cantos de vida y esperanza”, “De El canto errante”, “De Poema del otoño y otros poemas”, “De Canto a la Argentina y otros poemas” y “Poemas dispersos”. Si quieres disfrutar de emociones a flor de piel, no dejes de leer esta antología.

Vivir es fácil Antología de Gabriel Celaya. Selección de Felipe Juaristi e ilustraciones de Rebeca Luciani. Celaya cantó al País Vasco desde la lengua castellana. Sus poemas tienen como protagonistas a los seres humildes y a las pequeñas cosas que suceden sin trascendencias. Celaya se dedicó en cuerpo y alma al oficio de poeta, es uno de los mayores representantes de la poesía social que se desarrolló en la posguerra española. “Ser poeta no es vivir a toda sombra, intimista. Ser poeta es encontrar en otros la propia vida. No encerrarse; darse a todos; ser sin ser melancolía, y ser también mar y viento, memoria de las desdichas y eso que fui y he olvidado, aunque sin duda sabía.”

Y para finalizar esta selección un diamante bien pulido: El Caballero don Quijote de Miguel de Cervantes. Adaptación de Consuelo Jiménez de Cisneros, ilustraciones de Xan López Domínguez y edición de Sagrario Fernández Prieto. Miguel de Cervantes cuando plantea la escritura del Quijote lo hace para el pueblo, no para un grupo intelectual 'Cervantino'. Es una obra cumbre de la literatura universal que debemos leer no por imperativo legal sino por placer y necesidad. Es una lectura donde lucidez y locura, certeza y quimera, o idealismo y realidad se van entrecruzando, como ocurre en nuestras propias vidas.

La adaptación de Consuelo Jiménez respeta su sentido del humor, su imaginación, su amor a la libertad y a la justicia. La lectura del Quijote es fácil y esta adaptación la hace aún más ágil. Se han suprimido las novelas e historias interiores de la primera parte para centrarse en los diálogos y las aventuras de Don Quijote y Sancho. De una forma muy apropiada para nuestro alumnado se mantienen los pasajes sobre los derechos de la mujer, sobre las minorías étnicas y sobre todo las reflexiones morales y cívicas que subraya que el Quijote es una obra atemporal.

El inicio de cada capítulo va precedido de una cita textual del libro original y de esta forma los pequeños lectores saboreen el estilo cervantino.

Siempre en la Semana del Libro recomendamos la lectura o relectura del Quijote. En el año 2022 presentábamos una selección de distintas adaptaciones infantiles.

En el año 2023 señalábamos una selección de 10 ediciones distintas del Quijotes desde la edad más temprana hasta las de adultos con anotaciones y estudios.

Este año hemos deseado acompañarlo con otros cinco libros de nuestra literatura.

El Caballero don Quijote de Miguel de Cervantes. Adaptación de Consuelo Jiménez de Cisneros, tiene 136 páginas, portada en cartoné, tamaño 23x15,5. lectura recomendada a partir de los diez años. Son 16 capítulos que resumen los dos tomos tradicionales.