'Don Quijote de la Mancha', porque es una historia llena de aventuras

En la actualidad estamos disfrutando distintas actividades culturales para celebrar el día del libro. La Unesco proclamó en 1995 el 23 de abril como el Día del Libro y del Derecho de Autor, fecha que coinciden con la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Qué mejor fecha para recomendar la lectura o relectura del Quijote. Yo no nací lector, sino que me convertí en un devorador de libros por el Quijote.

Hace muchos años era un niño feliz de un colegio pequeño de La Atunara, Nuestra Señora del Carmen, y por recomendación de mi maestro, decidieron cambiarme a otro centro educativo, a los Salesianos. Mis padres tuvieron una reunión con el jefe de estudios, y mientras ellos charlaban, me dejaron en una sala grande llena de libros, era la biblioteca. En casa no tenía ningún libro, cuentos y tebeos sí, pero libros no. Entre todos ellos elegí para matar el tiempo uno muy gordo. Era una edición del Quijote con ilustraciones de Gustavo Doré. Me fascinó. La ilustración de Don Quijote sosteniendo un libro con su mano izquierda y levantando una espada con la derecha la continúo teniendo en mi mente.

Todos esos personajes de aventuras caballerescas que revoloteaban alrededor del hidalgo caballero me dieron la misma impresión que tienen ahora mis alumnos con un buen manga como Los Guardianes de la noche. Pero el personaje que auténticamente me atrapó fue Sancho Panza. Bajito, regordete, descuidado, como yo. Sancho Panza era de buen comer, siempre con un buen pedazo de queso cerca para llevarse a la boca. Tras el escudero, realista, modesto, servicial en todo, sencillo, cuerdo en sus pensamientos y realista en los análisis de situación, llegué al Don Quijote, un loco maravilloso, culto por sus lecturas, aventurero, atrevido, se arriesga hasta caer constantemente contra el duro suelo, pero se vuelve a levantar ayudado por la energía de sus fantasías.

¿Y por qué no leen nuestros niños el Quijote? Tenemos en el mercado magníficas adaptaciones. En esta semana dedicada al libro hemos trabajado varias adaptaciones del Quijote.

Mi primer Quijote

Texto José María Plaza e ilustraciones de Julius. Editorial Espasa, Madrid. Es un libro apropiado para introducir a los jóvenes en el maravilloso mundo del Quijote. Es muy fácil de leer y contiene todo el sabor cervantino. (296 páginas) Los pequeños lectores recomiendan: Irene Rivero de 6º. “Es la primera adaptación que he leído del Quijote y me ha gustado mucho. Don Quijote y su escudero emprenden aventuras viajando por lugares distintos, defiende a las personas, aunque a veces se equivoca y son alucinaciones suyas. El capítulo que más me ha gustado es cuando llegan al castillo encantado que en realidad es una venta del camino. Don Quijote me ha enseñado que las cosas ordinarias pueden ser extraordinarias. Os recomiendo que lo leáis, es muy divertido.”

El Quijote contado a los niños

Texto Rosa Navarro Durán e ilustraciones de Francesc Rovira. Editorial Edebe. (200 páginas) Barcelona. Rosa Navarro: 'La lectura no es una obligación, sino un placer. Y nuestros clásicos son nuestros modelos..." Los pequeños lectores recomiendan: Celia Muñoz de 6º. “Esta historia nos narra la vida de un señor, que le encantaban los libros medievales, y basándose en esos, se convirtió en un caballero conocido por todo el mundo. Un personaje que me ha gustado mucho es el cura, siempre quiere ayudar al Quijote, intenta que no se lastime o se haga el menor daño posible. El texto cuida muy bien los detalles, las descripciones. Las ilustraciones están muy bien hechas, captan a la perfección el momento de la historia. Este libro lo recomiendo, como el Quijote, tú puedes conseguir lo que deseas. Es un libro para hacernos feliz”.

Don Quijote de la Mancha

Texto Paula López Hortas e ilustraciones de José Luis Zazo. Editorial Anaya. Madrid. Recoge los episodios más representativos de la obra, que han sido reescritos de una forma clara y sencilla, pero respetando en todo momento el estilo del texto universal de Cervantes. (160 páginas) Los pequeños lectores recomiendan: Lucía Gil, 2º ESO. “Esta adaptación conserva las formas del habla del pasado, y para no liarnos tiene unos apartados que nos clarifica todo. Me parece muy bonito que conserve esas formas para que podamos comprobar como ha cambiado el idioma español. Las imágenes también ayudan a comprender la historia, son preciosas, son acuarelas. Entre los personajes destaco a Dulcinea del Toboso, era la princesa que Don Quijote había imaginado, y por la que lo daba todo. También destaco al licenciado Pedro Pérez, cura que visitaba mucho la casa de Don Quijote. Él quería curar la locura de Don Quijote. Todos los niños deberían leer este libro y de esta forma meterse en el mundo de Don Quijote”.

El gran libro del niño Alonso Quijano

Textos Carlos Reviejo, Elvira Menéndez y José María Álvarez. Ilustraciones de Margarita Menéndez y Mikel Valverde. Editorial SM. Madrid. Este libro acerca a los niños al personaje de Alonso Quijano de modo que lo puedan entender. En él se muestra cómo pudo ser su infancia. (94 página) Los pequeños lectores recomiendan: Julieta Martín Salido, 5º primaria. “Este es un libro repleto de ilustraciones que nos cuenta la historia, los cuentos y los juegos del niño que un día se convertiría en el famoso Don quijote de la Mancha. Nos cuenta como fue su vida junto a su hermana, familia y amigos. Incluye poesía y juegos infantiles de la época. Mi poema favorito es el cantar del ciego, porque cuenta un cuento de un mundo al revés. Alonso es un niño jaquetón al que le gusta la lectura y jugar con sus amigos. Pienso que el Quijote se debería leer en los colegios por ser la primera novela española”.

El primer Quijote. Mingote

Editorial Destino, Grupo Planeta. Barcelona. (40 páginas) El gran Mingote acerca a pequeños y mayores al Hidalgo caballero. Los pequeños lectores recomiendan: Andrea Antolín García, 5º de primaria: “Don Quijote era un hombre que de tantos libros de caballería que leyó se volvió loco, y quiso ser caballero. Se puso su armadura y reclutó a un joven llamado Sancho Panza para que fuera su escudero, y ambos se fueron en busca de aventuras, él montando a su enclenque caballo Rocinante y Sancho en un burro. Había un pequeño inconveniente que Don Quijote veía enemigos imaginarios por todos lados. Don Quijote es una novela muy famosa en todo el mundo, pero sin embargo aquí no la promocionamos como debía ser”.

Don Quijote de la Mancha

Texto Carlos Reviejo, ilustraciones de Javier Zabala. Editorial SM. Madrid. (32 página) Los pequeños lectores recomiendan: Lucía Gavira Yélamo, 5º primaria. “Don Quijote es una historia muy conocida, asombrosa e interesante. El texto de este libro es poético, con ilustraciones muy bonitas, parece como si estuviesen realizadas con el bolígrafo. Le he leído este libro a mi hermano de segundo, pienso que es apropiado para los primeros lectores. Con los pictogramas, incluso los que no saben todavía leer, pueden enterarse de la aventura. Me gusta mucho el humilde labrador, Sancho Panza, que se convierte en su escudero.”El orden de presentación es de mayor a menor número de páginas.

Tenemos un clásico de la literatura universal que no podemos dejar de pasar, debemos acercarlo a nuestros niños. Cuando cogí por primera vez el Quijote claro que no lo leí del tirón, pero me fascinó tanto las aventuras de ese héroe que he vuelto constantemente a su lectura.

Dentro de los actos de la Semana del Libro en mi colegio, la Inmaculada de Algeciras, se ha instalado una carpa con libros para que escogieran uno de regalo. Estos libros han sido aportados por el alumnado y profesorado del centro. Entre ellos estaba una de estas adaptaciones y un Quijote íntegro. Los dos libros han desaparecido de la mesa, es decir, los han elegido algunos alumnos para leerlos, esto es buena señal.