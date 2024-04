“Marcus Pocus: Magia a domicilio”. Para que tú también seas un aprendiz de brujo del club de la Luna Llena

¿Por qué la magia gusta tanto a los niños? Porque existen tantas realidades en el mundo que nos parecen “increíbles" y ellas nos dan pie a buscar respuestas “mágicas”, en un principio para dar resoluciones a lo que todavía no conocemos, lo que no hemos podido verificar, contactar científicamente. De esta forma nacieron los mitos en la humanidad.

Los niños realizan este mismo recorrido. Su aprendizaje se inicia por la curiosidad y con el juego. La magia tiene estos dos factores, estimula la curiosidad y es un juego. Para consolidar el aprendizaje es necesaria la atención, y la magia provoca la atención. Todos los educadores deseamos que se dé el paso de espectador a actor, y la magia lo consigue; los niños no se conforman con ver trucos de magia, sino que desean ser ellos los magos, anhelan conocer los secretos y ser ellos los que los realicen, los que jueguen con la magia. ¿Lo mismo ocurre con las Matemáticas, la Lengua, la Química…? La magia refuerza la memoria está llena de fórmulas matemáticas, de trabalenguas, de acertijos, y todos ellos son vitaminas y proteínas para la formación. Lo mismo ocurre con las destrezas físicas, la magia es un juego de mano, donde lo importante es la rapidez y la coordinación espacial. La magia también es una buena herramienta para superar los miedos. La magia es juego dramático ya que te metes en un personaje, creas un nuevo ser, interpretas sabiendo que en realidad no eres tú. La magia les enseña que el camino, el juego, el truco, es tan importante como el final, que tenemos que disfrutar del viaje y no mirar únicamente al destino, lo mismo que debe ocurrir con los libros.

En las escuelas de Magisterio debería existir la asignatura de magia-educativa y de esa forma crear “chispas” en el aprendizaje. Si eres ya algo maduro, pero aún tienes el espíritu de un quinceañero, también debes llenarte de magia, porque hacen faltan papás y mamás magos.

Nuestras librerías tienen muchos libros de magia para los más pequeños:

La magia de las letras de Elisa Reyes e ilustraciones de Mario Gushiken. Editorial Penguin Kids. El hada purpurina está muy nerviosa en su primer día del colegio, pero con poemas y mucha magia aprenderemos todos los que la acompañemos en esta aventura. Álbum ilustrado con 48 páginas para prelecturas de dos y tres años.

Melric, el mago que perdió su magia de David Mckee texto e ilustraciones. Editorial Ekare Europa. Melric el mago del reino ha perdido su magia de tanto trabajar. Nos enseña cómo superar los problemas. Primeros lectores, 36 páginas.

Si tienes un papá mago… de Gabriela Keselman e ilustrado por Leire Martín. Editorial S.M. Chiqui tiene un papá mago, su amigo Mijito tenía una mamá dentista, el papá de su amiga Nenitalinda era guardia de tráfico y el papá de Campeón era deportista. Ninguno de ellos tenía un bolsillo cerca de su corazón lleno de palabras mágicas, pero como su padre era mago él se las decía para que pudiera repartirlas entre sus amigos. Es un mágico libro con 56 páginas que nos ayudará a trabajar las relaciones padre e hijos.

El último mago de Elsa Bornermann con ilustraciones de Evelyn Daviddi Editorial Loqueleo. Aldana rescatará el reino de Bilebambudín con la ayuda del último mago verdadero y su dragón volador. Esta historia tiene como objetivo enseñar amar y respetar la naturaleza. 168 páginas.

Y el último en esta manita llena de magia es Marcus Pocus: Magia a domicilio. Anteriormente en La Estantería hemos presentado Anna Kadabra. El Club de la luna llena también de Pedro Mañas y David Sierra. En El Club de la luna llena Marcus Pocus era uno de los amigos de Anna.

Marcus Pocus: Magia a domicilio es el primero de una serie independiente de este personaje. Anna Kadabra practica magia arcoíris, pero como Marcus Pocus tiene sus ojos verdes, por ello prefiere la magia verde. El título del primer capítulo es ¡Prohibido seguir leyendo! Esto es toda una provocación, es una magnífica invitación a la lectura para los pequeños lectores. Marcus es experto en meterse en todos los líos. A él le encanta jugar con sus amigos, montar en bicicleta y sacar a pasear a su mascota que es un pájaro mágico. Todos sus amigos son aprendices de brujo. Estudian magia en una casa abandonada. Ellos usan varita en vez de capa. Mr Rayo es su mascota mágica. Viven en Moonville, pero su padre y su hermana viven en Suncity.

La aventura se inicia cuando correteando tras una publicidad de su pizzería termina en un comercio llamado Ojo de Tritón. No era un establecimiento elegante, sino una tienducha de un callejón, con un escaparate sucio que no dejaba ver nada de su interior. Allí se amontonaban sortijas roñosas, barajas del año de la polka, relojes de arena sin arena, pañuelos apolillados, libros escritos en chino, y por supuesto muchos artículos mágicos destacando las chisteras mágicas. Era un lugar que daba escalofríos incluso al joven brujo Marcus Pocus. El encargado de esta tienda es un hombrecillo con dientes de conejo y esponjoso pelo blanco que le cubre las orejas. Como a Marcus le encantan la Chisteras Mágicas, decidió probarse una y cuando se le cayó salieron docenas de conejillos saltarines…

Marcus y Anna tendrán que realizar un viaje “en el tiempo” para entregar un paquete de Mr Munchin, el dueño de la tienda, al Gran Petronini. En esta novela también tenemos unos jóvenes villanos, que son hábiles y gamberros, pero muy divertidos, son “Truco y Trato”.

Si quieres conocer los discursos mágicos, el escudo del silencio, el casco antiboñigas, a la Bruijigallina o al gato Cosomo y su poder de teletransporte, no dejes de leer esta aventura.

Los pequeños lectores recomiendan: Andrea Jiménez Vargas, alumna de 3º de primaria: “Me encanta las aventuras de Anna Kadabra y también me ha gustado mucho este libro de su amigo Marcus Pocus. Lo que más me ha gustado es que pueda hablar con su mascota. Es un libro misterioso y de mucha risa”

Marcus Pocus. Magia a domicilio tiene 128 páginas divididas en doce capítulos. Recomendado a partir de 6 años. Aunque no es un álbum ilustrado, contiene un gran número de ilustraciones. Marcus Pocus tiene actualmente 7 libros en nuestras librerías que se pueden leer de forma independiente.

Actividades con su lectura: La magia juega con el lenguaje, con las destrezas físicas y por supuesto con las matemáticas, por ello nuestras actividades pedagógicas deben ser mágicas y divertidas.

Antes de iniciar la lectura, mirando la portada ya podemos marcar los poderes mágicos que tiene Marcus Pocus. Tú también estás lleno de magia, por ello inventa un truco y divierte a tus compañeros con él. La magia de las ciencias, jugamos con globos ¿Cómo atravesarlos con una aguja o un palito y que no revienten? ¿Cómo acercarlos a una vela y que no exploten? También podemos realizar magia con la fuerza del agua y con un buen uso de las matemáticas nos convertiremos en los magos de la baraja. Piensa, ponlo en práctica y diviértete.

¡Por las verrugas de la bruja Piruja, quien no esté atento que su nariz se convierta en un pirulí! Ahora vamos a elaborar una lista de conjuros y encantamientos. Recuerdas que los conjuros con rimas suenan mejor y tienen más potencia hechicera. Por ejemplo, este encantamiento para realizar la cama todas las mañanas: ¡Abracadabra, las cabras tienen cuatro patas como mi cama, que ahora deshecha está pero que al ritmo de mis palmadas y taconeos ella solita se cubrirá!

Y tras la lectura preparamos un libro con las recetas más brujeriles que podamos crear. Con todas ellas preparamos un menú indicando todos los pasos para su elaboración. No te olvides de explicar el orden, la cantidad, el tiempo. Recuerda que el mejor laboratorio es la cocina y tus mejores ayudantes papá y mamá. A mí me encanta la receta con la que puedes convertir a un maestro en sapo gordo de charca, que no puede comer bocadillos de jamón sino que solo puede devorar moscardones, pero como comprenderás me la guardo para que no la puedas usar.

Autoría:

Pedro Mañas Romero, Madrid. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo estudiante de Filología uno de sus relatos Mi pez, mi pez imaginario y yo obtuvo el primer premio de Narrativa Corta. Desde ese momento Pedro crea, publica, gana premios, y lo más importante divierte y crea afición lectora. Entre los múltiples premios que ha obtenido destacamos el premio Leer es Vivir de la editorial Everest; el premio Ciudad de Málaga de la editorial Anaya; El Barco de Vapor de la editorial SM y el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil.

Es autor de varios poemarios infantiles: Poemas para leer antes de leer, con el que resultó ganador del Premio de Poesía Infantil El Príncipe Preguntón de la Diputación de Granada y la Editorial Hiperión y Ciudad Laberinto, que le valió el II Premio de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela, convocado por el Ayuntamiento de Orihuela y la editorial Kalandraka.

El teatro es otra de sus pasiones. En 2006 funda con otros aficionados la compañía La Cama sin Hacer, donde participa como actor y dramaturgo.

David Sierra Listón, Madrid. Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió en la Escuela Arte 10, por cuyo proyecto de fin de grado le concedieron el Premio Aurelio Blanco de ilustración para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, su labor profesional se ha centrado en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil, trabajando para prestigiosas editoriales como Santillana, Destino Infantil, Libre Albedrío, Edelvives y Grupo SM.

Anna Kadabra, Marcus Pocus, han tomado vida también gracias a sus ilustraciones. Otras de sus obras son Los Rescatadores Mágicos, Jack Mullet de los Siete Mares, y Charitio Pin y el monstruo de Piripindio. También es destacado su labor como ilustrador de álbumes que se han publicado en países como Italia, Estados Unidos o Corea del Sur.