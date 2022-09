'Jack Mullet de los Siete Mares': Una gran aventura de piratas donde reina la amistad

La protagonista de esta historia es 'Jack Mullet de los siete Mares' una niña pirata que se enfrenta a los problemas con honestidad y madurez. Jack nos introduce en una historia llena de seres fantásticos como Jade, Tulipán y Marea Azul.

La aventura transcurre en Isla Cangrejo, una tierra mágica coronada por el cráter de un volcán. En ella tenemos lugares ruidosos como las Rocas de los Pingüinos, que son muy jaleosos; la Bahía de las Sirenas es un lugar muy agitado, allí llegan bancos de sardinas y caballas, y es donde los delfines realizan sus mejores piruetas para llamar la atención de sus amigas las sirenas. Este lugar tiene una maravillosa fauna y flora, puedes nadar rodeado de delfines, cantar a coro con las sirenas y al atardecer contemplarás el revoloteo de las gaviotas de Lava.

En la isla existe un pueblo, El Pueblo es su nombre porque solo hay uno. Se encuentra dentro de un anillo de rocas volcánicas que tienen talladas grandes caras. Tienen una gastronomía exótica. Les encantan los higos chumbos asados, los cangrejos de río, las langostas y sobre todo las frutas tropicales. También están riquísimas las lombrices, las hormigas y los escarabajos. Las tortillas con huevos de cormorán son deliciosos y mejores son los de serpientes con sus yemas verdes.

El conocimiento de la isla se encuentra en las pequeñas criaturas, en las conchas, en los caparazones. Un pequeño escarabajo azul brillante te puede traer la suerte. En la isla no existen grandes animales peligrosos, pero hay que tener mucho cuidado con las hormigas de fuego y con las bellas ranas azules que parecen que están pintadas con acuarelas y purpurina de sirenas. Las tortugas gigantes son muy grandes, pero poco peligrosas, tienen el arte mágico de modificar el tiempo.

Junto a Jack Mullet tenemos en esta historia a Kraken el niño sireno y su madre Kalpeana la sirena; a Helecho, la niña isleña que vive en la base del volcán entre las palmeras y el bosque de margaritas gigantes; Oliver el niño fantasma que ni tiene color y es intangible, cuidado que a su lado se pasa mucho frío; Foca Sigilosa que es el jefe del pueblo y Lagarto de Lava, el druida que lo sabe todo sobre las estaciones, el cielo y el lugar de la isla en el universo.

Los pequeños lectores recomiendan

Miguel Ángel Martín, alumno de 1º ESO, es quien nos ha recomendado este libro: "Me ha gustado mucho la descripción del lugar, incluso de la vestimenta de los personajes, por ejemplo, Helecho viste con una camiseta hecha de piel de iguana y falda de hojas verdes. Los personajes mágicos son entrañables, mi favorito es el fantasma Oliver. Todos son distintos y eso nos enseña que tenemos que ser tolerantes, respetar a cada uno como es, que en la naturaleza existe un equilibrio que tenemos que cuidar. También es una novela divertida. La isla 'Cangrejo' no se puede encontrar, no está en ningún mapa, es ella la que elige a sus habitantes, la que te invita a que la visites”

Los premios Barco de Vapor te dan seguridad de acertar en la elección. Con Jack Mullet se trabaja la tolerancia, todos somos diferentes, pero a la vez con los mismos derechos y posibilidades; la colaboración y la ayuda mutua; el respeto a la naturaleza, en el ecosistema de Isla Cangrejo todos son importantes y necesarios, incluida la náufraga loca; también es muy importante el valor que se le da a la familia y a las relaciones sociales. En la aventura se anima a encarar los problemas, a superarlo, a crecer, a no perder la esperanza nunca. Tiene frases que te orientan con gran facilidad como: "Si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por cambiarte a ti misma". Nos recuerda que somos responsable de lo que hacemos, o de lo que dejamos de hacer.

El galardón de este año es de 35.000 euros, el premio de mayor cuantía que se concede en España en literatura infantil. El objetivo fundamental del mismo es promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y que transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un mundo más digno, y con Jack Mullet lo consigue.

Desde este verano tenemos en nuestras librerías dos ediciones de este libro: la clásica dentro de la colección naranja con el número 271 y una especial de los premios en mayor tamaño, con un mejor papel mate para disfrutar mejor de las ilustraciones y portada el cartoné acorchado.

Cristina Fernández Valls (Soria). Muy pronto se fue a vivir a Santander donde se enamoró del mar. Estudió Arquitectura, Educación Infantil y el Grado de Literatura. Ha escrito poemas y relatos cortos que han aparecido publicados en revistas y antologías literarias como Cuentamontes, Casa África, From Glasgow to Saturn, Flashfiction Review y The Independent London Short Story Prize. Jack Mullet de los siete Mares es su primer libro publicado. "Quise crear una aventura divertida, sobre buenas personas, que hiciera reír y nos diera esperanza. Traté de crear una historia que ofreciera nuevas lecturas, más adaptadas a la sociedad en la que vivimos".

David Sierra Listón (Madrid). Desde pequeño ilustraba las paredes de su casa. Estudió Ilustración en la madrileña Escuela Arte 10. Trabaja para las editoriales Planeta, Edelvives, Grupo SM y Anaya. Entre sus publicaciones destaco: El misterio de la casa del palomar, Los Miserables y la serie de Anna Kadabra que lo presentamos anteriormente en La Estantería.