El Gobierno de Gibraltar aconseja a sus residentes que sellen el pasaporte en la Verja para evitar multas

El Gobierno de Gibraltar aconseja a sus ciudadanos que empiecen a sellar sus pasaportes al cruzar el paso fronterizo hacia La Línea, sobre todo si van a desplazarse a puntos más alejados dentro de España e incluso hacia otros países de la Unión Europea.

Esta recomendación llega a pesar de que, como medida transitoria entretanto continúa la negociación entre la Comisión Europea (CE) y Reino Unido para la futura relación del Peñón con su entorno, España decidió no sellar los pasaportes de los residentes en Gibraltar para facilitar su libre circulación por la Verja. La Moncloa no ha hecho pública variación alguna de esta práctica.

Sin embargo, según publica la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC), se han conocido casos de gibraltareños con documentos de identidad rojos que han sido multados en otras partes de España por no sellar sus pasaportes para demostrar cuándo entraron en el Espacio Schengen.

El consejo concreto de la administración gibraltareña es que los ciudadanos deberían sellar sus pasaportes si van "más allá de la zona donde las autoridades españolas conocen las medidas puente". No hay ningún límite específico desde el cuál habría que sellar el pasaporte porque no existe tampoco en el que deja de aplicarse la concesión.

El Número 6 dice que es aconsejable que cualquier persona que pretenda viajar más lejos dentro de la zona Schengen se asegure de tener el sello de entrada y añade que cuanto más alejado sea el desplazamiento, más importancia adquiere hacerlo.

Lo mismo que si alguien pretende volver a salir de Schengen más adelante, por ejemplo por vía aérea a Londres desde Málaga o por mar desde Algeciras a Marruecos. Idéntico consejo se aplica a quienes ingresan en Schengen a través del aeropuerto de Málaga: asegúrese de obtener su sello de salida cuando cruce a Gibraltar de camino a casa.

El Código de fronteras Schengen exige también "estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes". En el caso de España, a petición de las autoridades, la persona debe demostrar estar en posesión de un mínimo 100 euros por día de estancia (mínimo de 900). Además, se podrá exigir documentación acreditativa del objeto de la visita, como la reserva de hotel o viaje concertado, la invitación a un congreso o la matrícula en un curso. Si no se posee esa documentación, no se puede acceder a España. El requerimiento es potestativo; los agentes de frontera pueden hacerlo o no en función de la situación del paso fronterizo y su criterio.

En abril de 2022, España comenzó a aplicar esta normativa en la Verja para los nacionales de terceros países no residentes en Gibraltar. Los agentes de la frontera comenzaron a requerir la documentación sobre el objeto de la visita, como una reserva de hotel o carta de invitación, lo que supuso limitar los habituales tránsitos para compras u ocio que antes realizaban los extranjeros en estancias de trabajo, turistas llegados en cruceros y militares de la base, principalmente de nacionalidad británica.