Competición sanciona al entrenador del Algeciras CF con dos partidos

El entrenador del Algeciras CF, Lolo Escobar, no podrá sentarse en el banquillo durante las dos próximas jornadas. El Comité de Competición también ha penalizado al lateral Dani Merchán con una jornada sin jugar, tras ser expulsado como el técnico el pasado domingo frente al Antequera, en partido de la 33ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación.

El árbitro del encuentro, Juan Antonio Manrique Antequera, del colegio andaluz, reflejó en el acta que expulsó a Escobar por salir del área técnica, "protestando una de mis decisiones". Ha sido esta última acción la que ha decidido al Comité de Competición a imponerle al técnico la sanción de dos partidos de suspensión, "con multa accesoria en cuantía de 90 euros y de 600 euros al infractor".

Escobar fue advertido por el cuarto árbitro durante el choque contra el Antequera para que no saliera del área técnica. Esta parecía ser la razón de su amonestación final, según sus palabras en la rueda de prensa posterior al partido.

El jugador barcelonés Dani Merchán, que fue expulsado por evitar "con su mano una ocasión manifiesta de gol" -según se refleja en el acta arbitral-, solo tendrá que descansar un partido. El juez disciplinario único para competiciones no profesionales no ha admitido las alegaciones presentadas por el Algeciras, que consideró que la expulsión era "excesiva y perjudicial de forma injustificada hacia sus intereses". La entidad albirroja presentó un video para evidenciar lo que entendió como "un error material manifiesto por parte del colegiado del encuentro ya que, se aprecia perfectamente como el balón no golpea en ningún momento en la mano del jugador".

El juez único se remite al acta de Manrique Antequera, por cuanto "constituye medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas" y que las decisiones del colegiado "sobre hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto".

El mismo juez en su acuerdo considera, una vez estudiadas las imágenes aportadas por el Algeciras, que en el vídeo "no se puede observar con claridad y absoluta rotundidad si el jugador disputa o no el balón con la mano, pudiendo llegar incluso a encontrar verosimilitud entre lo apreciado en dicha prueba con la descripción efectuada por el árbitro".