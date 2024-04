La visera de la discordia

El comienzo de la construcción de la cubierta de la grada de Tribuna del nuevo estadio de La Línea ha generado polémica, al poner de manifiesto el reducido tamaño de la visera, que apenas cubrirá las filas más elevadas de ese graderío. Los aficionados expresan su malestar tanto a través de las redes sociales como en los mentideros y el Ayuntamiento responde por un lado que el proyecto contempla la posibilidad de que en el futuro sea ampliada y por otro que era lo que estaba en el proyecto y lo que se podía construir con el dinero de que disponía. No hay que olvidar que cuando la ciudad acometió este mal llamada reconstrucción el Consistorio se vio obligado a actuar con celeridad por cuanto el deterioro de la instalación amenazaba incluso con llevarse los partidos de la Real Balompédica fuera de la ciudad debido a las exigencias de la Federación Española para la Primera RFEF, categoría en la que entonces militaban los albinegros.

No está siendo la temporada de los balonos. Justo después de respirar hondo porque el equipo que comanda Antonio Fernández Rivadulla selló el domingo al ganar en Orihuela (0-2) la permanencia en Segunda Federación y que incluso puede seguir echando cuentas en las dos jornadas que restan para obtener un premio mayor, aparece en el horizonte una polémica y que duele, porque se circunscribe a un estadio que estaba siendo (y de hecho sigue siéndolo) el motivo de orgullo no ya solo de los aficionados al fútbol, sino de todos los vecinos de La Línea.

El inicio de la instalación de la visera de Tribuna (que coincide en el tiempo con la finalización de la Preferencia, que ya tiene sus asientos colocados) ha puesto de manifiesta el tamaño de la misma, que apenas cubrirá las filas más altas del graderío. Es cierto que así estaba reflejado en el proyecto. Tan verdad como que nadie, o casi nadie, había reparado en ello.

Los hinchas no han tardado en expresar su disconformidad con este hecho porque entienden que la mayor parte de ellos quedarán desprotegidos cuando llueva, situación que se agravará cuando sople el viento de Levante, que como es de común conocimiento no es algo precisamente infrecuente en esta zona.

La Real Balompédica no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, pero también mira con enorme preocupación una situación que como poco va a tener incidencia en su campaña de captación de abonados, porque es obvio que la gran mayoría de los que adquieran el carnet para esa grada querrá que le sea asignada una localidad en la parte alta y no habrá sitio para todos.

El teniente de alcalde responsable del Área de Economía, Hacienda y Gestión Interna del Ayuntamiento, Juan Macías, un hombre que sigue casi a diario la evolución de las obras del estadio desde mucho antes de que se pusiese la primera piedra es tajante: “A nosotros también nos hubiese gustado que la visera fuese más larga, pero con el presupuesto que teníamos es lo que se podía conseguir y además así estaba reflejado en el proyecto, no se ha hecho ningún cambio”.

El concejal de La Línea 100x100 se apresura a aclarar que el Ciudad de La Línea (que por cierto oficialmente sigue siendo solo estadio Municipal) está ejecutado de manera que tanto las gradas (más concretamente los fondos) como la propia cubierta puedan ser ampliados en un futuro.

Juan Macías recuerda aquel primer preproyecto presentado en su día en el que incluso se barajó la posibilidad de que tanto las grada de Tribuna como la de Preferencia estuviesen techadas. “Es cierto que existió, pero el presupuesto para hacer ese estadio que nos planteaban costaba casi del doble del dinero de que disponíamos, así que hubo que solicitar que se hiciese uno que se pudiese ejecutar con el dinero con el que realmente contábamos y ese fue el que se aprobó, el que vamos a tener y del que ya estamos disfrutando todos los balonos".

El edil hace referencia a los gastos que se van a realizar en nuevos recintos futbolísticos en Linares, Marbella e incluso en Gibraltar para defender que el Ayuntaniento linense ha llevado a cabo una “optimización de los recursos públicos”.

¿Cuánto cuesta un estadio?

En el caso de los dos recintos españoles citados por el teniente de alcalde linense el que guarda, por infinitos motivos, más similitudes con el coliseo balono es el Nuevo Linarejos, que fue presentado en septiembre de 2023 como “una instalación 4.0, con una capacidad para entre 8.000 y 9.000 espectadores, todos ellos bajo techo” según se leía en la prensa local. “Las obras, que serán financiadas con 9,1 millones de euros por la Junta de Andalucía y con dos millones por el Consistorio, se ejecutarán en dos fases”, añadían los medios locales tras la rueda de prensa conjunta de Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

La fórmula con la que se llevará a cabo esta reconstrucción, que estará finalizada en la campaña 2026/27 se puede consultar en este enlace.

El nuevo campo de la capital de la Costa del Sol va a ser construido por Best Of You, la que gestiona el Marbella FC y de la de la que es cabeza visible Esteban Granero), que “destinará entre 115 y 130 millones de euros en la reconstruccin del estadio de fútbol, con capacidad para 10.000 espectadores y un parking de mil plazas”, según informó Francisco Acedo en Al Sol de la Costa el pasado mes de abril (en este enlace). A cambio el Ayuntamiento concesionará el recinto, que entre otras cosas tendrá una residencia para deportistas y un Centro de Alto Rendimiento a la Fundación Marbella... por 75 años.

El nuevo Victoria Stadium de Gibraltar, que cuenta con la aportación de la UEFA y la FIFA y el consorcio bancario local entre otros estamentos, supondrá una inversión no inferior a los cien millones de libras (más de 116 millones de euros).

Porf el contrario, de acuerdo a lo anunciado por el propio ente autonómico en diciembre de 2021, la Junta de Andalucía aporta al estadio linense 5.950.000 euros.

En junio de 2023 el Pleno linense, con los votos a favor de 100x100 y PP y la abstención de los dos ediles del PSOE, aprobó la modificación del contrato de rehabilitación del estadio Municipal, que se se incrementó, debido al sobrecoste que se había generado durante el periodo de ejecución hasta los 7.927.854,46 euros (es decir, el de Linares supondrá una inversión superior de más de tres millones), 703.040,68 más de lo presupuestado inicialmente.

Eso quiere decir “a pulmón del Ayuntamiento” según la expresión utilizada por Juan Macías, ha corrido una inversión de 1.977.854 euros.