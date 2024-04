“¡Devuélveme mi cerebro!”. Los adultos pierden el cerebro de vez en cuando

La experimentación científica por parte de nuestros niños es un pilar en su formación integral. Buscar respuestas a las preguntas más sencillas y desde ellas general conocimientos. Esos sencillos pasos marcarán un futuro donde ellos sean los que mejoren nuestra calidad de vida. Pero además la ciencia y la experimentación es divertida y es trabajo cooperativo, para iniciarlos en ello también es bueno la lectura:

Alicia y la barriga maravillosa de la neurocientífica Nazareth Castellanos e ilustrado por Luna Lag. Editorial Beascoa. Este cuento ilustrado explica cómo funciona la barriga, el segundo cerebro del cuerpo, y cómo lo que comemos afecta a nuestras emociones. Primeros lectores, 32 páginas.

El laboratorio secreto de Lluís Prats e ilustraciones de Enric Roig. Editorial Bambú. En los sótanos de un viejo caserón, el loco científico Laffitte, es descubierto por los hermanos Robles. Esta divertida historia está llena de máquinas infernales que pueden producir terroríficas alucinaciones. A partir de 8 años, 272 páginas.

El Club de los especiales de Jordi Sierra y Fabra, ilustraciones de Álex Giménez. Editorial Anaya. Laia con 11 años, tiene una gran capacidad memorística, ella estudia junto a compañeros de altas capacidades. A partir de los 11 años, 112 páginas.

Cosmic de Frank Cottrell Boyce e ilustrado por Steven Lenton. Editorial SM. Liam sólo tiene 12 años, pero su barba le hace pasar por un adulto. Un cohete ha sido lanzado al espacio, pero ¿Quién ha sido? A partir de 10 años, 304 páginas.

Finalizamos con Devuélveme mi cerebro. La aventura comienza con una tarea escolar. Nos encontramos en 5º de primaria con la Seño Diana. Ella piensa que su alumnado no tiene vida social y para que no se aburran durante el fin de semana pues les pone una tarea. Pero no es una ficha o unos ejercicios, sino que tienen que escribir un cuento, una historia de fantasía, pero como están estudiando los textos literarios, tienen que plantear con claridad la presentación de los personajes, la trama de la aventura y el desenlace de esta. Marcado las descripciones y los diálogos. Tampoco se pueden olvidar las ilustraciones o por lo menos un dibujo, ¡que todo puntúa! ¿Reto o latazo?

Pero, para liar más la cosa tiene que ser por pareja. Nuestro protagonista, Santi ya piensa con quien le tocará. Tiene muchos amigos en la clase y realizar una tarea en casa puede ser una gran tarde. Primero una gran merienda, las madres cuando se trata de actividades para el cole en equipo “preparan la merienda especial”, casi como un mini cumpleaños. Después, una sesión de videojuegos es como un entrenamiento para los dedos, para después poder coger el bolígrafo con gran elegancia y soltura. Como la tarde del sábado es larga y grande, que no se olvide de ver una gran película. Y después, finalmente, harían el trabajo.

Santi está impaciente por saber con cual de sus colegas le tocará. Pero parece que la señorita le ha tomado manía o que le han echado una maldición. Le ha tocado con Alba, la nueva del colegio. Son 25 en el aula y le tiene que tocar con la más perfeccionista, la que se enfada cuando saca un brillante y respetuoso nueve. Su objetivo es diez en todo. Es un hacha en Lengua, un prodigio en Ciencias, un lince en Matemáticas. La tarde del sábado se está llenando de nubarrones, nada de merendola, el tema de los videojuegos no se podrá ni nombrar y de las películas mejor ni pensarlo. Alba seguro que realizará un trabajo perfecto y no se tomará ni un minuto de descanso.

Para colmo de disparate, Alba vive en la misma calle que Santi, en la casa más cercana, la que está pared con pared, puerta con puerta. Santi le ha explicado la situación a su madre y ella está muy contenta, quería saludar a los nuevos vecinos y la excusa más apropiada es la tarea de sus hijos.

Santi para quitarse el mosqueo se va al jardín y toda su rabia la lanza en una fuerte patada contra su balón. Lo lanza con todas sus fuerzas y con tanta energía que atraviesa su jardín, pasa sobre la tapia de su casa, también recorre el jardín de Alba y allí se estampa contra una venta del despacho del padre de Alba. ¡Cliiinc! Cristal destrozado.

Este es el inicio de una humorística aventura. La ventana rota y el balón ha creado un gran estropicio en todo el experimento que estaba realizando. No sabemos como, pero el cerebro del padre de Alba, Mauri, ha terminado dentro de su perro, Ringo, y el de su perro dentro de él. ¿Cómo se comporta un hombre perro? ¿Y un perro hombre? En todas las historias, para darle más intrigas tenemos un lado oscuro y aquí es la vecina-espía con la excusa de echarle comida a los gatos, tiene conocimiento de todo lo que pasa en el vecindario. ¿Cómo se comporta un perro–hombre en el parque? ¿y ante una vacuna un hombre–perro? Capítulo a capítulo la aventura se va enredando ¿Podrán Santi y Alba devolver cada cerebro con su cuerpo? ¿Las investigaciones y los experimentos tienen un límite?

Los pequeños lectores recomiendan: Nicolás García Montero, alumno de 5º de primaria es quién nos presenta este libro: “Me he reído un montón con este libro, se me ha hecho muy corto, son 24 capítulos, pero no podía parar porque quería saber como se arreglaba todo. Santi y Alba colaboran y el libro nos demuestra que Santi no es tan torpe como él se cree. Además, nos enseña cómo realizar bien una tarea y que los maestros no hacen las cosas porque nos tengan manías”.

¡Devuélveme mi cerebro! tiene 136 páginas que se leen de un tirón porque la historia no te suelta, toda la aventura fluye como una catarata. Recomendado a partir de 8 años. Si lo tuyo es la aventura, la ciencia y sobre todo el humor, no dejes de leerlo.

Actividades con su lectura: Tras leer el primer capítulo, realizamos una tabla de datos con el tiempo que perdemos antes de realizar una tarea, pero con mucho humor.

La segunda tarea es plantearnos distintos experimentos que podemos realizar en casa o en el cole para conocer mejor a nuestra flora. Experimento reales, pero en las conclusiones podemos ponerle tanta fantasía como en el libro.

Tras finalizar el libro, como Santi y Alba, creamos una historia fantástica con un cambio de cerebro, con personajes muy cercano a ti, por ejemplo: tu abuelo y el gato de la vecina, o el carnicero de la esquina y su vecina vegetariana. Y no te olvides de los dibujos.

Autoría:

Israel Campos Palomino, Madrid. Maestro de primaria con la especialidad de Inglés. Escritor e Ilustrador. Amante de la literatura y del cine. Admira a muchos escritores, pero los que influyen más en él son Roald Dahl y Juan Muñoz Martín. Otros libros en la misma línea y para las mismas edades: “El enigma del grafitero misterioso”, “Mi vecino, su robot y yo” y “El misterio de la formula robada”. Os recomiendo su blog “Galaxias de las letras”

Sonia Albert, Mataró. Ilustradora. Graduada del MA Children's book illustration, de la Cambridge School of Art.