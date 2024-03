'Papás'. Para conocer un poco a los papás y reírte con ellos

El 19 de marzo, San José, la festividad de los padres, es una bonita excusa para leer, para leerle a nuestros padres y pare leer sobre los padres. Tenemos en el mercado, sobre todo para los más pequeños, muchos libros para conseguir estos objetivos.

La editorial Cuentos de la luz, acaba de editar Papá de Margarita Del Mazo e ilustrado por Silvia Álvarez. En este álbum predominan las ilustraciones, su texto es en versos y nos va trasladando a momento trascendentales y mágicos que crean lazos de unión entre padres e hijos. Sus poemas son del agrado tanto de pequeños como de mayores, como ejemplo: “Será tu mano la que me ayude a caminar, tu voz la que me explique el mundo y tus brazos los que me arropen cuando tiemble”.

La editorial SM nos presenta El libro de los Papás con texto e ilustraciones de Natascha Rosenberg. Este volumen contiene grandes solapas de fieltro para que el niño desarrolle el sentido del tacto y la psicomotricidad fina al levantarlas para descubrir las imágenes. Existen muchos papás y los descubriremos con adivinanzas: ¿Quién está detrás del heno? Lee y juega con papá pato, papá búho, papá cerdo y muchos más.

Para trabajar la diversidad familiar la editorial Edelvives nos presenta el álbum “La niña que tenía dos papás” con texto e ilustraciones de Mel Elliott. En esta historia Berta está emocionada porque va a conocer a una nueva compañera que tiene dos papás.

De la colección Pequeños dinosaurios de la Editorial Vicens Vives nos llega el título “Bronco busca a papá”, su autora es Marisa Vestita. En este cuento los cuatro pequeños dinosaurios se embarcan en la aventura de encontrar al papá de Bronto.

El texto elegido es del poeta letón Kärlis Vërdins y su premiado libro Papás. Son 21 poemas que nos presenta distintos roles de la paternidad, algunos criticados, pero no superados como el que nos encontramos en “Día de colada” donde nos señala: “Por la acera tan polvorienta / caminando viento en popa / mi hermano mayor vuelve a casa / para que Mamá le lave la ropa…”.

Las relaciones padre e hijos no son un cuento de hadas, sino que en muchos momentos son complicadas. Son los padres los que tienen que apartar los obstáculos y acercarlos a su corazón donde encontrará el calor del amor. “Papá aparta una rama / que oculta la entrada. / Pasamos a su hogar, / fuera queda la naturaleza congelada".

El objetivo que busca su autor con este poemario es explorar y subvertir los estereotipos de la masculinidad y la relación entre los padres y sus hijos. Leer la poesía de Papás es descubrir adivinanzas, quitar disfraces, y revestir fantasmas. He querido que la elección de estos libros además de la temática de la paternidad, tengan textos poéticos y de esta forma las actividades a realizar se centren en la poesía.

Los pequeños lectores recomiendan: Yolanda Larraña Moreno, alumna de 4º de ESO es quien nos presenta esta lectura: “Me encanta la poesía y pienso que está siendo maltratada. La mayoría de mis compañeros lectores solo leen fantasía heroica, y otros mangas. A mí claro que me gusta leer una buena historia como los “Juegos del Hambre”, pero la poesía es lo primero. Este libro no es solo para niños de primaria, es un buen ejemplo para trabajar en clase, como con pocos versos se puede contar una gran historia llena de sentimientos. Son muchos los poemas que me han encantado, pongo aquí un trocito de “Una Bruja” con el que me siento muy cercana: “Intento engañar a Papá, / diciéndole que no saco malas notas, / pero él lee mi agenda y grita / ¿Me tomas por un idiota?”.

Papás tiene 62 páginas. Tapas duras. Tamaño 24 x 17. Este libro se ha editado con la colaboración del Ministerio de Cultura de Letonia.

Este álbum ilustrado tiene más de cuarenta años, pero por desgracia está de actualidad. Las relaciones tóxicas, sin gritos, sin maltrato, con muchos regalos que van cargando la relación, que la van anclando, se ve en mucho de nuestros jóvenes de Secundaria. Por ello es un buen libro para trabajarlo en clase, y no solo en Educación Infantil o en Primaria.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos y con tres niveles.

Antes de empezar a leer: Mirando la portada y su ilustración, ¿cómo serán los papás que nos presenta Kärlis Vërdins?

Durante la lectura: Vamos analizando cada poema con la ilustración de Lawrence Schimel. Elegimos uno de los poemas leídos y realizamos nuestra ilustración propia.Finalizada el poemario: Realizamos nuestro propio poema a nuestro padre, o a los padres, o a la persona que ha influido en mi vida que no tiene por qué ser mi padre.

Autoría: Kärlis Vërdins, Rigan, Letonia. Graduado en Literatura. Poeta. Trabaja en el Instituto de Literatura, Folklore y Arte de la Universidad de Letonia. Su gran obra tiene muy escasas traducciones al castellano. “Papás” es la única que tenemos publicada.Reinis Pëtersons. Rigan, Letonia. Ilustrador profesional, cine de animación y artista visual. Durante su carrera profesional ha tenido distintos premios y nominaciones como el premio en memoria de Astrid Lindgren, Suecia, o el Graf Ludo Preis de Alemania.