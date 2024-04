Andrés Roldán asume que la Balona "llegó tarde" a la presente temporada

El presidente y propietario de la Real Balompédica Linense, Andrés Roldán, admitió este viernes que la entidad “llegó tarde” a la presente andadura, en referencia a la planificación y a tardía incorporación de futbolistas. Roldán fue rotundo y añadió: “Hay que aprender de los errores".

El accionista mayoritario del conjunto de La Línea realizó estas manifestaciones en el marco de su comparecencia ante los medios con motivo de la renovación del contrato de filialidad con el Atlético Zabal, que seguirá vinculado a los albinegros, al menos, dos temporadas más.

“Estamos planificando la próxima temporada y vamos a tomar una serie de medidas, no queremos llegar tarde, como sucedió esta temporada y hay que aprender de los errores que uno comete”, dijo Roldán, que de esta forma criticaba la preparación de la andadura del equipo de Segunda Federación que llevaron a cabo Alberto Achirica y el entonces entrenador Baldomero Hermoso Mere, quienes defendieron de manera vehemente en diferentes comparecencias públicas las supuestas ventajas de esperar al final del mercado para cerrar el plantel.

“Ya he dicho en alguna ocasión que me gustaría contar con más gente de La Línea a nivel directivo”, recalcó. “Con Alberto [Achirica] todavía no hemos hablado, aunque tiene contrato con nosotros, pero nos sentaremos y veremos qué hacemos. Estamos tratando la cuestión del director deportivo”.