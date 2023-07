Mere: "Me traen a la Balona la seriedad y la sensatez del proyecto"

Ilusionado. Un poco desbordado por la excelente acogida que ha tenido el anuncio de su fichaje. Asume que eso supone una responsabilidad añadida. El nuevo entrenador de la Real Balompédica Linense, Baldomero Hermoso Mere, ya mira a un futuro en el que sabe que el objetivo no es otro que el regreso a la Primera Federación, la categoría que los albinegros perdieron el pasado curso por un solo gol. Desde su domicilio en El Puerto de Santa María ya trabaja junto al director deportivo, Alberto Achirica, en la composición de la plantilla que afrontará ese reto. “Vamos a dejarnos la vida para dar satisfacciones a la afición”, se despide, consciente de que tiene por delante, entre otros retos, el de resucitar a una hinchada muy castigada después de una temporada especialmente complicada. Por cierto, durante toda la conversación se expresa en plural, lo que invita a pensar que no desembarcará solo en el nuevo vestuario de Tribuna del estadio Municipal de La Línea.

-La lógica indica que si un entrenador que hace apenas tres años estaba sentado en un banquillo de Segunda división acepta la oferta de la Real Balompédica es porque ésta le ha garantizado un proyecto cuando menos atractivo.

-Es exactamente así. Me ha gustado lo que he visto, las intenciones que hay, la seriedad de proyecto y también su sensatez. Me atrae la ambición, pero también la sensatez que me han mostrado las personas que están al frente del club.

-Quizás en La Línea no sea especialmente difícil explicar quién es Mere, a la vista está la respuesta que ha tenido el anuncio de su fichaje, pero si a usted le pidiesen que se definiera, ¿qué tipo de entrenador diría que es?

-Es complicado hablar de uno mismo. Me considero un entrenador que trata de ser lo más honesto posible, de analizar el contexto y ofrecer desde mi cargo los mejores recursos para llevar a cabo lo que pretendemos. Soy de la opinión que me gustan los equipos que eligen bien los caminos que le acercan a ganar. En cada uno de los equipos en los que he estado me ha tocado hacerlo de una manera distinta y tengo claro como quiero hacerlo en la Balona. Me parece muy importante la afición, la idiosincrasia y la identidad del club. Nosotros vamos a intentar aportar buena organización y mi estilo.

-Tiene bastante de mito, porque son innumerables los casos de jugadores y entrenadores que han cambiado de bando, pero ¿cree que de alguna manera puede influirle su pasado, por cierto bastante exitoso, en el Algeciras?

-No pierdo el tiempo en pensar en cosas que no me aportan nada. La vida sigue y el tiempo pasa. Ahora lo único que pienso es en centrarme en lo que tengo delante. La Balona quiere recuperar la categoría y yo quiero hacer un buen trabajo. El pasado está. Hay cosas buenas en mi pasado, otras no tan buena y, sinceramente, no pierdo el tiempo pensando en ese tipo de cosas.

-La Balona tiene casi una decena de jugadores con contrato en vigor. ¿Le vale todo?

-Estamos trabajado en eso. Antes de pronunciarme prefiero ponerme al día. Me han dejado clara las situaciones, pero prefiero manejarlas a nivel interno. La realidad es que hay que hacer bastantes cambios en la plantilla. Me gusta la idea, porque aunque implica mucho trabajo también nos permite traer a los jugadores que más se ajustan a nuestra idea. Y está claro que si al final hay un número de jugadores que continúan es porque están dentro de la idea que pretendemos.

-Hay una sensación bastante extendida de que la Balona por ser un recién descendido y con su nuevo proyecto está obligada a dominar en Segunda Federación, pero la realidad es que se trata de una categoría bastante puñetera.

-Creo que todo el mundo es consciente de la dificultad que tiene esta categoría. Poca gente puede pensar que por haber bajado vas a ser muy superior a los demás y vas a arrasar. Si alguien tiene ese pensamiento es que le falta conocimiento de lo que va a afrontar la Balona. Sin ir más lejos esta temporada ha habido clubes en Segunda Federación muy importantes, que han hecho desembolsos muy grandes y que no han conseguido subir. Al final siempre manejas recursos propios de la categoría, no con los recursos del año anterior, así que eso se igualada con los rivales. Debemos tener clara la dificultad de la categoría, pero al mismo tiempo vamos a tener una mentalidad agresiva, de creer en lo que vamos a hacer y en como lo vamos a hacer. Pero siempre partiendo desde el máximo respeto a los rivales. He tenido la suerte de ser campeón en algunas divisiones y la desgracia de vivir descensos y hay que tener claro que la temporada es larga y que hay que trabajar muchísimo para conseguir objetivos.