'VIVE', para dar un salto desde el juego teatral del aula al escenario

La Línea/Empezamos la Estantería de hoy con una pregunta: ¿Qué es el teatro? El teatro ha acompañado al ser humano desde las cavernas, desde las primeras narraciones orales donde se juntaba la tribu, alrededor de una hoguera, para recordar hechos vividos o desear otros futuros. Esa dramatización que en un primer momento eran simples monólogos, no ha dejado de influenciar en otras artes como es la danza, la canción, la radio o el cine. Cuando preguntamos por el teatro nombramos a las obras Yerma y no al gran Lorca, La Vida es sueño y no al magistral Calderón, o Prometeo y muy poco sabemos de Esquilo, y sí hemos tenido la suerte de estar presente en su representación teatral esta respuesta es aún más rápida porque el teatro es una experiencia de vida. Federico García Lorca nos describe el teatro de esta forma: “El teatro es la poesía que se levanta del libro. Y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera”.

En el proceso educativo, la lectura es su instrumento central. En los primeros años de vida aprendemos a leer, y el resto de nuestra vida aprendemos leyendo y escribiendo. Para mí, después de la lectura, la herramienta más eficaz en la educación es el teatro. En un primer paso como juego dramático, y después saltar al escenario para interpretar y vivirlo

Con juego dramático, y por supuesto la puesta en escena, se trabajan todas las competencias educativas. Aporta al proceso pedagógico: creatividad, expresión oral, escucha, entonación, conocimiento corporal, uso del espacio, comunicación corporal, empatía, trabajo en equipo, trabajar la memoria, secuenciaciones matemáticas, creación plástica, acercamiento al mundo musical, introducción en las artes plásticas, sobre todo la pintura, más un largo etcétera que no podemos resumirlo en un artículo periodístico, es para escribir un libro. Afirmo por la experiencia personal, que el escenario es un espacio educativo más fructífero que el aula, pero por desgracia en muchos ámbitos educativos solo se contempla el teatro como la visita a una función, y no como una creación del aula.

Vive, el teatro en los ámbitos escolar y catequético. / E.S.

En las páginas de La Estantería hemos traído distintas obras de teatro escritas para el lector infantil como: Los Darling ‘Los Darling’, un hotel lleno de gente entrañable: vampiras, zombis, hombres lobo, momias… O los premios de la fundación SGAE de teatro infantil: La increíble historia de la caca mutante y Necesito una flor. Estas tres obras van dirigida al público más infantil. Hoy traemos VIVE, que busca la lectura a partir de los 11 años, de los adolescentes, y sobre todo para los educadores y catequistas. Es un libro dirigido a los que deseen realizar un montaje teatral con un gran número de alumnos y alumnas, también para grupos de catequesis.

En la primera parte tiene los siguientes apartados:

Justificación del teatro en la formación escolar, centrándose en la competencia lingüística.

Justificación del teatro en el ámbito pastoral y catequético, apoyándose en el nuevo Directorio para la catequesis.

La Estructura del montaje escénico: Libreto; Actores y Actrices; Vestuario; Escenografía; Maquillaje; Sonidos – Música; y Espectadores.

¿Por qué “VIVE” ?: Partes de la obra: El Calvario; La Resurrección; y María la Madre.

Segundo bloque:

Teatro de Pascua VIVE. Se presentan en dos versiones:breve con 25 personajes y la Completa para 50. Este hecho se realiza ya que su objetivo es representarla en el contexto escolar. En todas nuestras aulas tenemos un parte del alumnado con tablas para representar, pero en la labor educativa no se trata de disfrutar con los cuatros de gran excelencia, sino buscar la excelencia de todos ellos. Todos y cada uno de ellos debe tener sus minutos de gloria en el que se sientan como el protagonista central.

En primera persona: donde cuentan su experiencia cuatro de los jóvenes que han participado.

Tercer bloque:

Características de los 50 personajes: con su contexto histórico; personalidad; vestuario y atrezo; y cita bíblica.

Bibliografía Recomendada.

Álbum fotográfico de las representaciones.

Agradecimientos.

El libro nació tras varias representaciones de VIVE, tanto en el colegio como en comunidades parroquiales.

Los pequeños lectores recomiendan:

Hoy no tenemos un alumno, sino un profesor de secundaria y Bachillerato de nuestra comarca, José Ramón Mellado Villada, profesor de Historia: “VIVE. El teatro en los ámbitos escolar y catequético, de José Ramón Mata Jiménez, es una bocanada de aire fresco para los que, como yo, nos dedicamos a la docencia. La razón principal es bien sencilla: a pesar de que enlaza, fundamentalmente, el hecho teatral con dos ámbitos muy bien definidos, como son el ámbito educativo y el de la catequesis, lo cierto que es su contenido trasciende estas fronteras".

"Así pues, en nuestro caso, nos interesa en particular cómo se pueden aplicar los planteamientos de Mata Jiménez desde lo histórico, o planteamientos que establecen ciertas analogías del teatro clásico, o ciertas lecturas que se pueden realizar sobre algunos de los personajes que van apareciendo a lo largo de este título, los cuales se dibujan de una manera un tanto distinta (destacamos, por ejemplo, el personaje de María, por el hecho de que en Vive podemos detectar esa lectura a Federico García Lorca por parte del autor, pues nos presenta a una María fuerte, con carácter, con recursos, que goza de esperanza y optimismo, que domina la escena, y no a una mujer callada, en segundo plano)".

"De este modo, a través de tres actos (denominados El calvario, La resurrección y María, la madre), una de las características más interesantes del libro es su apelación al teatro como una forma de enseñanza y de reflexión. El hecho teatral era, y es, una forma primordial de pedagogía. El teatro se consideró, y se sigue considerando, como un medio de comunicación en valores. Así, el punto de vista de Vive evoca la catarsis aristotélica: el teatro es más que entretenimiento, pues debe provocar un sentimiento en el espectador. El teatro puede agitar emociones y, a través de la experiencia compartida de la interpretación, crear un aprendizaje más allá de la mera transmisión de contenidos. Por una parte, si bien la propuesta de Mata Jiménez se centra en el uso del teatro en entornos educativos y catequéticos, debemos reseñar, tal y como mencionábamos en un principio, su gran potencial de aplicación en materias tan importantes como la historia, una asignatura que, en ocasiones, no reconoce en su amplitud todo lo que puede significar el teatro para la didáctica. Por otra, debemos reconocer la gran tradición histórica que ha existido, y existe, en aquellas representaciones teatrales que recrean eventos históricos, exploran épocas pasadas y transmiten los dilemas éticos existentes a lo largo de la historia; así, paradigmas como el de las trágicas obras griegas, o los dramas históricos de Shakespeare, hablan perfectamente de esto que comentamos. Por consiguiente, a través del teatro, el alumnado se conecta a nivel emocional con distintos personajes que marcaron diferentes periodos en la historia mundial. Vive es una pieza profunda y reflexiva que examina el papel que puede desempeñar el teatro en la formación de valores en los contextos que hemos ido mencionando".

"No obstante, el autor deja muy claro que el alcance del teatro es mucho más extenso. Así, se puede observar cómo este continúa siendo una herramienta universal para la educación emocional, para introducir y enseñar a la autorreflexión crítica y para aprender de maneras que son realmente significativas. En resumen y, por último, este título de Mata Jiménez es muy buena opción para quienes están interesados, esencialmente, por el valor pedagógico del teatro, pero también para quienes necesitan explorar, un poco más, todo lo que lo rodea. Queda claro que, en un mundo donde la enseñanza se limita a métodos convencionales en algunos casos, Vive nos abre un nuevo camino a la exploración y a cómo el teatro puede ayudarnos a comprender nuestra humanidad, nuestra historia y nuestros valores.”

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título y portada. ¿El Teatro? ¿Qué obras de teatros conocemos? ¿Qué representaciones he visto? ¿Y en cuales he participado? ¿Te gustaría ser parte de una de ellas?

Durante la lectura: ¿Qué personaje de gusta más? ¿Por qué? ¿Te gustaría representarlo?

Finalizado el libro: Nos convertimos en creadores, crea un nuevo personaje en la misma línea que los que has conocido en la obra de teatro.

Autoría:

José Ramón Mata Jiménez, La Línea de la Concepción. Diplomado en Profesorado de EGB y en Ciencias Religiosas. Profesor en el Colegio La Inmaculada de Algeciras. En la Editorial PPC ha publicado con anterioridad: Paso a paso, itinerario de Fe para las Hermandades y Cofradías y Libro del animador en el itinerario de fe de hermanos y cofrades