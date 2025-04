'Coco cambia de casa'. Un libro para darle solución incluso a una no deseada mudanza

Una mudanza es un trastorno, un problema, e incluso un gran dolor de cabeza para los adultos, la palabra más usada es estresante. No es solo empaquetar, llevarte cosas, sino decidir qué es lo que no te llevas, lo que abandonas en tu vida para iniciar una nueva. Sinónimo de mudanza puede ser alteración, modificación, transformación…

Pero ¿y los pequeños de la casa? Además, si esta no es solo de vivienda, sino que es un traslado mucho mayor, que obliga a tener que cambiar de localidad, de colegio, e incluso alejarse de sus amistades, para los pequeños puede ser un gran drama. Una mudanza mal gestionada puede incluso producir desarraigo y vivirlo con el mismo dolor de un luto de la pérdida de un ser querido. Para que esto no ocurre el mejor antídoto es la palabra, hablarlo antes del momento, escuchar sus opiniones, responder a sus preguntas comprendiendo sus miedos, e indicarles las ventajas que podremos tener con el cambio, porque una modificación, una transformación, también puede ser positiva.

Las palabras escritas son los libros. Un libro puede abrirnos muchas puertas, puede darnos soluciones y hoy tenemos en La Estantería Coco cambia de casa para hacerle frente a este problema y ser un recurso para la mejor resolución posible.

Anteriormente en La Estantería presentamos Los protectores una divertida historia de Roberto Bolaño que tenía de protagonista a Vicente, un chaval que estaba muy cansado de tantos cambios de domicilios.

Un mundo de nuevos comienzos de Melisa Garin e ilustraciones de Ale Tadeo. Editorial Melisa Garín, tapas blandas, tamaño 21,60 x 21,60 cm, con 34 páginas. La historia comienza en un pequeño pueblo encantador, que se encontraba en medio de un prado. Es este pueblito vivían Emma y Eliott, dos hermanos que disfrutaban todos los días de su vida en ese paraíso, pero… La intención de este texto es transformar la mudanza en una emocionante aventura y ayuda a los niños a enfrentar el proceso de mudarse. Recomendado a partir de los 3 años.

Tiempo de lectura 45 minutos.

David el Dinosaurio: La aventura de la mudanza de Claudia Publishing (grupo de autores) tanto texto como ilustraciones. Editorial Independently published, tapas blandas, tamaño 22 x 22, con 50 páginas. David, el pequeño dinosaurio, a ma a su casa y a su familia. Le encanta su colegio y sus amigos. Adora su barrio y a su comunidad. Pero todo cambia cuando sus padres le dicen: ¡Nos mudamos! ¡Vamos a vivir en una casa mucho más bonita! Pero David no comparte el entusiasmo de sus padres. Recomendado a partir de los 4 años.

Tiempo de lectura 1 hora.

Mudanzas de Pepe Serrano e ilustraciones de Ana Oncina. Editorial Anaya, tapas blandas, tamaño 12,5 x 19 cm, con 56 páginas. La palabra mudar es maravillosa. Nos podemos mudar de ropa, de opinión, incluso de voz. Los pájaros mudan de plumas y los reptiles de piel. Los gusanos se mudan a mariposas. Mudar es cambiar de casa. Si bonita es la presentación, más bello es el texto de este libro donde conoceremos a un señor nada avaricioso. Toda su posesión es: una radio, una planta y un sombrero. Pero no soporta el ruido, ni el excesivo silencio y menos aún el desorden. Por ello se lanzó a la búsqueda de la casa perfecta. Nos lanza un gran mensaje sobre la Felicidad. Tiene una buena guía de lectura. Recomendado a partir de los 6 años.

Tiempo de lectura 1 hora y 15 minutos.

Y para los más pequeños tenemos Coco cambia de casa. El protagonista de este Álbum ilustrado es Coco, un pequeño cocodrilo, listo, juguetón, pero muy tímido. Le encanta jugar, pero sin alejarse de su mamá cocodrilo. Donde se siente más a gusto es junto a su madre, ella es grande y muy fuerte. También le gusta su pantano. Pero un día se traslada de pantano. Después de un largo viaje, Coco y su mamá llegaron a su nuevo hogar. Él estaba muy emocionado. Era un pantano muy concurrido lleno de tronco-lanchas con animales a los que no conocía. Su casa está llena de cajas con todas sus cosas, pero no tienen tiempo de ordenarlas porque tiene que ir a su nuevo colegio. ¿Qué ocurrirá? ¿Le gustará? ¿Cómo serán sus nuevos compañeros? Si quieres saberlo no dejes de leer este magnífico álbum ilustrado.

Los pequeños lectores recomiendan: Manuela Heredia Díaz, alumna de 1º de Bachillerato: “Me enamoré de este libro en el momento que contemplé su portada. Antes de leerlo estuve buscando al pequeño Coco detrás de cada ilustración. Tiene un mensaje muy bonito, animando a que tenemos que aprovechar todos los momentos de cambios, donde estamos debemos convertirlo en nuestro hogar. Es un libro para los más pequeños, pero también nos habla a los adultos.”

Tanto el texto como las ilustraciones son de Mª José Rodríguez Cano (Mª Coco). Tapas duras e impreso en un papel de alta calidad, tamaño30 x 22,5 cm, con 32 páginas. Recomendado a partir de los 2 años.

Tiempo de lectura 20 minutos.

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título y portada. ¿Quién es Coco? ¿Dónde está? ¿Por qué piensa que está allí?

Durante la lectura: ¿Has vivido alguna mudanza? ¿Cómo fue? ¿Complicó tu vida? ¿Aprovechaste el cambio?

Finalizado el libro: Nos convertimos en creadores, en ilustradores del mundo de Coco. Vamos a continuar la historia de Coco, en su clase, visitando la biblioteca del pantano, en un libro fórum de un escritor del pantano…

Autoría:

Mª José Rodríguez Cano (Mª Coco) México. Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Coahuila. En un primer momento se dedicó a trabajar en agencias haciendo diseño web. En 2019 se graduó con distinción de la Maestría en Ilustración de Libros Infantiles en la Escuela de Arte de Cambridge. “Coco cambia de Casa” es su primer libro tanto en texto como ilustraciones, con el que ha obtenido una gran acogida tanto de críticas, con múltiples premios, y de los lectores. También ha trabajado en distintos libros infantiles como “La pelota roja” y “Eli, la jirafa sin manchas”, entre otros proyectos.