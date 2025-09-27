'Una pantera en el sótano'. La creación del Estado de Israel a través de los ojos de un niño de 12 años

"Asedio, bombardeos, destrucción, hambruna, terror, carnicería. Todo esto es genocidio. No podemos mirar para otro lado. ¿Nos suaviza la culpa colectiva tirar cuatro vallas? Una bandera palestina cuesta 10 € ¿Ondearla ayuda?".

Hace pocos días iniciaba con estas frases mi columna Hamás Oz Netanyahu. En ella recordaba como el escritor Amos Oz tomaba partido por la paz, por el diálogo, por la escucha y la colaboración con el otro.

Ante la guerra y la barbarie es bueno poner en primer lugar los libros de Amos Oz. Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en Oxford. Sus inicios fueron los cuentos cortos. Publicó más de 450 artículos y más de treinta libros, la mayoría en la editorial Siruela.

En Una pantera en el sótano nos encontramos con una historia dura y bella a la vez. El protagonista es Profi, un niño de 12 años. La historia es narrada por un adulto, pero dejando expresarse al niño que fue con toda su inocencia.

La primera frase del libro es Muchas veces me llamaron traidor, es una frase muy dura para un niño de 12 años que continúa jugando con los soldaditos, pero no soldados que hacen la guerra, sino que traza caminos que unen pueblos. Han pintado Vil traidor debajo de la ventana de la cocina y él sabían quienes habían sido. Reconocía la letra de sus compañeros. La historia transcurre en Jerusalén, en 1947, cuando está finalizando el Mandato en Palestina por parte de los ingleses, en los momentos anteriores a la creación del Estado de Israel.

El padre de Profi es corrector de texto de una editorial y con el gran anhelo de escribir la historia de los judíos en Polonia. Su madre, que le encantaba ver el mundo a través de su vaso de té, era profesora de una residencia de niños huérfanos y refugiados; refugiados de un mundo salvaje incluso con los menores. Ella siempre recordaba que quien ama no es un traidor.

Profi es un buen chaval, ordenado, colaborador en su casa, preocupado de que el sol y el polvo del desierto no dañara los libros de su padre y por ello baja sus persianas. Él tiene un gran amor por el orden, se levanta muy temprano y desde las 8 de la mañana a las 6 de tarde está solo en casa. Profi nos presenta a los hermanos Sinopsky que regentaban un quiosco, al señor Lazarus, sastre vegetariano, que criaba gallinas en la azotea, a la doctora Magda Grifius, a su amigo Chita que tenía dos padres, entre otros.

Es el momento de la creación del Estado de Israel, por ello uno de los temas favoritos para hablar y discutir era el territorio, hasta donde llegarían las fronteras y si estarían Jerusalén dentro de ellas. El enemigo alemán ha desaparecido, ahora el enemigo es inglés y hasta que ellos estuvieran allí no se podría crear el Estado de Israel, y sin olvidarnos de los árabes. Siempre era bueno discutir porque se temía al silencio. En estos peligrosos momentos muchos niños se convierten en colaboradores para crear el estado libre judío, entre ellos se encuentra Profi, que como si fuese un juego, se convierte en mensajero.

En la narración tenemos otro gran personaje, un soldado inglés, el sargento inglés Dunlop, que hace amistad con Profi cuando lo intercepta en el peligroso juego de llevar mensajes clandestinos. No lo arrestará, ni lo denunciará si le da clase de hebreo ya que está interesado por la cultura hebrea y por el idioma de los profetas. A su vez Profi recibirá clases de inglés y por ello le regala una Biblia en Inglés. Esta amistad lo convierte de nuevo en diana, como traidor, antónimo de su gran deseo que es la lealtad.

El libro nos relata la situación de los judíos refugiados de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución nazi, del intento de crear una nueva vida los supervivientes de los campos de concentración. La prosa que usa tiene una gran belleza poética, es la aventura de un niño en un mundo duro, fanático, donde se ven traidores por todas partes, donde nadie se fía, donde los niños no juegan a la guerra, sino que viven la guerra, donde construir trincheras es más natural que castillos de arena. Los Estados Árabes inician la guerra y Jerusalén es sitiada, todo el mundo tiene que implicarse en ella, incluso los niños.

Amos Oz usa bellas descripciones tanto del paisaje como de los personajes. La narración poética, con la repetición de las mismas ideas, casi las mismas frases, van creando música, ritmo y poesía.

Este libro fue adaptado cinematográficamente en el año 2007 con el título The Little Traitor como una coproducción de Estados Unidos e Israel.

Una pantera en el sótano. Editorial Siruela. Tapas blandas, tamaño 14 x 21,5, con 224 páginas. Su trama es el aprendizaje de la vida dentro de una gran aventura. Las emociones infantiles a la vez tienen de revés el fanatismo que envuelve el ambiente. En un primer momento podríamos clasificarla en una novela para adolescentes, donde plantea la maduración como persona, la superación de los problemas, la resolución de las dificultades, las relaciones entre iguales, la rabia adolescente con los conflictos de identidad. Es mucho más, es una lección de historia contra la intolerancia, contra el racismo, contra el fanatismo, es una lucha personal entre la lealtad y la identidad, y que tiene por objetivo buscar el entendimiento, la escucha y el enriquecimiento mutuo. Recomendado a partir de los 12 años.

Tiempo de lectura 4 horas y 35 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 3º del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas: "No había leído nada de Amos Oz, es más, ni sabía quién era. Cuando nos plantearon la lectura de libros de este escritor judío no me entusiasmó mucho, creo que era por el tema de la ocupación de Gaza, pero cuando leí su biografía me lancé por sus libros. Una pantera en el sótano es una novela fácil de leer, apropiada para el alumnado de Secundaria y que de una forma amena nos traslada a los momentos de la creación del estado de Israel. No tenía ni idea que el Imperio Romano fue quien cambió su nombre por el de Palestina, para humillar a los judíos, ya que Palestina significa tierra de filisteos, los principales enemigos de los israelitas. Me encanta el título, porque pantera es un animal sigiloso, que ataca por traición, y el sótano puede ser el interior de Porfi, lo que tenemos en el interior de cada uno de nosotros".

Actividades con su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Quiénes son los niños de la portada? ¿Dónde crees que viven? ¿Qué relación tienen entre ellos? Y el título ¿qué te dice? ¿A qué se refiere?

Durante la lectura: Vamos a analizar las distintas relaciones: entre los niños, sus familias, sus vecinos, con los ingleses, con los árabes.

Finalizado el libro: La amistad del protagonista con el sargento ¿ha sido productiva? ¿Has aprendido algo sobre el conflicto árabe israelita? ¿Tiene solución? ¿Cuál piensas qué es?

Autoría

Amos Oz (Jerusalén, 1939-Tel Aviv, 2018). Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Oxford. Escritor, novelista y periodista. Cuando estudiaba Literatura y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó sus primeros cuentos cortos.

Participó en la Guerra de los Seis Días y en la Guerra de Yom Kipur y fundó en los 70, junto a otros, el movimiento pacifista Shalom Ajshav Paz Ahora. Fue miembro del partido social demócrata pacifista Meretz. Condenó algunas operaciones de las Fuerzas de Defensa Israelíes durante el Conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009 y las llamó crímenes de guerra. Fue tachado de traidor por muchos judíos y a la vez incomprendido por los palestinos. Incluso afirmó que la supervivencia del Estado de Israel requiere la creación de un Estado Palestino independiente y que la coexistencia de ambos Estados es el camino hacia la paz en la región. "No hay otra solución porque los palestinos no se van a ir, no tienen adónde. Los judíos israelíes tampoco nos vamos a ningún lugar, no tenemos adónde. No podemos ser una gran y alegre familia porque no somos una familia. Somos dos familias muy infelices. Debemos dividir la casa en dos apartamentos más pequeños. No hay otra opción".

Ha escrito novelas y artículos que después se han publicado en distintos libros.

De sus novelas destacamos: Mi Mikhail, Una paz perfecta, Las voces de Israel y Una caja negra; en relatos breves: Donde aúllan los chavales y Sumchi

Prosa poética: El mismo mar; Cuentos: Donde aúllan los chacales y otros cuentos, La colina del mal consejo, La bicicleta de Sumji y Escenas de la vida rural

Ensayo entre otros: Bajo esta luz violenta, En la tierra de Israel: ensayos sobre política publicados, Las voces de Israel, Israel, Palestina y la Paz: Ensayos y Contra el fanatismo

Son múltiples los premios que ha recibido, entre ellos destacamos: Premio Israelí de Literatura, Académico de la Lengua Hebrea, Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán, Caballero de la Cruz de la Legión de Honor (Francia), Premio Libertad de Expresión (Noruega), Medalla Internacional de la Tolerancia (Polonia), Premio Internacional Cataluña y el Premio Príncipe de Asturias de las letras.