'Rastro de Dios'. La mejor lectura para disfrutar en Nochebuena

La semana pasada presentábamos al último premio Lazarillo “La hija del esquimal” y hoy traemos “Rastro de Dios” que fue el tercer libro que ganó este gran premio en 1960, pero es un texto que continúa lleno del calor de la Navidad como el primer día. Y lo hemos elegido porque hoy presentamos el especial Navidad.

En la Navidad del 2024 'Cartas de Papá Noel' de Tolkien: ¿Existe el género literario de Navidad? recomendábamos entre otros “Cartas de Papá Noel” de J. R. R. Tolkien que ha sido nuevamente editado estos días en una edición de lujo con estuche. Tampoco podemos olvidarnos de “El planeta de los árboles de Navidad” de Gianni Rodari

De las Navidades del 2023 'La Pastorcilla despistada, ¿llegará hasta Belén?'. Junto a los turrones y polvorones pon tus cuentos de Navidad destacamos el álbum ilustrado “La pastorcilla despistada… ¿llegará hasta Belén?” de Hervé Alústiza

Para la Navidad del 2022 fue la recopilación de cuentos clásicos 'Cuentos de Navidad'. Once cuentos que presentan la Navidad desde distintos ángulos “Cuentos de Navidad” de Charles Dickens, Has Christian Anderse, Charlotte Riddell, Louisa May Alcott, A.C. Doyle, entre otros.

Y fue en la Navidad de 2021 donde presentamos en gran clásico “Cuentos de Navidad” de Charles Dickens, clásico que está lleno de vida. 'Cuentos de Navidad de Charles Dickens'. Un clásico en plena vigencia

Desde el 24 de diciembre a la noche de Reyes, el 5 de enero, son noches mágicas para todos los pequeños y algunos adultos que nos negamos a encerrar a nuestro niño interior. En Islandia tienen la bonita tradición de regalar libros la Nochebuena y de leerlos en familias. Cualquier fecha es buena para regalar libros, pero especialmente en Nochebuena. El cuento “Rastro de Dios” lo he releído muchas veces y siempre ha sido en tiempo de adviento y mirando hacia la Navidad. Alguno pensarán ¿cómo es que no me canso? Es sencillo, se lo leo a niños distintos y a la vez cada año descubro emociones nuevas.

“Celebrar el adviento y la Navidad” de José Miguel Burgui. Editorial PPC. Tapa blanda, tamaño 24 x 17 cm, y con 216 páginas. Un buen libro para clarificar lo que celebramos los cristianos en Adviento y Navidad. Dios nace en la oscuridad del mundo y nos trae la luz. Con actividades y propuestas de oración y de celebración que se pueden realizar con grupos formativos en los tiempos de Adviento y en la Navidad. Con lecturas y comentarios para hacernos reflexionar. Para jóvenes y adultos.

“Cálido como la nieve” de Elle McNicoll. Editorial Edelvives. Tapa blanda, tamaño 21 x14 cm y con 356 páginas. Desde Escocia nos llega esta novela juvenil romántica, donde también juega de una forma importante el humor. Los personajes, bien trazados, nos hacen vivir todas las emociones primarias. Con ella podemos trabajar los problemas de la adolescencia, el conocerse a sí mismo, superación de los problemas, la empatía, las relaciones familiares. Todos los temas son tratados con ternura. Recomendado a partir de los 16 años.

“La primera Navidad” de Ramón Carrasco e ilustraciones de Cristina Losantos. Editorial Combel, grupo Casal. Tapas duras, tamaño 23 x 26 cm, con 32 páginas. El día de Navidad es una gran fiesta. Las calles se cubren de luminarias; las familias se reúnen, comparten la mejor comida del año y cantan juntas; los regalos y la alegría se adueñan de las casas, etc. Pero ¿por qué tanto regocijo? ¿Qué se celebra en Navidad? Entre sus páginas disfrutarás con ángeles, pastores, Reyes de Oriente, un pescador, una campesina, y mucha alegría porque Jesús ha nacido ¡Lee este libro y lo descubrirás! Recomendado a partir de 3 años.

Y por último traemos “Rastro de Dios” de Montserrat del Amo e ilustrado por Antonio Tello. Editorial S.M. Tapas blandas, tamaño 19 x 12. El libro recoge tres historias protagonizadas por ángeles. En la primera veremos a Rastro de Dios, un ángel torpón, pero con una misión muy importante que cumplir. La segunda nos sitúa en la Edad Media, con un ángel protector de los caminantes. Por último, un ángel moderno que aterriza en la Tierra en Navidad y recuerda el verdadero sentido de esas fechas. Montserrat comenta que con este libro deseaba: “enseñarnos, a través de los ojos asombrados de un angelito, el remolino de prisas y carreras en días tan agitados como los que se vivieron en el Cielo cuando ocurrió la Creación y más tarde la Navidad. Su carácter de «cuento para niños» no impide, al contrario, su recomendación para todos: quizá los cuentos para niños sean un camino mejor que muchos para intuir la profundidad de las fiestas navideñas.” Y tiene toda la razón. Montserrat del Amo visitó distintos colegios del Campo de Gibraltar en el lejano 1994, y el encuentro de la autora con sus lectores más entrañable fue el que tuvo lugar en el aula del Centro de Adultos de la Barriada de Bella Vista. La maestra era Pili Millán y los lectores, el grupo de alfabetización de personas mayores. Todos disfrutamos con la lectura y las alumnas recordaron momentos de su Navidades pasadas cuando era unas niñas pequeñas, y ya son unas grandes abuelas. Recomendado a partir de los 6 años hasta los 99.

Los pequeños lectores recomiendan: Macarena Rama Cabrera, alumna de 6º de Primaria: “Rastro de Dios es un ángel que solo puede volar siguiendo la estela divina. Este cuento nos enseña valores como la humildad y la confianza en uno mismo. Es un lenguaje sencillo y fácil de entender, con tono tierno y espiritual. Me ha transmitido felicidad y también tristeza. Cuando a Rastro de Dios le dan la estrella, ahí estaba feliz pero cuando no puede irse por tener que sostenerla, me da pena porque no salió en tanto tiempo que, cuando vio un pájaro, creyó que era una flor. Este cuento me ha hecho pensar en que todos tenemos un papel en la vida. Creo que es un relato perfecto para Navidad porque habla de valores como la humildad y la esperanza.”

Sofía Gil Romero, alumna de 6º de Primaria: “Es un libro sensible y sugerente, que se lee con calma y deja huella. Lo que más me ha gustado es que no ofrece respuestas cerradas, sino que nos invita a reflexionar. Lenguaje sencillo, claro y muy poético. Es ideal para quienes disfrutan con la lectura tranquila, que invita a pensar y mirar hacia el interior. Aunque parece un cuento para niños pequeños es para todos, para pequeños y adultos.”

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Qué te parece el título Rastro de Dios? ¿Qué puede ser o quién puede ser “Rastro de Dios”?

Durante la lectura: Los nombres de los ángeles son muy curiosos: Fortaleza de Dios, Sabiduría de Dios, Providencia de Dios, etc. Ahora cada uno vamos a indicar el nombre de nuestro ángel de la guarda e indicamos sus características.

Finalizado el libro: Volvemos a tener un libro con final abierto, nosotros debemos escribirlo, con mucho humor y con historia de un ángel nuevo. Y que no falte el dibujo

Montserrat del Amo: Madrid. Licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y titulada Mercantil con el grado de Perito. Profesora de Lengua y Literatura de BUP y COU hasta 1986, desde ese año se dedicó en exclusividad a la creación literaria. Tiene más de sesenta obras publicadas en narrativa, poesía y teatro.“Patio corredor” y “Zuecos y naranjas” fueron adaptadas por Televisión Española. El cuento poético “La noche” se estrenó en Madrid en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española con música del compositor José de la Vega.

