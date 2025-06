'¿Y si fuera Feria cada día?'. Cuidado, que tu deseo se puede convertir en una maldición

¡Qué importantes son las ferias! Mi alumnado está eufórico estos días, el colegio ha terminado y están en plena feria de Algeciras.

Las ferias han sido un acontecimiento importante para los pueblos y ciudades, pero también para sus ciudadanos. En ellas se viven todas las etapas de la vida, conviven todas las edades. Existe una feria de niños, otra de jóvenes, y también la de los adultos. En el mismo recinto se viven ferias de formas muy diferentes y todas ellas espléndidas, no critiquéis la feria de los adolescentes por ruidosa, que con ella también se madura, se forma y se educa, aunque también cometan errores. Los jóvenes en la feria viven los primeros momentos de libertad, de ilusión, de amistad, de sentirse parte de un grupo, de dar forma a su pequeña sociedad, y por supuesto, de sus primeros momentos de enamoramiento. Pasear bajo tanto colorido, envuelto en la música y la algarabía, respirar fuerte antes de montarte en ese cacharrito que tanto miedo te da, pero que no puedes demostrarlo ante tus amigos, eso es único. Y sobre todo esperar el amanecer de una noche de feria con 15 años es inolvidable. La alegría es contagiosa especialmente dentro de una caseta o en una atracción ferial cerca de la persona que hace que tus rodillas tiemblen.

Para estos días de Feria, esta semana en Algeciras, en julio la de La Línea de la Concepción, en agosto la de San Roque, etc., traemos dos libros de Ana Iris Simón, que tienen por título y tema central la Feria, dirigidos a lectores muy distintos.

Para los más pequeños tenemos: ¿Y si fuera FERIA cada día? La protagonista es Carolina, una niña de siete años. Ella vive en La Sancha, pueblo muy tranquilo y algo aburrido, en el que nunca pasa nada. Es tan apacible que allí pasa el tiempo más lento que en cualquier otro lugar del mundo, sobre todo en verano. Por ello, tanto Carolina como los otros niños del pueblo, tienen que inventarse juegos para no aburrirse, juegos como cazar grillos, organizar procesiones como en Semana Santa, pero el juego más divertido era llamar al timbre de la Aurora, la curandera del pueblo. La semana favorita de todos los pequeños era la Feria, que empezaba el 23 de agosto. Los feriantes montaban atracciones, se llenaba el pueblo de forasteros, cada noche había actuaciones musicales y el cielo se llenaba de luces de colores con los fuegos artificiales. La atracción favorita de Carolina era el tren de la bruja, no lo pensó dos veces y se subió en él, era la única pasajera y se encontró con la bruja. Pero no era una bruja cualquiera, iba a la última con una carísima túnica de diseño, además era joven y guapa. La bruja se dirigió a Carolina y le concedió un deseo. ¿Sabes cuál fue el deseo de Carolina? ¡Que fuese Feria todos los días!

Pero ¿eso será bueno? Si quieres conocer a la Aurora, que es fea como un demonio, a su perro, a la bruja joven y guapa, al alcalde de La Sancha, a los problemas que puede tener el pueblo de Carolina si todos los días fuesen feria, tendrás que leer este divertido libro.

'¿Y si fuera FERIA cada día?'

Texto de Ana Iris Simón e ilustraciones de Coco Dávez. Tapas duras, con 56 páginas, tamaño 26 x 21 cm. La lectura para los más pequeños es una divertida aventura con unas magníficas ilustraciones, pero si profundizas un poquito te encontrarás con un relato crítico de nuestra sociedad, sobre todo del trato que damos a los más pequeños a los que no les permitimos el creativo aburrimiento. Recomendado a partir de los 4 años.

Tiempo de lectura: 45 minutos.

Feria ha sido el debut de Ana Iris Simón, que se ha convertido en un éxito inmediato. Es un libro lleno de susurros, que te habla con toda confianza y directamente al oído. Es una historia muy personal, pero en la que los lectores nos sentimos parte de ella, con la que hemos transitado conjuntamente. Un texto lleno de vida, de vida pasada, transcurrida, pero también de la que se está disfrutando en este instante y de la que estamos dando los pasos para que se haga realidad en un futuro. Presente, pasado y futuro en una misma dimensión. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad no es nostalgia, es crítica social. Ana Iris se presenta dentro del texto como la niña protagonista, hija de un cartero de pueblo y con sus dos abuelos feriantes. Ella tiene una gran libertad. Su infancia son sus correrías, la unión con sus primos, a sus abuelos. Está educada en el ateísmo, aunque se ocultaba para ir a misa y deseaba realizar la primera comunión. El concepto de familia es la gran premisa que sostiene la narración.

Sin embargo, en la actualidad predomina el desapego tanto en el ámbito particular y familiar como en las otras estructuras sociales. Todo es inestable: el sueldo, la pareja, la posibilidad de tener una vivienda, la vida laboral, el tener hijos y por ello también la inconsistencia de la familia.

"Tendré que llevarte al cerro de la Virgen y tendré que decirte que eso es La Mancha y que es de esa tierra naranja de dónde venimos, que ese manto de esparto que no acaba nunca es lo que eres. Tendré que explicarte lo que es un Pueblo y sabrás que el nuestro está atravesado por tres realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento".

La competencia de los libros es dura, no tienen una vida más allá de los seis meses, las ediciones son muy pequeñas, pero Feria ha superado los 50.000 ejemplares vendidos y en la actualidad en las librerías encontramos su décima séptima edición. Su acogida en el mercado internacional también ha sido importante, sobre todo en Francia y Alemania.

Feria es la historia de su gran familia, familia de feriantes, dentro del marco histórico de la transición española. Ellos iban de plaza en plaza, de feria en feria. Tardé más de 20 años en decir que mis abuelos eran feriantes. También tardé 20 años en dejar de avergonzarme de que a Ana Mari (mi madre) le gustara el flamenco y el flamenquito. La temporada de ferias se iniciaba en abril en Sevilla y duraba hasta noviembre en la de Balaguer, en Lleida. Su abuelo Gregorio empezó de feriante siendo un crío, con una rata indiana amaestrada y educada con un palo untado en queso con la que ganaba todas las apuestas.

Su familia es amplia y variada, desde los más comunistas hasta los que solo sintonizan Radio María. Abuelas que escondían el Rosario para que su abuelo, más comunista que Lenin, no lo descubriera.

El sonido de las ferias, mercadillos y romerías se embellece con una gran banda sonora que recorre todas sus páginas, y que tiene una gran diversidad como su familia: El Último de la Fila, Serrat, Camela, Los Chunguitos, y con los chistes del Teatro Chino de Manolita Chen. Pero sobre todos ellos predomina la sirena del tiovivo.

Clasificada como autoficción. Muchos de los temas tratados han creado un interesante debate con posiciones opuestas y críticas: las clases sociales, el liberalismo económico, la falta de expectativas para los jóvenes, el concepto de familia, la nueva masculinidad y el feminismo, la sociedad amanerada, la crítica a la sociedad uniforme y uniformada, y sobre todo la vuelta al mundo rural como la panacea a los problemas actuales de la sociedad urbana. Para unos es un texto crítico y a la vez una bocanada de aire nuevo y para otros es reaccionario, es el claro representante del neo casticismo. Se puede afirmar que su lectura te hace salir de tu zona de confort lector. Si quieres tomar partido lo primero que tienes que hacer es leerlo. Pero tantos unos como otros coincidirán con el amor a la tierra llana de Castilla que nos describe Ana Iris.

'FERIA'

Texto de Ana Iris Simón, fotografías de Domingo Pueblas e ilustraciones de Carolina Petri Simón. Tapa blanda, con 240 páginas, tamaño 21,5 x 13,5 cm. Escrito de una forma muy personal, incluso en el uso del lenguaje deslenguado y directo, con un humor propio de su tierra manchega. Con su lectura se reviven los encuentros familiares, con los primos y abuelos, pero sin caer en narcisismo ni en la vanagloria. Los molinos de viento del Quijote siguen presentes, pero ahora como generadores de energía eólica. Recomendado a partir de los 16 años.

Tiempo de lectura: 5 horas y 25 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan: Manuela Heredia Díaz, alumna de 1º de Bachillerato: "Me han encantado tanto la crítica social dentro de la transición de FERIA, como el álbum ilustrado ¿Y si fuera FERIA cada día? En la actualidad, por desgracia, se está perdiendo la gran familia. Muchos hablan de su familia solo constituida por padres y hermanos, pero en FERIA se disfruta de la gran familia. Su diversidad no es un problema, todo lo contrario, es una gran riqueza. Y el álbum ¿Y si fuera FERIA cada día? Además de ser muy divertido, y tener unas ilustraciones espléndidas, también es muy crítico, no podemos hacer cotidianidad lo especial, lo ilusionante se convierte con rapidez en ordinario y corriente. Este álbum infantil tiene múltiples lecturas y por ello lo recomiendo para todas las edades. De FERIA solo os digo que tenéis que leerlo, analizarlo y tomar partido. Aquí tienes una de sus frases: “Creíamos que hacíamos todo eso porque queríamos, que nos estábamos emancipando de los imperativos sociales que tenían nuestros padres, pero estamos empezando a darnos cuenta de que todo eso está ligado a un modelo económico que también tiene mandatos vitales. Lo terrible es que creemos que son libertades”

Ana Iris Simón: Campo de Criptana, Ciudad Real. Periodista y escritora. Estudió Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. Redactora de Telva y de Vice España, donde escribía sobre política, derechos sociales, música y cuestiones de género. Guionista en Playz de RTVE. Actualmente es columnista semanal del diario El País. El 22 de mayo de 2021 fue invitada como oradora al Palacio de la Moncloa en un acto enmarcado en el programa Reto Demográfico del documento España 2050 contra la despoblación, estando presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el fenómeno de la España vaciada. Su discurso, fuertemente crítico, se tornó viral y suscitó un amplio debate. FERIA es su obra prima. Ella indica que: “no es autoficción, pero tampoco son unas memorias, no he contado mi vida”, pero seguro que está presente en cada una de las frases escritas.

Coco Dávez (Valeria Palmero): Madrid. Artista en múltiples facetas como la pintura, la fotografía y dirección de arte. Su colorido universo le ha permitido colaborar con marcas como Chanel, Shiseido, Netflix, Kenzo, Dior, Prada, Vogue, Jean Paul Gaultier, New Balance, Loewe, PlayStation, Bombay Sapphire o Vans. Ha expuesto su obra en ciudades como Londres, Hong Kong, París, Queensland, Miami, Lisboa, Barcelona, Madrid o Santiago de Chile. Su fuente de inspiración es el arte pop y el nuevo realismo ilustrado. En 2018 publicó su primer libro, Faceless, de la editorial Lunwerg (Planeta). En 2021, lanzó su proyecto más personal: el podcast Participantes para un delirio. Ha sido elegida varias veces por la revista Forbes como referente en el mundo del arte. ¿Y si fuera FERIA cada día? es su primer álbum ilustrado para los más pequeños.