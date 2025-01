'El bosque del Tiempo'. ¿Puede ser el cómic una estrategia de aprendizaje?

El cómic puede y debe ser una estrategia de aprendizaje en nuestros centros educativos. Todos los estudios y análisis nos indican que el hábito lector no existe en la mayoría del alumnado y que por ello los bajos niveles de comprensión lectora son la causa principal directa del insuficiente nivel académico en todas las asignaturas.

Por ello se implantó la media de hora de lectura diaria de forma obligatoria en todos los centros andaluces. Y que esta media hora debe estar planificada, organizada y programada en todos los centros educativos. Textualmente la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indica: “un tiempo no inferior a 30 minutos diarios de lectura planificada. De esta manera, cuando un estudiante finalice la etapa obligatoria habrá cursado 875 horas de lectura obligatoria para potenciar la comprensión lectora, clave para el aprendizaje de los escolares. Serán 2,5 horas semanales de lectura obligatoria con carácter transversal en aquellas áreas o materias que el centro docente determine y organice con actividades dirigidas y diseñadas para el fomento de la lectura”.

Su finalidad es: “contribuir a establecer las condiciones y la planificación educativas para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística. También pretenden fomentar el hábito lector, la autonomía personal, el desarrollo de la educación literaria y cultural, la regulación del propio aprendizaje a través de la lectura, el placer de leer y, en cualquier caso, la lectura para obtener, procesar, evaluar la información que permita construir y transformar el conocimiento".

Para dar respuesta a este decreto se puede realizar de múltiples formas y en el día de hoy, cercano a los regalos de Reyes, recomendamos el uso del cómic como ya hicimos el año pasado o con el especial de Carlos Pacheco.

El cómic tiene un desarrollo narrativo, con un lenguaje verbal, pero también contiene un lenguaje visual. Las viñetas, ilustraciones y dibujos para el alumnado que lee poco son más atractivos que la narración verbal y de esta forma los introducen más rápidamente en la historia. Los diálogos están dentro de los “bocadillos” sin necesidad de indicar el personaje que está hablando ni de describir el lugar o la acción. En la prehistoria no existía la escritura, pero ¿acaso las pinturas rupestres no son una narración visual? Seguramente sería el cómic de la época.

Nuestros recomendados para los más pequeños:

“Un paseo en barca” de Sergio Ruzzier texto e ilustraciones, traducción de Marta Tutone. Editado por Liana Editorial. Tapas duras, 56 páginas, tamaño 23.5 x 19.5 cm. Es el segundo tomo de la serie Fox&Chick. Fox es un zorrito y Chick un pollito, ellos viven juntos, son amigos y disfrutan de distintas aventuras. El pollo Chick tiene unas ideas bastante raras y al zorro Fox siempre le toca aguantar sus distracciones. Historias divertidas a partir de los 3 años.

Pack caja de “Policán” (libros 1 y 2). Del mismo autor del Capitán Calzoncillos Dav Pilkey. Editorial S.M. Tapas duras, en total 464 páginas, tamaño 24,7 x 16,5 cm. Policán 1: Como todos los héroes verdaderos, Policán tiene su historia de origen: un relato de acción, suspense, humor, tonterías y enfermeras geniales. Si quieres saber de dónde salió el malvado gato Perico o cómo se conocieron Policán y el Jefe, ¡este es tu cómic! Policán 2: “Situación desesperada”. Policán se ha convertido en el azote de todos los crimianimales y maleantes de la ciudad. Gracias a su inteligencia perruna y su olfato humano... o al revés..., Policán se ocupa de deshacer todos los entuertos, mordisquear todos los huesos y hacer pipí en todas las esquinas. A partir de los 5 años.

“Cosmo en el Espacio” de Javi de Castro texto e ilustraciones. Editado por Astiberri. Tapas blandas, 64 páginas (pero con doble lectura), tamaño 21.6 x 15 cm. Cosmo, el joven astronauta, va a iniciar su viaje que no tendrá nada de aburrido. En este paseo estelar se encontrará con extraterrestres, naves de rescate, destructores, magos, despegues accidentados y mutantes de las alcantarillas. Este cómic infantil se puede y se debe leer dos veces: primero del derecho y luego del revés. La aventura de Cosmo no se termina con la última de las 64 páginas del libro, sigue al darle la vuelta. A partir de los 7 años.

“Del revés 2. El cómic” Disney. Tapas duras, 48 páginas, tamaño 28 x 21 cm. La adolescencia de Riley se vuelve aún más movida con la llegada de cuatro nuevas emociones: Ennui, Vergüenza, Envidia y Ansiedad. Estas emociones han tomado el control en la Central, decididas a guiar a Riley a través de los desafíos de esta etapa crucial. A partir de 8 años.

“Los misterios de la Luna Roja. Nº1 Bran, el invisible”. Guión de Carlos Trillo e Ilustraciones de Eduardo Risso. Norma Editorial. Tapas blandas, 64 páginas, tamaño 30 x 22 cm. Aventura de tintes épicos en la que dos jóvenes deberán superar sus miedos para reconquistar sus vidas... y descubrir su lugar en el mundo. A partir de 12 años.

“Pequeñas baladas crueles” de Marga Biazzi, traducción de Irene Font Gómez. Publicado por Shockdom SRL. Tapas blandas, 96 páginas, tamaño 22 x 22 cm. Son diez relatos breves. En estas historias solo vemos reflejado el momento presente. Un presente hecho de encuentros entre mortales y antiguas criaturas, que sancionan la arrogancia y la crueldad de los seres humanos. A partir de 13 años.

“Ragnarök. Libro 1. Señales” de Mariano Saura Copete. Publicado por QdH. Tapas duras, 56 páginas, tamaño 32 x 23 cm. Para los hombres y mujeres de los pueblos nórdicos, morir en el campo de batalla era un honor. Para sus dioses, también. El Ragnarök es el relato del ocaso de todos ellos. Ragnarök es el relato de cómo ocurrió. Ha habido muchas versiones de este mítico ciclo a través de los años, pero ninguna tan fiel y cercana a los orígenes como ésta. «Ragnarök: Señales» es la primera entrega de esta serie de tres libros. El inicio del crepúsculo de los dioses nórdicos, y de sus pueblos. Vamos a conocer este universo y a sus personajes tal cual se concibieron. A partir de los 15 años.

Y por último recomendamos para estos reyes “El Bosque del Tiempo. Edición Integral Volumen 1” Guión Tristán Roulot, dibujos de Mateo Guerrero y color de Amparo Crespo Cardenete. “Hay una leyenda que cuenta la historia de una aldea habitada solamente por niños. Dicen que esa aldea se encuentra en el corazón de un bosque, protegida del paso del tiempo por el poder de un cristal mágico.” Es una historia de fantasía que nos presenta una aldea en medio de un bosque en el que el tiempo no transcurre. Los protagonistas son un grupo de niños por los que no pasan los años, con ellos solo vive un adulto al que llaman “Venerable”. Aunque son niños no lo presentan con una actitud infantil, sino que cada uno de ellos tiene una responsabilidad en esta pequeña sociedad y actitud madura. Rápidamente empieza la aventura y vamos de sorpresas en sorpresas. La esfera, que en su interior tiene distintas piedras mágicas, ha sido rota y de su interior han robado una de las piedras mágicas. Sin la esfera mágica el tiempo vuelve y pronto envejecerán todos los habitantes de la aldea y morirán. Un pequeño grupo de niños parten para localizar una piedra mágica que se ha robado. Este primer volumen está compuesto por dos álbumes: “Los niños de la piedra” y “Los emisarios sin retorno” Se dirige al público juvenil, pero es recomendado para toda la familia, para todas las edades.

Si piensas que el cómic es un producto banal y que el que empieza con los tebeos nunca leerá “libros”, no continúes con esta lectura. Yo no leí ningún libro hasta que llegué a 6º de EGB, solo devoraba tebeos y Cómics y ellos me llevaron a los libros.

Con el uso didáctico del cómic en las aulas, con el alumnado, o en casa con nuestros hijos, estamos seguro de que: Favorecerá el hábito lector, el gusto por la lectura; Trabajará y potenciará la comprensión lectora; Aumentará su vocabulario; Estimulará su imaginación y creatividad; Desarrollará su capacidad de síntesis y de resumen; Favorecerá el pensamiento lógico y la secuenciación matemática del alumnado; Integrará los códigos de lenguaje visual al verbal; Impulsará de forma adecuada el uso los signos de puntuación, expresión y ortografía; Lo acercará de forma práctica a la gramática.

Los pequeños lectores recomiendan

Palma Combe Bosque, alumna de 3º de ESO: ”Me encanta los libros de fantasía y también he disfrutado con los cómics que hemos leído en estas vacaciones, especialmente “Pequeñas Baladas Crueles”, era como castigar a los humanos que se creen con el derecho de maltratar a todas las criaturas de la creación. “El Bosque del Tiempo” también es una narración fantástica espléndida, con la paloma robot, los titanes gigantes, los grifones, las piedras fantásticas… Y el dibujo de Mateo Guerrero es soberbio. Da la impresión de que es un super manga y leer sus viñetas es como estar en el cine, te atrapan y no puedes dejar de leer. Estoy deseando leer el segundo tomo.”

“El Bosque del Tiempo”. Texto Tristán Roulot, Ilustraciones Mateo Guerrero y Color Amparo Crespo. Editado por Astronave. Tapas duras, 96 páginas, tamaño 29 x 22 cm. Buen ritmo narrador tanto por su texto como por la secuencia de las imágenes. El único extra que cuenta son las portadas originales. Recomendado para todas las edades.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos. Y no nos podemos olvidar que el objetivo centrar es fomentar la lectura tanto en el aula, en la familia como en el tiempo libre.

Antes de empezar a leer: Titulo, ilustración de portada y autores. ¿Sabéis que el cómic es un género literario? ¿Conoces sus características? ¿Has leído historietas o tebeos españoles? ¿Cuáles son los personajes de los tebeos españoles? Podemos presentar las principales producciones de cómics en España y los personajes más conocidos. Tras la lectura del primer bloque, hasta la página 49. Analizamos la estructura verbal y la visual de la historia; nos identificamos con nuestro personaje favorito e indicamos sus características físicas, psicológicas y emocionales. A la finalización del libro jugamos con la creación literaria. Confeccionamos un pequeño cómic con nuestro personaje favorito en una nueva aventura.

Autoría:

Tristan Roulot Rennes, Francia. Estudió periodismo, aunque su profesión actual es la de guionista de cómic. Comenzó su carrera de guionista con la serie humorística Goblin’s (Soleil), ilustrada por Corentin Martinage, que se ha convertido en un gran éxito comercial, con más de 200.000 ejemplares vendidos. En Canadá conoció a Patrick Hénaff, con quien creó Le Testament du Capitaine Crown (Soleil), un thriller oscuro y violento en dos partes. Más tarde se unió a Philippe Sabbah para Hedge Fund (Le Lombard, Europe Comics en inglés), un thriller financiero de cinco volúmenes y subiendo. Roulot ha creado Irons (Le Lombard, con Luc Brahy), ambientada en Canadá, así como Arale (Dargaud en Francia y Norma en España, con Denis Rodier), que reimagina una Rusia que nunca existió, mezclando realidad y fantasía oscura en una fábula fascinante sobre el precio del poder.

Mateo Guerrero, La Línea de la Concepción (Cádiz). Diplomado en Magisterio. Dibujante, se ha especializado en el género fantástico con una fuerte influencia del manga. Tras estudiar magisterio, Mateo Guerrero se dio a conocer con las series Crónicas de Mesene (1995), creada junto al guionista Roke González, y Cazadores en la Red (2000), publicada en Mi País. A partir de 2001, ha trabajado para el mercado estadounidense (Warlands), y luego franco-belga (DragonSeed, Beast y Turo). Estas dos últimas han visto la luz en Norma Editorial, así como la saga Gloria victis.