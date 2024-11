'Los cuatro fantásticos de Carlos Pacheco'. ¿Quién dice que Carlos Pacheco no sigue entre nosotros?

Da la impresión de que existe una competición entre las distintas Delegaciones de Educación para hacer llegar a los colegios una gran oferta educativa municipal. Por desgracia en muchos casos se trata más de aumentar su número, su volumen, y no su calidad. Se proponen muchas actividades, charlas y encuentros que ya se realizan en los centros educativos porque son parte del temario. Lamentablemente en esta saturación también existen interesantes iniciativas que, entre tanta paja, pasan desapercibidas. La comarca del Campo de Gibraltar tiene personalidad propia, por ello debería existir una oferta educativa comarcal. Tengo buenos recuerdos de esos años donde, encabezado por Patricio González, uno de los mejores políticos que hemos tenido en esta zona, se apostaba por la novena provincia Andaluza. En nuestra comarca existe talento, talento cultural y talento educativo que deben conocer todos los jóvenes y niños del Campo de Gibraltar, como ejemplo al artista Carlos Pacheco.

Entre los casi cincuenta concursos que nos llegan a los colegios se encuentra el “Certamen Escolar de Cómic Carlos Pacheco”, que convoca la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque con la colaboración de la Asociación “Mutantes Paseantes”. Han participado el curso pasado más de 2.500 escolares de Primaria. ¿Son muchos? Pues no, ya que en realidad solo han sido 13 centros educativos del Campo de Gibraltar: La Inmaculada, Nuestra Señora de los Milagros, Adalides, Apolinar, Bárbesula, Carteia, Divina Pastora, Gabriel Arenas, San Bernardo, Santa Mª Coronada, Santa Rita, Santa Teresa y Taraguilla. ¿Por qué ocurre esto? Por desgracia apreciamos poco lo que tenemos más cerca. Y en este caso se trata de Carlos Pacheco y del mundo del cómic.

¿Cuántos cómics tenemos en nuestros centros educativos? ¿En nuestras bibliotecas escolares? ¿En nuestras bibliotecas de aula? Lo que no se conoce no se puede valorar y mucho menos amar. Tampoco las editoriales colaboran con sus altos precios a que los más pequeños se acerquen al Noveno Arte.

Este año, el hijo de Carlos Pacheco ha firmado un convenio para exponer el legado de la obra de su padre. Dentro de los Cursos de Verano de la UCA en San Roque del pasado mes de julio tuvo lugar un seminario por título “Carlos Pacheco. Los cómics de ida y vuelta”. Estas iniciativas son muy positivas, pero no llegan a los niños. Por ello tendremos en el centro educativo en el que trabajo, cerca de nuestro alumnado, una parte importante de su obra.

Carlos Pacheco sigue siendo un referente del Noveno Arte no solo en San Roque, o en la provincia de Cádiz, sino a nivel estatal. El primer contacto que tengo con Pacheco es en la revista Tuboescape que publicó el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Por desgracia Carlos nos abandonó el 9 de noviembre del 2022 y por ello las editoriales nos han presentado unas magníficas reediciones de su obra. Entre ellas destaco:

“Iberia INC”. Edición integral de 20 aniversario. Dolmen Editorial. Tamaño 27 x 22. Tapa dura, con 210 páginas. Creada y escrita por Rafael Marín y Carlos Pacheco, y dibujada por Rafa Fonteriz. Los protagonistas son un grupo de superhéroes que trabajaban para el gobierno español: Trueno, Lobisome, Melkart, Aquaviva, Drac de Ferro, Dolmen, Trasnu y Traka. Además de los 6 episodios originales, cuenta con un gran número de extras como son: “El sueño de Iberia” de José Joaquín Rodríguez; Distintas entrevistas y entre ellas una a Carlos Pacheco; Galería de portadas y ficha de cada uno de los personajes. También es de destacar la calidad del papel usado.

“Dolmen número 331”. Este número fue un especial In Memorian a Carlos Pacheco con artículos de Rafael Marín, Jesús Merino; Mateo Guerrero; David Macho, Tom Brevoor, Kurt Busiek, Pedro Angosto, y Antonio Martín entre otros

“El Universo Mutante de Carlos Pacheco”. Con guión de John Ostrander y Warren Ellis y Dibujo de Carlos Pacheco. Editado por Panini. Tamaño 26 x 21. Tapa dura, con 208 páginas. Recomendado para los seguidores de los mutantes Marvel. Contiene Bishop números del 1 al 4 y Starjammers números del 1 al 4. También cuenta con un interesante artículo de Rafael Marín titulado “Los piratas de las estrellas”.

COMIC BOOK CLASSICS PRESENTA: “The Fantastic Four-Vol 3” Grandes Maestros de los 90. Tamaño 21 x 30. Rústica, con 180 páginas. Contiene las 30 mejores portadas de Carlos Pacheco según los editores.

“Cable – Conquista”. Guión de James Robinson y Dibujos de Carlos Pacheco. Tamaño 26 x 21. Rustica con solapa, con 128 páginas. Contiene Conquest Chpter números del 1 al 5. El artículo “El tiempo en sus manos” de Daniel Gavilan; “Archivos de Resurrexión CABLE” y “Viajero Temporal” de JK Parkin.

“La vida de la Capitana Marvel”. Con guión de Margaret Stohl y Dibujos de Carlos Pacheco. Tamaño 26 x 21. Tapas duras, con 146 páginas. Contiene The life of Captain Marvel números del 1 al 5. Una introducción titulada “De madres e Hijas” de Elisa McCausland; Tras los cómics el artículo “Las cartas de la Capitana Marvel” de Margaret Stohl y “Dentro de la Vida de la Capitana Marvel” escrito por Carlos Pacheco y David Hernández donde nos trasmiten el proceso de elaboración de esta obra.

“Patrulla X, Equipo Extinción”. Con Guión de Kieron Gillen y Dibujos de Carlos Pacheco entre otros. Tamaño 26 x 21. Tapas duras, con 256 páginas. Contiene Uncanny X-Men volumen 2 números de 1 al 10. Introducción “Armas Mutantes de destrucción masiva” de Julián M Clemente

“Carlos Pacheco, Los años de Fórum”. Dolmen Editorial. Tamaño 26 x 36. Tapa dura, con 120 páginas. Son los primeros pasos como ilustrador de Comics Fórum. Comprende sus trabajos desde 1987 a 1991. Además de las portadas nos encontramos con interesantes artículos firmados por Vicente García, Carlos Giménez, Antoni Giuiral, Antonio Martín, Ángel de la Calle, Jesús Merino, Jorge Iván Argiz, Daniel Brun, Koldo Azpitarte, y su hijo Alejandro entre otros.

“Los cuatro fantásticos de Carlos Pacheco”. Marvel Omnibus de Panini. Tamaño 18,3 x 28. Tapa dura, con 736 páginas. La introducción “No digas que fue un sueño” es de Rafael Marín. Los comics que componen este volumen son: Fantastic Four Vol 3 números del 35 al 54, el anual del 2001; The inhumans volumen 3 números del 1 al 4; finalizando con “Roads not Taken” Fantastic Four 416 USA. Este extenso volumen también consta con “Rumbo a lo desconocido” por Lidia Castillo; “Notas de la Edición de Cómics Fórum” por Sebastián Santos; y finaliza con la “Galería de Ilustraciones y bocetos” de Carlos Pacheco y Jesús Merino.

He dejado para el final de esta pequeña selección de las grandes obras de Carlos Pacheco a “Arrowsmith”. Dolmen Editorial. Tamaño 28 x 20. Tapas duras, en dos tomos, con 192 páginas cada uno de ellos. El protagonista de esta historia es Fletcher Arrowsmith, que se enrola en el Cuerpo Aéreo de Ultramar con la esperanza de vivir aventuras y conocer la gloria en el frente. El marco en el que se desarrolla es la primera guerra mundial pero lejana al hecho histórico, ya que transcurre en un mundo fantástico. El primer tomo contiene la miniserie original, el prólogo Arrowsmith: The Flip Book y cuarenta páginas de extras que incluyen la propuesta inicial para la serie, diseños de personajes de Carlos Pacheco, la historia global del mundo de Arrowsmith y las portadas originales. Y el segundo tomo contiene Arrowsmith: Behind Enemy Lines #1-6, cincuenta páginas de extras que incluyen bocetos, diseños y lápices y una entrevista con Kurt Busiek. En su última página Alex Pacheco, su hijo nos dice: “el pasado viernes 2 de junio, deposité las cenizas de mi padre en la imprenta Indice Artes Gráficas en Barcelona. Hoy un poquito de él está en este libro con todos nosotros. Ésa era la última voluntad de mi padre”.

Carlos Pacheco nace el 14 de noviembre de 1960 y muere el 9 de noviembre del 2022. Cada vez que releemos su obra, y las acercamos a nuestro alumnado, disfrutamos con sus creaciones y hacemos que él siga vivo.

Utilizo estas líneas para recordar que Jesús Merino, jerezano de nacimiento, pero vecino nuestro en la actualidad, tiene una exposición en San Roque, en el Espacio Joven, desde el 4 de noviembre al 5 de diciembre.

Carlos Pacheco, en 2018. / Juan Carlos Muñoz.

Los pequeños lectores recomiendan

Como he indicado al inicio son muy pocos los chavales que leen cómics, en la actualidad prefieren el manga, por ello no tenemos a uno de ellos en este apartado. Hoy quien nos da su opinión es Néstor López, mi librero de confianza, con su librería Ares. “Cuando mi amigo José Ramón me propuso escribir un artículo sobre mis obras favoritas de Carlos Pacheco, aparte del sentimiento de responsabilidad por intentar estar a la altura de la tarea, me sobrevino el vértigo por descarte: sólo debía elegir tres. Tenía libertad para elegirlas siguiendo el criterio que quisiera y me abandoné rápidamente a cábalas y abstracciones que me llevaron a cuando Carlos se pasaba por la librería y echábamos un rato de charla. A pesar de ser un maestro en lo suyo y habiendo probado el éxito y sus mieles, siempre fue una persona cercana, con el que era un placer charlar por su amabilidad y su sentido del humor; una persona que habiendo conquistado Marvel y DC con sus lápices era sencilla y accesible. Me quedo con “Iberia Inc.” y su intento de crear superhéroes sacados del alma española junto a su gran amigo Rafa Marín. Un cómic lleno de referencias a la historia, el mito y el arte hispano, con héroes diferentes a los habitualmente importados de tierras americanas, con un sabor local fresco y moderno, divertido y atrevido. Un grupo de superhéroes españoles capaces de todo. No se lo pierdan. Me quedo con el “Superman” que hizo con su amigo Jesús Merino, en la que fue una de sus etapas más memorables. Carlos a los lápices y Jesús al entintado, trabajando en el héroe por antonomasia, lograron una versión de Superman que quedó grabada en la memoria de todos los fans del Hombre de Acero. Los dos formaron un tándem perfectamente compenetrado, alcanzando un altísimo nivel gracias a la sinergia que se dió entre ellos, logrando capturar la esencia de Superman: el símbolo de esperanza, nobleza y justicia. Para mí es uno de los mejores Superman de la historia del comic. Imperdible. Y me quedo con” Arrowsmith”. Arrowsmith fue creada junto al guionista Kurt Busiek, y narra una historia alternativa de la Primera Guerra Mundial en la que los pilotos montan dragones y los hechizos y la magia son parte del conflicto. Y ahí tenemos a nuestro protagonista, el joven Fletcher Arrowsmith, que como todo héroe que se precie inicia un viaje que le cambiará, un viaje que le llevará desde su inocencia e idealismo a un desencanto realista y escéptico. El tapiz tejido en esta obra es grandioso, con un telón de fondo histórico perfectamente compacto, con un espíritu aventurero y fantástico y con un escenario ideal para explotar toda la creatividad del genio sanroqueño. Creo que es la obra que mejor muestra el amor de Pacheco por la fantasía y la aventura. Bueno, podría hablarles de Avengers for ever, o de Los 4 fantásticos o de la Patrulla-X, pero José Ramón me ha dicho que no sea muy pesado, que el que quiera más que se compre los cómics de Carlos. Les diré por último que tuvimos la suerte de disfrutar de uno de los grandes del Olimpo de las historietas y que para los lectores de cualquier edad no existe mayor placer que una buena historia. Carlos Pacheco las hacía muy buenas y ustedes se merecen leerlas".

Actividades con su lectura

Como ya he indicado con anterioridad, los niños y los jóvenes hoy prefieren otras lecturas, apuestan más por el manga y pienso que una de las razones es el precio y también la mala calidad del papel en que se imprimen los cómics book, las grapas.

Las tres actividades que planteo para el profesorado:

Crear un rincón dentro de la biblioteca de aula con TBO y Cómics. Pienso que con la normativa de lectura obligatoria y programada que deben tener todas las aulas andaluzas, todas las tendrán ya organizadas. Cuando finalice la tarea el alumnado puede elegir el cómic que quiera y leerlo. En un primer lugar lo ojeará, pero si es un buen guión y una buena ilustración seguro que lo leerá. Igual que se organizan encuentros con autores, que se hagan con ilustradores.

Ficha literaria

Los cuatro fantásticos de Carlos Pacheco