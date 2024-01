'Crónicas de Mesene'. El noveno arte llena los zurrones de los Reyes Magos

El objetivo de esta sección es crear hábito lector, crear lectores. Como dice el refrán escolástico: “Cada maestrillo tiene su librillo”. Unos dicen que hay que crear un horario fijo de lectura, yo soy partidario de que cualquier tiempo es bueno para leer, por ello es importante siempre llevar un libro a todas partes. Lo más importante es que la lectura te agrade, pero la lectura no tiene por qué ser siempre un libro. Una profesora de Los Barrios, Gely, me comentaba como había creado afición lectora a través de la prensa deportiva.

Mis primeras lecturas fueron TBO, DDT, DinDan, Tío Vivo y Pumby. De ellos pasé a las Joyas Literarias, Capitán Trueno y Jabato. Un tercer paso fueron los super héroes. En la actualidad entre libros se intercalan cómics, revistas, periódicos, etc. Por ello pienso que es importante realizar este especial del Noveno Arte. Como los anteriores especiales presentamos diez lecturas, aunque podían haber sido muchas más. En la actualidad se están editando magníficas obras del Noveno Arte.

El primer recomendado es El lirio Blanco que es el álbum nº 40 de la saga de Astérix. Texto Fabcaro, Dibujos de Didier Conrad y Color de Thierry Mébarki. Su tirada inicial para todo el mundo ha sido de 5 millones de ejemplares, y en España se ha editado en castellano, catalán, euskera, galego y bable. En El lirio Blanco además de nuestros queridos galos, tenemos entre los protagonistas a Julio César muy enfadado con sus legiones romanas porque han perdido todo su valor guerrero. El César pide propuestas a sus tribunos militares para solucionar este problema. Todos dan su opinión y la más interesante es la del médico jefe del ejército, Viciovirtus. Si quieres empezar el año con una gran carcajada no dejes de leer el cuadragésimo álbum de nuestra aldea gala favorita. Traducción Isabel Soto. Para todas las edades. 48 páginas. Editorial Salvat.

Gachiakuta, Autoría Kei Urana, diseño gráfico Hideyoshi Andou. Recomendado para los amantes de los mangas shounen con mucha acción, dentro de un marco de fantasía y con seres sobrenaturales. Rudo es un chaval huérfano, que vive en la zona extramuros de la ciudad con Legt, que es quien lo cuida desde pequeño. Rudo es acusado falsamente de un asesinato y lanzado como castigo al “Abismo”. La historia, además del típico planteamiento “Shounen” es una crítica social a la sobreexplotación, al consumismo, y a las diferencias sociales. A partir de 12 años. 188 páginas. Editorial Norma.

Diario de un Refugio, Guión y dibujos José Fonollosa. Su autor, nos cuenta multitud de historias que ha vivido durante la pandemia en un refugio de perros abandonados, entre voluntarios, padrinos y muchos adorables peludos. Si eres solidario, te gustan los animales, las historias realistas, el humor gráfico, no dejes de pasar este libro, seguro que disfrutarás y te hará pensar. Para todas las edades. 144 páginas. Editorial Grafito.

Historia del Arte en cómic: El Arte Barroco. Guión y dibujos Pedro Cifuentes. Color José Antonio Germán. Nuestro protagonista es El Profe, apasionado de su trabajo. Pero en esta artística historia le acompañan un grupo de su alumnado, María la empollona, Tomás el adolescente chulito, CPU el genio de la informática, Isidora la excéntrica y soñadora, Andrea la deportista y Lómper que es un chucho callejero pero que vive con el Profe. Si te gusta el arte, la pintura, la arquitectura, Bernini, la imaginería, Caravaggio, Ribera, Velázquez, Murillo, La Roldana, etc, corre para pedirle a sus majestades esta obra maestra. Pero si aún no sientes el Barroco, también solicítala, porque disfrutarás un montón. Este libro no debe faltar en ningún centro de Secundaria. A partir de 12 años. 96 páginas. Ediciones Desperta Ferro.

Parasyte Autoría Hitoshi Iwaaki. Manga Seinen (juvenil). Unos organismos extraterrestres están invadiendo la Tierra como pequeñas esporas que ocupan un cuerpo dominándolo. El protagonista es un joven que está en Secundaria, Shinichi Izumi, y también es “colonizado” por uno de estos seres, pero solo controla su brazo derecho. Se crea una curiosa relación entre el chaval y Miggy (migi es derecha en japonés). Son muchos los humanos infectados, además empiezan a aparecer cadáveres. Es una aventura emocionante, pero aderezada con humor sarcástico con toques críticos a la sociedad (¿la cadena trófica ha cambiado?). Por cierto, Miggy es muy curiosa y quiere saber más sobre los seres vivos. En Japón está calificado como “El Manga Perfecto”, si quieres comprobarlo pídelo a los Reyes. A partir de 14 años. 276 páginas. Editorial Planeta.

Cthulhu, Especial Lovecraft. Guiones de Manuel Mota, César Herge, Elchinodepelocrespo, Edgar Max, David Braña, etc. Dibujos de Julio Nueto, Paco Zarco, Jesús C. Gan, Rubén Gil, etc. Temática terror y ficción oscura. En los años 80 descubrí las revistas 1984, Creepy, El Víbora, Cairo, Cimoc, Metal Hurlant, Rambla, Tótem, etc. Todos los meses tenía un gran dilema ¿cuál de ellas comprar? Porque el presupuesto no llegaba para todas. En la actualidad son muy pocas las que han sobrevivido, y entre ellas destaco a Cthulhu. Este número merece ser regalado a todos los que amaron esas revistas, pero si eres joven merece la pena conocerla sobre todo por el artículo de Alfonso Bueno. A partir de 16 años. 120 páginas. Diábolo Ediciones.

En Camino. Guión Paco Hernández. Dibujos José Ángel Ares. Este verano tuve el honor de acompañar a los alumnos de mi colegio en el Camino de Santiago. El Camino no empieza cuando das los primeros pasos, sino que la organización se va realizando mucho antes. Entre el material que estuve buscando para realizarlo es este gran libro. Es el descubrimiento de Emma, que, tras romper con su pareja, sin saber por qué inicia el Camino. Es un descubrimiento de ella misma, de las cosas importantes que se tiene que echar a su espalda, de buscar los signos en las estrellas, que los milagros existen en las cosas pequeñas. A partir de 13 años. 172 páginas. Ediciones La Cúpula.

Namor, el hombre Submarino. Guión Stan lee. Dibujos Adam Austin, Jack Kirby y Gene Colan. Para los más jóvenes ha vuelto la Biblioteca Marvel con reediciones de sus cómics de los años sesenta: Los 4 Fantásticos, Hulk, Thor, Spiderman, Iron Man, Doctor Extraño, La Patrulla X, etc. Namor, un eterno secundario del Universo Marvel, tiene un importante número de seguidores entre los que me encuentro. Este tomo lo componen los 10 primeros cómics del monarca de Atlantis, pero ¿el comandante supremo de las Legiones Submarinas es héroe o villano? Para saberlo nada mejor que leer estas historias. A partir de 10 años. 160 páginas. Grupo Panini.

Ici Même. Guión Jean-Claude Forest. Dibujos Jacques Tardi. Artur Même está en la ruina; de todas sus tierras solo es dueño de los muros, y su gran posesión, las tierras de Mornemont, se han convertido en parcelas independientes, pero él puede cobrar por el tránsito entre ellas. Hablar de Ice Même es convertir el álbum ilustrado en literatura. Comenzó a publicarse en Francia en el año 1978, pero no como álbum ilustrado actual, sino por capítulos, y en la actualidad la podemos catalogar como una obra de culto. Même es un terrateniente sin tierras, con una historia con gran ironía cómica, con viñetas duras y otras humorísticas. Lo malo es que en la actualidad muchos siguen empeñados en crear muros. A partir de 17 años. 204 páginas. Norma Editorial.

Crónicas de Mesene Guión Roke González. Dibujo Mateo Guerrero. Entintado Aure Jiménez. Rotulación Manel Rodríguez y Color Amapro Crespo. Edición 25 Aniversario. Parece mentira, pero ya han pasado 25 años que fue cuando se publicó en cuatro grapas en Laberinto de Planeta-Agostini que fue la primera de las miniseries. Las revistas donde publicaban los autores españoles habían desaparecido en su mayoría, pero algunos, entre ellos el linense Mateo Guerrero llegaba a nuestras manos a través del formato grapa. Era el inicio del manga y eso se nota en el perfil de los protagonistas. Los protagonistas de la historia son Erika, Rowena, Ragnar y Baran, y los villanos Morgalad y Damrod, y el marco es un mundo con trasgos y elfos oscuros. La edición que ha realizado Dolmen está llena de extras: Prólogo de Roke González; las portadas originales; Demonios de la niebla; El mundo de Mesene con fichas de los protagonistas; Crónicas de Mesene; Los pueblos de Mesene; Entrevista a Antonio Guiral (Editor de la línea Laberinto); Epílogo; Los años perdidos (con bocetos de la que podía haber sido la tercera saga de Mesene); y una galería de ilustraciones con dibujantes invitados como son Xian Nu, Raquel González, Fran Carmona, Joan Fuster, Fran Garrison, Víctor Cara, Vicente Cifuentes y Edu Ocaña. A partir de 11 años. 144 páginas. Dolmen Editorial.

Aquí tienes donde elegir, variados, para todas las edades, economías y gustos, pero no te quedes sin un buen libro del Noveno Arte traído por los Reyes Magos. Como dice la Dirección General de Tráfico, más vale llegar tarde que no llegar. Los Reyes pueden tardar, llegar el 12 en vez del 6 de Enero, pero no pueden llegar sin un buen libro o un magnífico cómic.

Autoría:

Roque González. Barcelona. Guionista, Articulista, Traductor. Licenciado en Historia. Sus obras están en nuestras librerías desde el año 95. Entre ellas destacamos: Fanhunter, Lost Scion, Desafío y Crónicas de Mesene.

Mateo Guerrero. La Línea de la Concepción. Diplomado en Magisterio. Inicia su obra con una clara influencia del Manga. Estos inicios los podemos comprobar en la revista Otaku. Cazadores de la Red. Trabaja para el mercado del cómic norteamericano, francés y español. Entre sus obras destacamos, además de Crónicas de Mesene, Beast donde se va marcando un estilo más personal y europeo, fue publicado inicialmente en Francia. Norma Editorial lo ha publicado en España en un álbum integral al igual que Turo, en un estuche con dos tomos.