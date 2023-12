'Fenris, El Elfo'. Ayudando a los Reyes Magos con libros para los adolescentes

Recomendar libros para niños es relativamente fácil. Tenemos buenos álbumes ilustrados, cuentos, fábulas, historias donde revolotean hadas y corretean duendes, donde seres fantásticos se mezclan con historias reales, todo unido en una gran macedonia de las letras. Con paciencia y buenos libros tenemos ojos asombrados y bocas abiertas escuchando atentamente el relato. Pero cuando se trata de adolescentes la cosa cambia, no es tan fácil y las elecciones se complican. Este cambio cada vez llega antes, a una edad más temprana. Los chavales con once años van abandonando la lectura y son muchas las razones. En este corto espacio no voy a entrar a analizarlas, pero no podemos desistir y por ello lo primero que debemos hacer es una buena elección y estos son mis diez recomendados para que acierten los Reyes Magos con sus regalos. Diez recomendados muy diferentes entre sí porque cada uno de nuestros adolescentes tiene inquietudes y deseos distintos.

Comienzo recomendado un Clásico de la literatura Juvenil, Rebeldes publicado en 1967. Su autora es Susan E. Hinton, la escribió entre sus 15 y 18 años. Su protagonista es Ponyboy Curtis, tiene 14 años, le encanta leer y fumar. Es una novela realista y dura, por ello fue criticada por muchos, pero a la vez fue aplaudida por otros y ganó importantes premios. Francis Ford Coppola la adaptó al cine en 1983. Susan E Hinton realiza una crítica a la familia a la vez que valora los vínculos entre los hermanos y sobre todo la amistad. En la actualidad esta publicada por Santillana Loqueleo. A partir de 16 años. Traducción Miguel Martínez-Lage. 224 páginas.

La brigada mariposa de Mónica Álvarez Ganado e ilustraciones de Montserrat Español Rodié. Editorial Bruño. Bruno es un chaval de doce años alegre, a veces un poco bruto y abusón, pero una noticia frena todas sus expectativas de futuro, tiene leucemia. Es una historia muy emocionante, para llorar, pero también reír, y apropiada para todos los públicos, no cuento más. Los compañeros de Bruno son magníficos, especialmente María. 288 páginas.

El chico de la flecha de Espido Freire. Editorial Anaya. Novela histórica juvenil. El protagonista es Marco Albius un niño de doce años que vive en Emerita Augusta, que hoy conocemos como la ciudad de Mérida, en el siglo I d. C. En esa época, en el Imperio romano, lo normal era la esclavitud. Marco y su esclavo, Aselo, demuestran que algunas amistades van más allá de las clases sociales. 240 páginas.

Nudos de Elda Moreno e ilustraciones de Ricard López. Editorial Edelvives. Álbum ilustrado para chicas a partir de treces años. Viaje iniciático fantástico y mágico, en el que las elecciones y decisiones de los protagonistas tienen consecuencias insospechadas. Para trabajar el descubrimiento personal y la autoestima. 75 páginas.

Eighteen texto e ilustraciones de Alberto Ramo. Editorial Espasa. Poemario. Alberto Ramos con 15 años su ilusión es marchase de Málaga a Estocolmo para realizar el bachillerato internacional en Södertälje. Pero su sueño se vuelve en pesadilla. Tuvo que enfrentarse a continuos episodios de abusos, intimidaciones, desprecios y acoso escolar por parte de sus compañeros debido a su orientación sexual. Todo su dolor quedó plasmado en Eighteen, un diario poético en el que narra su experiencia a través de su poesía y sus ilustraciones. A partir de 16 años. 248 páginas.

La Hija de la Reina Sirena de Tricia Levenseller. Editorial Crossbooks Grupo Planeta. Traducción de Laura Navas. Alosa es la hija del Rey Pirata y de la Reina Sirena. Una buena historia de piratas y sirenas, y con la búsqueda de un tesoro, teniendo por protagonista a Alosa, adolescente, mezclándose en su vida el amor y los peligros de la vida de la piratería. A partir de 16 años. 336 páginas.

Balada de pájaros cantores y serpientes de Suzanne Collins. Editorial B. Traducción de Pilar Ramírez Tello. Si has disfrutado con los Juegos del Hambre, no puedes dejar de leer esta precuela, en ella encontrarás respuestas a algunas de tus preguntas. A partir de 14 años. 592 páginas.

Rey de guerra y sangre de Scarlett St. Clair. Editorial Montena. Traducción de Cristina Macía Orio. Una boda puede ser el inicio de un amor o el asesinato del novio para conseguir la paz. Si te gustan los libros de fantasía y teniendo a vampiros por protagonistas, no te olvides de pedir este libro a los Reyes Magos. A partir de 17 años. 400 páginas.

Alas de Sangre (Empireo 1) Rebecca Yarros. Editorial Planeta. Traducción de Graciela Romero Saldaña. “Un dragón sin su jinete es una tragedia. Un jinete sin su dragón está muerto. El Día de Reclutamiento siempre es el más mortífero. Quizá por eso el amanecer está especialmente hermoso, pues sé que, para mí, podría ser el último.” Es el inicio de este libro que es la gran apuesta de la editorial Planeta para el público juvenil en estas Navidades. La protagonista es Violet Sorrengail, su deseo era unirse al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, pero por deseo de su madre termina en el peligroso Colegio de Guerra de Basgiath. A partir de 17 años. 776 páginas.

Y para finalizar mi favorito para el zurrón de los Reyes Magos para cualquier joven que le guste leer: Fenris, El Elfo, de Laura Gallego con ilustraciones de María Dresden. No oculto que, para mí, una de las mejores escritoras de literatura juvenil es Laura Gallego. En la Estantería anteriormente hemos presentado El Valle de los Lobos, que es el primer tomo de Crónicas de la Torre. En el ya lejano año 2001, en la colección El Navegante de la Editorial S.M. se publicaba El Valle de los Lobos. Realicé una ruta con Laura Gallego por distintos centros educativos por el Campo de Gibraltar. Ella tenía pocos años más que los chavales que le preguntaban en los libros fórum por su inspiración literaria, por datos de su biografía, o sobre su flamante premio Barco de Vapor: Finis Mundi, pero lo curiosos es que la mayoría de las preguntas era sobre uno de los personajes del Valle de los lobos, Fenris. Ese joven elfo era el personaje favorito de mucho de esos jóvenes lectores. Fenris ha nacido de la inagotable fantasía de Laura, pero también del deseo de esos jóvenes. Incluso se creó un “Club de Fans de Fenris”. Siempre he tenido muy claro que los encuentros de los autores en los centros educativos, bibliotecas o asociaciones culturales, son un enriquecimiento mutuo, tanto para el lector como para el autor.

Han sido muchas las reediciones que se han realizado de Las Crónicas de la Torre. Esta Navidad nos ha llegado totalmente renovada. Fenris sigue siendo el elfo especial que las noches de luna llena tiene una fuerza extraordinaria. Además, esta nueva edición, que no es reedición de la anterior, está repleta de sorpresas: Ilustraciones; fichas de los principales personajes con información de su poder, descripción física y psicológica; Plano de la Torre; El cuaderno Fulcus: esclavos de la luna se encuentra impreso dentro del tomo y con mejor papel. Recomendado a partir de 12 años. Tiene 312 páginas más material complementario de fichas y cuaderno Fulgus que no están numerados ya que se pueden separar del tomo y usar como fichas o Cartas de Juegos.

Autoría:

Laura Gallego. Valencia. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Valencia. Su primera publicación fue por la puerta grande. Finis Mundi fue premio Barco de Vapor, pero en realidad este era su libro décimo cuarto y todos los demás no fueron publicados, pero ella no se cansó, quería ser escritora e insistió hasta que lo consiguió. Tres años más tardes volvió a ganar este premio con La Leyenda del Rey Errante. En la actualidad tiene en el mercado casi treinta obras que continuamente se renuevan y son reeditadas.

María Dresden. Ilustradora. Trabaja con Escola Joso como profesora online. Sus ilustraciones, sobre todo portadas, se han publicado en las editoriales Planeta, Penguin Random House, Audible, Nocturna, Tinturas y Babidi-bú. La nueva edición de los cuatro libros de Crónicas de la Torre han sido ilustrados por ella. Otras obras con su obra es la serie Noa Paradise de la editorial B Blok y Luli Pampin de la editorial Planeta.