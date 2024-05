El comité de huelga presentará el viernes una nueva propuesta a Acerinox para el convenio colectivo

El comité de huelga de Acerinox presentará a la empresa una nueva propuesta para intentar acordar el convenio colectivo que mantiene a los 1.800 trabajadores de la fábrica de Palmones (Los Barrios) sin trabajar desde hace 86 días. Será en una reunión que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) ha fijado para el próximo viernes 3 de mayo cuando parecía que la negociación estaba bloqueada.

"Vamos con ganas de negociar", ha explicado el portavoz de los representantes de los trabajadores, José Antonio Gómez Valencia, micrófono en mano, antes de que una marea amarilla de empleados de la fábrica y muchos familiares haya realizado una marcha reivindicativa desde el aparcamiento de Acerinox hasta las Torres de Hércules con motivo de la festividad del Primero de Mayo, Día del Trabajo.

Cinco trabajadores elegidos por sorteo entre los inscritos acudirán con el comité de huelga a la reunión con los negociadores de la empresa, que habían pedido sentarse de nuevo con ellos.

Las familias de Acerinox han llevado a cabo después de la marcha una jornada de convivencia en torno a un gran arroz cocinado allí mismo y que ha servido para llevar mejor el temporal de poniente que azotó la zona.

"Con los trabajadores de Acerinox, por un convenio digno", se leía en la pancarta que encabezó la marcha, después de que Gómez Valencia hiciera un balance de los últimos acontecimientos. Habló de su viaje a Madrid junto a Alberto Padilla para intentar reunirse con el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, que denegó la petición. También de las conversaciones mantenidas en la capital con varios grupos políticos que abogan, según explicó, por utilizar el ejemplo de la plantilla de la acerera para impulsar una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que considera "anticuado". La flexibilidad laboral, argumentó, se implantó en esta ley española aprobada inicialmente el 14 de marzo de 1980, para ayudar a los trabajadores en la conciliación familiar, no para que se utilice como un instrumento por parte de los empresas.

El comité de huelga ha insistido en que no van a llevar a votación nada que no haya visto previamente como beneficioso para la plantilla, y que serán los representantes de los trabajadores, y no la empresa ni el CARL, quien decida lo que se lleva al escrutinio de estos.

Gómez Valencia se mostró crítico con los sindicatos nacionales, que deben "dejar de esconderse detrás de una mata" y lanzar la convocatoria de una huelga general en España ante la "pérdida de derechos laborales". También reprobó a los trabajadores de Acerinox a los que no les afectan las condiciones que están bajo negociación y que presionan para que se levante la huelga. "Si no les parece bien, que vengan y lo digan, que hablen, que no se escondan, que nos intenten convencer de que la propuesta de la empresa es buena", reclamó Gómez Valencia.

El último mensaje fue para los trabajadores que están pasándolo mal económicamente tras casi tres meses sin cobrar sus salarios por la huelga. "Que levanten la cabeza con orgullo cuando vengan a pedir comida porque la empresa los está machacando. No es ninguna vergüenza pedir ayuda", dijo.

"Pedimos lo que es justo, conciliación familiar y un sueldo digno", dijo, "es ahora más importante que nunca que nos apoyemos entre nosotros", concluyó antes de que los presentes corearan la consigna "ni un paso atrás".

Una representación de la caja de resistencia creada para ayudar a los empleados más afectados por la huelga participa en la manifestación del 1 de mayo en Cádiz, donde recibirán donaciones.

Propuesta de la empresa

Según un comunicado emitido el pasado lunes, la dirección de Acerinox baraja efectuar despidos o aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la factoría de Palmones como consecuencia de las pérdidas acumuladas por la filial del grupo. Los números rojos, expuso la empresa, se han visto agravados por la huelga indefinida que la plantilla mantiene desde el pasado 5 de febrero por la negociación del convenio colectivo.

También sopesa suspender los programas de inversiones en la factoría y prevé cambios en el sistema de trabajo a turnos "ante la prolongada situación de inactividad", sin detallar cuáles.