'El principito'. ¿Cuál es el mejor regalo para nuestros príncipes y princesas?

Hay libros que crecen tanto que a los primeros que devoran son a sus propios autores. Un ejemplo claro de ello es El Principito. La mayoría de mi alumnado conoce a El Principito, muchos reconocen los dibujos, incluso el Sombrero – boa – elefante, a la rosa, a los planetas pequeñitos, pero a ninguno de ellos le sonaba Antoine de Saint Exupéry.

Hoy recomendamos El Principito, uno de los libros más vendidos de la historia. Se publicó en 1943 por la editorial estadounidense Reynal & Hitchcock tanto en Francés como en Inglés, ya que Francia continuaba ocupada por los nazis. La editorial francesa Gallimard lo publicó en 1945 tras su liberación. Fue el 20 de septiembre de 1951, cuando aparece la primera edición de El Principito en español. Esta primera traducción fue realizada por el escritor argentino Bonifacio del Carril y publicada por la editorial argentina Emecé Editores. En estos momentos estamos cerrando el 80 aniversario de su publicación inicial.

En la actualidad tenemos en nuestras librerías diferentes ediciones de este libro. Para poder elegir con libertad realizamos una pequeña exposición de estas:

El Principito (Edición Oficial). Editado por Salamandra en la colección de Antoine de Saint Exupéry. Tapas blandas, 96 páginas, tamaño 11 x 17 cm . En cartoné, con el mismo tipo de papel, pero con un mayor tamaño 22 x 16 cm.

. En cartoné, con el mismo tipo de papel, pero con un mayor tamaño 22 x 16 cm. El Principito Edición Oficial del cincuentenario. Edición de tapa dura con elegantes acabados en dorado , tapa a juego y con un estuche con el mismo acabado.

, tapa a juego y con un estuche con el mismo acabado. El Principito (Pop-Up). Tapa dura. Es mi edición favorita con el texto íntegro y las ilustraciones recreadas como desplegables , con ventanas y sobres – sorpresas. Son 64 grandes páginas con un magnífico papel, tamaño 26 x 18,30 cm. Idéntica a este volumen, también la tenemos en un tamaño menor.

, con ventanas y sobres – sorpresas. Son 64 grandes páginas con un magnífico papel, tamaño 26 x 18,30 cm. Idéntica a este volumen, también la tenemos en un tamaño menor. El Principito, libro carrusel. Se despliega como un teatro de papel y contiene seis imágenes en relieve , que, atravesadas por la luz y sombras delicadas, dan vida a escenas famosas. Tamaño 22 x 18 cm.

, que, atravesadas por la luz y sombras delicadas, dan vida a escenas famosas. Tamaño 22 x 18 cm. La historia del Principito. Editorial S.M. Con los pasajes más conocidos de esta obra y las acuarelas del autor . Tapas duras, con 32 páginas y tamaño 26 x 23 cm. Y también de la editorial S.M., El Mundo del Principito, con fotografías y documentos originales para conocer todo el proceso de creación de este personaje . Tapas duras, 32 páginas, tamaño 29,5 x 23,5 cm.

. Tapas duras, con 32 páginas y tamaño 26 x 23 cm. Y también de la editorial S.M., El Mundo del Principito, con fotografías y documentos originales . Tapas duras, 32 páginas, tamaño 29,5 x 23,5 cm. El Principito para los más pequeños. Editorial Bruño. Adaptación para los más pequeños. En cartoné, pequeños textos, con 16 páginas, tamaño 19 x 19 cm . La editorial Bruño también nos ofrece distintos cuadernos de trabajo con los textos de El Principito: Cuaderno para colorear; Aprender los primeros trazos con el Principito; Aprender a escribir con el Principito; Aprender a contar con el Principito; y Libro troquelado El Principito y las estrellas.

. La editorial Bruño también nos ofrece distintos cuadernos de trabajo con los textos de El Principito: Cuaderno para colorear; Aprender los primeros trazos con el Principito; Aprender a escribir con el Principito; Aprender a contar con el Principito; y Libro troquelado El Principito y las estrellas. Kids Arte - Relax Arte - El Principito. Editado por Latinbooks – Playbooks. Tapas duras, 60 páginas, tamaño 18 x 10 . Es un pack con dos libros, uno para colorear con creaciones del libro original del Principito, y el otro con actividades y pasatiempos. Recomendado a partir de 3 años.

. Es un pack con dos libros, uno para colorear con creaciones del libro original del Principito, y el otro con actividades y pasatiempos. Recomendado a partir de 3 años. El Principito. Adaptación de Javier Alcázar Colilla y con ilustraciones de Joaquín Porcar. Publicado por Adapta Editorial S.L. Con 120 páginas y medidas 16 x 22 cm . Tiene una interesante guía para los lectores y para el profesorado.

. Tiene una interesante guía para los lectores y para el profesorado. El Principito (La Aventura De Leer Con Susaeta - Nivel 3 de lectura). Adaptación de Sara Torrico con ilustraciones de Eva María Gey . Publicado por Susaeta. Tapas duras, 72 páginas, tamaño 20 x 14 cm.

. Publicado por Susaeta. Tapas duras, 72 páginas, tamaño 20 x 14 cm. El Principito, Enciclopedia Ilustrada de Christophe Quillien, traducción de Pablo Moiño Sánchez. Editorial Lunwerg Editores. Tapas duras, 208 páginas, tamaño 31 x 24 cm. Este volumen nos presenta: los entresijos de su escritura y su publicación; fotos del manuscrito original y los secretos del capítulo inédito; guía de los personajes principales; los escenarios y los objetos; los homenajes realizados en torno a esta obra; las películas y los dibujos animados; los espectáculos musicales y los cómics; y los productos derivados como juguetes, lámparas, etc.

Este año, también la Editorial Panini ha publicado distintos libros centrándose en El Principito:

El Principito para bebés - Descubro los animales con el Principito. Cartoné, 12 páginas, 17,5 x 19 cm .

. El maravilloso viaje del Principito. Cartoné, 16 páginas, 17,5 x 24,0 cm .

. El Principito para los más pequeños - ¿Dónde se esconde el Principito?. Cartoné, 12 páginas, 18 x 17 cm .

. ¿Dónde estás principito? Con linterna mágica, 32 páginas, tapas duras, 28 x 23 cm .

. El Principito, mis primeras lecturas. Cartoné, 24 páginas, 26,2 x 29.7 cm .

. El Principito para bebés - el libro ilustrado del Principito. Cartoné, 12 páginas, 17,5 x 19 cm .

. El teatro de sombras del Principito. Cartoné, 24 páginas, 31 x 31; y otros.

Y he dejado para el final una magnífica obra que acaba de llegar a nuestras librerías: Educar con El Principito de Diego de Jesús, en la editorial PPC. Con 224 páginas y un tamaño de 22,5 x 14,5 cm. Y la magnífica pretensión de este libro es enseñar disfrutando, por ello va directamente dirigida a los educadores. Los apartados de esta obra son:

Prólogo. Un libro de arena.

Un todo y un tono. El candor que alivia. Aliviar la tristeza. Príncipe viene de principio. El mal como lo sin sentido. Domesticar: hacer morada en el otro. El poder de los ritos. Ver de corazón lo esencial. La ciudad secundaria. Original viene de origen. La canción de la roldana. Descenso y ascenso, salida y regreso. El silencio. Ocio y negocio. Tiempo y espacio. La amistad. Palabras que danzan. Lo pequeño que salva. El amor conoce. Morir sin hacer ruido.

Y Epílogo. El Principito, ¿vuelve o no vuelve?

La historia nos traslada al desierto del Sáhara, donde un piloto ha tenido una avería y no puede continuar con su vuelo, por ello tiene que realizar un aterrizaje forzoso. Solo tiene agua para ocho días, por ello el piloto y narrador debe arreglar el avión lo antes posible. Este personaje adulto se encuentra en medio de un gran fracaso que puede producirle la muerte, pero, sin embargo, nos recuerda su frustrante infancia que le destrozaron su deseo de ser pintor. En este inhóspito lugar aparece el pequeño príncipe que proviene de otro planeta, él está tranquilo, despreocupado, y le pide que le dibuje un cordero. Este pequeño personaje es el que dirige la historia mostrándonos los fallos que acostumbramos a tener los adultos. No son simples frases de un niño con un adulto, son pensamientos filosóficos y críticos con los adultos y la sociedad que hemos creado, y todo ello transmitido con una fácil y bella prosa poética. Es un libro pequeño, pero con el que podemos trabajar grandes temas: La estimulación de la imaginación, de la fantasía; La amistad, las relaciones humanas, la libertad, el respeto a los demás; la estima y la autoestima; el amor, el perdón, las emociones, el sentido de la vida…

¿Es un libro infantil? Puede ser que sí, pero para ese niño que todos llevamos dentro como tan magníficamente nos lo recuerda Antoine en la dedicatoria a su amigo León Werth, judío que se encontraba oculto por la persecución nazi. ¿Es una fábula? La rosa habla, moralejas y enseñanzas para la vida diaria nos señala más de una. ¿Es un libro de poesía? Su prosa es poética, pero su texto no navega entre rimas y poemas. ¿Es un tratado de filosofía? Son magistrales sus profundas reflexiones sobre la vida y la naturaleza humana. ¿Es un ensayo pedagógico? Es muy buena para que los colegios abandonen el uso de la pedagogía de la nuca e inicien la pedagogía de la mirada directa a los ojos. ¿Es una crítica social sobre la decadencia humana? Razones no le faltan, sobre todo teniendo de fondo la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que están ocurriendo en todo el mundo a través de la mano del hombre. ¿Es un análisis de la pésima maduración de los adultos? ¿Es un tratado…?

En cualquier lista de libros para trabajar los valores El Principito no puede faltar. Este libro es más que un clásico de la literatura, se ha convertido en un icono cultural, frases como lo esencial es invisible a los ojos son de uso popular.

El Principito se ha editado en 382 lenguas y dialectos. También en Braille, donde texto e imágenes se presentan simultáneamente para que las personas con visión y con discapacidad visual puedan disfrutarlas juntas. Con millones de ejemplares vendidos, se ha convertido en uno de los libros con mayores ventas de la historia de la literatura. Una de las razones principales de este éxito es que es un libro asequible tanto para los más pequeños como para los adultos que tienen despierto al niño de su interior. Es el tercer libro literario más leído de la historia tras El Quijote e Historia de dos Ciudades. Junto con El Señor de los Anillos, es el libro más popular de los publicados en el siglo XX.

Los pequeños lectores recomiendan

Alejandro López Sánchez, estudiante de tercero de Enfermería: "Cuando me mandaron leer en la carrera El Principito me sorprendió bastante, no lo relacionaba para nada con la profesión de enfermería. Leerlo ahora, más adulto, me ha permitido captar matices y reflexiones que quizá no percibí cuando lo leí de niño. Ahora entiendo mejor las críticas a la sociedad, las preocupaciones del adulto y el valor de la imaginación y la inocencia. Cada capítulo habla de una lección de vida, algunos llegando a tener relación con mis propias experiencias y conocimientos actuales. Además, en mi formación como enfermero, encuentro muchas similitudes con las lecciones del principito, como la empatía y la importancia de ver más allá de lo superficial para entender a las personas y sus necesidades. La historia me inspira a ser más atento, compasivo y a valorar las conexiones humanas. Sin duda, El Principito es una obra que deja una huella en el corazón de quien la lee, y merece leerse en varias etapas de la vida, ya que creo que te puedes ver reflejado en algún que otro capítulo dependiendo del momento vital y la edad en que se encuentre el lector".

El Principito, aquí tienes un buen abanico de distintas ediciones para todas las edades y para todos los momentos. Es un libro breve con frases hermosas, con palabras bien encadenadas para crear oraciones que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias actitudes, sobre la sociedad, sobre nuestra civilización. Es una guía que nos ayuda a enfrentarnos a nuestros propios problemas. Está lleno de magia. Su lectura cambia totalmente según nuestra edad y también acorde a nuestro estado de ánimo.

Es apropiado para leer juntos padres e hijos, educadores y educandos. Se puede saborear lentamente, sorbo a sorbo. Está lleno de sabiduría y te invita a crear tus propias preguntas, nos anima a emprender nuestra propia búsqueda, la Estrella que está en el cielo esperando que la mires.

Tiempo de lectura: 2 horas y 15 minutos. Y muchas horas para realizarnos mil y una preguntas.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título, ilustración de portada y autor. ¿Qué te está indicando la ilustración de la portada y el título? ¿Sabéis quién es El Principito? Lluvia de ideas sobre el personaje. ¿Conocéis al autor?

Tras la lectura de unas 50 páginas creamos una tabla de datos de los personajes del libro, con sus características físicas, psicológicas y emocionales, y con la enseñanza que nos transmite.

A la finalización del libro saltamos del tradicional Decálogo, para construir las Bienaventuranzas de El Principito, las más apropiadas para nuestra aula, para nuestro grupo o club de…

Autoría

Antoine de Saint Exupéry, Lyon (Francia). Piloto y escritor. Tercero de los cinco hijos de una familia de la aristocracia. Su padre vizconde, murió cuando Antoine tenía cuatro años. Aprendió el oficio de piloto durante el servicio militar en la aviación. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sáhara español, escribió su primera novela, Correo del Sur (1928). Durante la Segunda Guerra Mundial luchó con la aviación francesa, sobre Arras, en mayo de 1940. Con la caída de Francia viajó a Nueva York, donde contó esta experiencia en Piloto de guerra (1942), Carta a un rehén (1943) y El Principito (1943). En 1943 pidió incorporarse a las fuerzas francesas en África del Norte, y a partir de entonces retomó las misiones desde Cerdeña y Córcega. En el transcurso de una de ellas, el 31 de julio de 1944, su avión desapareció en el Mediterráneo.