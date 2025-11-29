'Celeste, La estrella marina' nos enseña a no rendirnos para conseguir nuestros sueños

¿Sabes qué la Astronomía es la Ciencia Física más antigua? En la Prehistoria, a la vez que todos se reunían alrededor de una buena fogata para crear historias, era un gran placer mirar al cielo para contar estrellas. ¿Sólo contar estrellas? No, contar y muchas cosas más.

Un paseo por la noche, un campamento escolar o una simple escapada de la ciudad para “contar estrellas” puede ser el inicio a la afición astronómica de los pequeños. La luz de la ciudad, y sobre todo los destellos de las pantallas digitales han apagado el brillo celestial.

Deseamos que estos libros sean un estímulo para despertar en los niños su interés por la astronomía y que salten del libro, de su habitación, de su casa, de su ciudad, para observar el cielo.

'El Espacio' de Gina Samba e ilustrado por Judit Piella. Editorial Edebé. Tapas duras, tamaño 24 x 24 cm, con 32 páginas. Este libro nos invita a tumbarnos y mirar al cielo para contemplar el brillo de las estrellas. Pero ¿dónde están exactamente? Las estrellas están en el espacio, ese gigante que los seres humanos observamos fascinados desde hace miles de años y que está lleno de estrellas, planetas, asteroides, satélites, cometas, galaxias… El espacio es un lugar sorprendente del que cada día descubrimos algo nuevo. Este libro es una nave espacial para explorar el universo. Recomendado a partir de los 6 años.

'El cielo y el espacio' de Virginie Loubier e ilustrado por Robert Barborini, Audrey Brien, Hélène Convert, Cristian Turdera y Christian Guibbaud. Publicado por la Editorial Edelvives. Tapas blandas, tamaño 24 x 19 cm, con 75 páginas. Enciclopedia temática para los más pequeños. Aporta un extenso vocabulario visual y nos muestra cómo se forma el arco iris, de qué se compone una estrella fugaz, cómo se come en el espacio o quién fue el primer hombre que pisó la Luna. Recomendado a partir de los 8 años.

'Atlas del Espacio' de Richard Ferguson, traducción de Teresa Tellechea. Editorial S.M. Tapas duras, tamaño 28 x 27 cm, con 40 páginas. Este libro contiene: un Sistema Solar en tres dimensiones; mapas del espacio que muestran dónde está cada planeta, con muchos datos sobre cada uno de ellos; páginas deslizables y mucha información sobre cada planeta del Sistema Solar, la Luna, el Sol, la Vía Láctea y el Universo... Recomendado a partir de los 9 años.

'Las Estrellas – Guía para pequeños astrónomos' de Sam Smith e ilustrado por Lee Cosgrove, traducción de Gemma Alonso de la Sierra Figueroa. Editorial Usborne Publishing. Tapas blandas, tamaño 24 x 19 cm, con 32 páginas. Contiene múltiples vistas del cielo nocturno, con planetas, constelaciones y cúmulos estelares, además de mapas de las estrellas en cada estación del año, observadas desde el Hemisferio Norte. Recomendado a partir de 10 años.

Y por último tenemos un libro de narrativa y no de astronomía, porque la estrellas también nos pueden iluminar interiormente, pueden alumbrar en nuestro camino de crecimiento y formación personal. Por ello traemos a las manos de los más pequeños un gran cuento de Carmen Gil: “Celeste, la estrella marina”.

'Celeste, la estrella marina' de Carmen Gil e ilustraciones de Carmen Queralf. Editorial Bambú. Tapas blandas, tamaño 19 x 21 cm y 24 páginas. Celeste es una pequeña estrella del firmamento que le encantaba mirar el mar. Un día se plantea hacer realidad su sueño. Quiere bañarse en el mar, jugar entre las olas, zambullirse en sus aguas, nadar con los peces, bucear en el fondo de los océanos y dar volteretas en medio de las corrientes submarinas. Celeste, en el cielo no tenía ningún problema, allí arriba se revolcaba entre las nubes y le encantaba pasear alrededor de la Luna, pero cuando miraba al mar se le escapaba un suspiro. Sin embargo, la vida de las estrellas, como la nuestra, tiene sus dificultades. Celeste no conoce el camino para llegar al mar, por ello debe pedir la ayuda del todo poderoso Rey Sol; de la presumida y vanidosa Luna; del bello y presumido Arco Iris; del viajero y siempre con prisas Señor Viento; y de la oscura y siempre llorosa Señora Nube de Tormenta. ¿Cómo será la aventura de Celeste? ¿Le ayudará alguno de estos importantes personajes? ¿Alcanzará Celeste su sueño? Si quieres saberlo tendrás que leer este cuento.

Son 24 páginas con un gran mensaje. Celeste a lo largo de su andanza vivirá muchas emociones distintas, pero nunca se dará por rendida. Es una enseñanza positiva para los pequeños que lean y disfruten con su historia, para también lo es para los mayores que los acompañen en su lectura.

En estos momentos en el que nos encontramos con un alumnado que no tiene claro qué desea para su futuro, que no se plantea planes ni proyecto de vida para dentro de 5, 10 o 20 años, podemos utilizar la lectura de “Celeste, la estrella marina” como motivación para plantearles la necesidad que desde la Primaria debemos crearnos planes de futuro, deseos y metas a alcanzar. Lo hemos usado en 5º de Primaria y ha sido un éxito. Recomendado a partir de 3 años.

Tiempo de lectura 15 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan:

Marina García Mata, alumna de 5º de Primaria: “Celeste, es una estrella del cielo muy curiosa a la que le encanta explorar. Ella quiere cumplir su sueño, ser una estrella de mar. Para ello Celeste tiene que pedir ayuda al Rey Sol, a la Dama Luna y al Arco Iris que junto a la Nube amable y al viento ¿la ayudarán a conseguir su objetivo? Este cuento me transmite fe y confianza hacia los demás. Aunque nos encontremos con obstáculos, si somos constantes, lograremos nuestros objetivos. A Celeste los Reyes, los poderosos, le niegan su ayuda, pero señalan a otros, para que los dejen tranquilos, y al final encuentra quien le ayude, así que de lo negativo también se saca algo positivo”

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Qué es una estrella? ¿Has leído algún cuento en el que una estrella sea la protagonista?

Título e ilustración de portada. ¿Qué es una estrella? ¿Has leído algún cuento en el que una estrella sea la protagonista? Durante la lectura: La Estrella tenía una meta muy clara, un objetivo que deseaba alcanzar. ¿Te has planteado un objetivo a alcanzar? ¿Qué te gustaría estudiar dentro de 5 años? ¿Y dentro de 10?

La Estrella tenía una meta muy clara, un objetivo que deseaba alcanzar. ¿Te has planteado un objetivo a alcanzar? ¿Qué te gustaría estudiar dentro de 5 años? ¿Y dentro de 10? Finalizado el libro: Nos convertimos en escritores como Carmen Gil y escribimos un cuento en el que nuestro personaje también tenga muy claro un objetivo a alcanzar.

Autoría:

Carmen Gil Martínez. La Línea de la Concepción. Profesora de Literatura y escritora. Especializada en literatura infantil, labor que comparte con la enseñanza y la animación cultural para la infancia. Ha realizado proyectos de teatro, títeres, cuentacuentos, talleres de danza, etc. Imparte cursos de poesía en colegios de Educación Primaria. Da charlas de animación a la lectura para familias y profesorado. Colabora con varias instituciones (Instituto Cervantes, Centro Andaluz de las Letras, Gobiernos Autonómicos, Universidades…) dando algunas conferencias y realizando encuentros con personas lectoras. En la actualidad tiene más de cien libros publicados en las principales editoriales infantiles españolas, habiendo sido traducida a unos quince idiomas. También realiza colaboraciones literarias para textos escolares y artículos para revistas especializadas. Entre sus libros destacamos: “¿Mi vecina es una bruja?”, “La sonrisa de Daniela”, “La princesa que bostezaba a todas horas”, “La flor de la Felicidad” y “Personajes de cuentos para cada letra”.

Ha formado parte del Consejo Escolar de Andalucía en el sector de personas de reconocido prestigio y colabora con varias instituciones educativas.

Entre los premios recibidos destacamos: “Medalla de Oro al Mérito en Educación”; "La sonrisa de Daniela" obtuvo el premio "White Raven" de la Biblioteca Internacional Jugend de Múnich (Alemania); "La princesa que bostezaba a todas horas" tuvo el premió en la campaña Juul de la federación Navarra de Ikastolas; con “La sonrisa de Daniela” el segundo premio al Mejor Álbum Ilustrado, en el International Latino Book Awards de 2014 con The book of holes. Recientemente ha conseguido la Medalla de Oro en el Premio Internacional del Libro Latino.